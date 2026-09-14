(7) וניסיון רצח בן דודו (4), לאחר שדקר את השניים בעת ששיחקו בבריכה בחצר בית בעיר. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו של איפרגן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. הסבתא חנה, שהגיעה לבית המשפט עם תמונתו של הלל, אמרה בבכי: "הוא רצח את כל המשפחה".

(7) וניסיון רצח בן דודו (4), לאחר שדקר את השניים בעת ששיחקו בבריכה בחצר בית בעיר. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו של איפרגן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. הסבתא חנה, שהגיעה לבית המשפט עם תמונתו של הלל, אמרה בבכי: "הוא רצח את כל המשפחה".