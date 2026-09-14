ליאל איפרגן (26) מבית שמש הואשם היום (שני) ברצח בנסיבות מחמירות של הילד הלל מרדכי דדון (7) וניסיון רצח בן דודו (4), לאחר שדקר את השניים בעת ששיחקו בבריכה בחצר בית בעיר. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו של איפרגן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. הסבתא חנה, שהגיעה לבית המשפט עם תמונתו של הלל, אמרה בבכי: "הוא רצח את כל המשפחה".
הסבתא אמרה עוד: "אנחנו לא יכולים לשאת את זה, אנחנו כל הזמן בוכים. קשה לנו להתמודד, ילד קטן כזה - מה הוא עשה בחיים שלו? כלום". תמר, אמו של הלל, אמרה בבית המשפט: "אמא שלי חולת ריאות, פוחדתי שהיא תמות. אני לא מקבלת את העניין הפסיכיאטרי. אני בן אדם שרודף אחרי שלום, אבל המקרה הזה הרג את כל התמימות שלי בעולם הזה. החיים שלי השתנו ביום אחד, האיש הזה יקבל את עונשו".
לפי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד יעל איגרא מפרקליטות מחוז ירושלים לבית המשפט המחוזי בעיר, בחודש שעבר בשעות אחר הצהריים שיחקו שני הילדים בבריכה מתנפחת בחצר הבית. איפרגן יצא בריצה מיחידת הדיור הסמוכה שבה הוא מתגורר מצויד בסכין. הוא נכנס לחצר, ניגש לבריכה ודקר את הלל בחזהו ואת בן דודו בצווארו, בכוונה להמיתם. לאחר מכן נמלט חזרה ליחידת הדיור וניקה את הסכין מהדם.
כתוצאה מהדקירה נגרמה להלל פגיעה קשה בחזה שהביאה למותו. בן דודו נפצע בצווארו, סבל מדימום פעיל, הובהל לניתוח, הורדם והונשם ואושפז בבית החולים במשך שלושה ימים. כתב האישום מייחס לאיפרגן עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות.
הפרקליטות מבססת את כתב האישום, בין היתר, על ממצאי DNA ועל שיחה של אביו של אחד הילדים למד"א. במהלך השיחה נשמע האב של הילד שנפצע קשה מה קרה, ובנו משיב: "הבן של יעיש (אביו של הנאשם) עשה לי דם".
חומרי החקירה כוללים גם שחזור שביצע איפרגן. במהלכו הוא הדגים על-גבי שני חוקרים שדימו את הילדים היכן וכיצד דקר אותם. בחקירתו אף אמר: "הילד שנדקר בחזה צחק על הילד שנדקר בצוואר שלא הצליח לצעוק".
מהפרקליטות נמסר: "אנו משתתפים בצערה הכבד של משפחתו של הלל מרדכי דדון ז"ל ומייחלים להחלמתו המלאה של בן דודו. קשה לתפוס את הפער שבין משחק תמים של שני ילדים בבריכה לבין החלטתו של הנאשם, להצטייד בסכין וליטול את חייהם. כתב האישום שהוגש היום מבטא את חומרתם יוצאת הדופן של המעשים המיוחסים לנאשם ואת התוצאה הקשה והבלתי הפיכה שאליה הובילו".