כהן הוא חבר בפורום "דין וצדק". בנו עמית נרצח ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה, בעת שהגן על בת זוגו נורל מנצורי ואחותה רויה. השתיים נרצחו גם הן במתקפת חמאס. בערב יום ראשון הוא הגיע להפגין מחוץ לביתו של איזנקוט, וקרא במגפון: "רצחת את הבן שלך, בוגד!". לקריאות הצטרפו מפגינים נוספים שנכחו במקום. בעקבות זאת הוחלט כי החל מהיום

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