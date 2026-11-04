האב השכול יוסי כהן נפגש אחר הצהריים (יום רביעי) עם יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, ימים ספורים אחרי שהפגין מתחת לביתו, כינה אותו "בוגד" וצעק "רצחת את הבן שלך". בסיום הפגישה, שבה נכחה גם רעייתו של יוסי, אורלי, פרסמו הצדדים הצהרה מצולמת זה לצד זה - שהסתיימה בלחיצת יד.
יוסי כהן ביקש להתנצל בפני איזנקוט על הדברים שאמר מחוץ לבית, והסביר כי "לפני כמה ימים הגעתי ליד ביתו של חבר הכנסת גדי איזנקוט והטחתי דברים קשים ונוראיים בו ובבני משפחתו. אני מבקש להתנצל קודם כל בפני גל הי״ד, בפני חנה ובפני גדי. כמו כן, אני רוצה לקרוא לכולם - חברי כנסת, עוזרים ובוחרים, לא לנהוג באלימות, לקבל את הדעה השונה".
"אני מבקש להתנצל עוד פעם בפני גדי, חנה וגל, השם יקום דמו", אמר. "אחדות בעם ישראל".
כהן הוא חבר בפורום "דין וצדק". בנו עמית נרצח ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה, בעת שהגן על בת זוגו נורל מנצורי ואחותה רויה. השתיים נרצחו גם הן במתקפת חמאס. בערב יום ראשון הוא הגיע להפגין מחוץ לביתו של איזנקוט, וקרא במגפון: "רצחת את הבן שלך, בוגד!". לקריאות הצטרפו מפגינים נוספים שנכחו במקום. בעקבות זאת הוחלט כי החל מהיום יקבל יו"ר ישר! אבטחה מלאה של שב"כ, כשמאבטחי יחידה 730 לאבטחת אישים יחליפו את אלו הפרטיים שמלווים אותו.
כזכור, בנו של איזנקוט נפל בקרב בצפון רצועת עזה ב-7 בדצמבר 2023, בגיל 25. גל, לוחם חי"ר בגדוד 699 של חטיבת המילואים 551, עסק בסריקות עם חבריו בפאתי ג'באליה, ואז התפוצץ לעברם מטען חבלה גדול שהוסתר בפיר. הוא נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים אסותא באשדוד, שם נקבע מותו.