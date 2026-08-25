בן ה-7, יוארך ב-10 ימים. זאת לצד המשך הסתכלות במוסד פסיכיאטרי. בעוד החקירה נמשכת בניסיון להבין את המניע לרצח המזוויע בבית שמש, משפחתו של איפרגן טוענת כי ימים ספורים לפני האירוע, פנתה לקופת החולים בבקשה כי פסיכיאטר יבדוק אותו.

בן ה-7, יוארך ב-10 ימים. זאת לצד המשך הסתכלות במוסד פסיכיאטרי. בעוד החקירה נמשכת בניסיון להבין את המניע לרצח המזוויע בבית שמש, משפחתו של איפרגן טוענת כי ימים ספורים לפני האירוע, פנתה לקופת החולים בבקשה כי פסיכיאטר יבדוק אותו.

לטענת המשפחה, בקופת החולים נאמר להם כי לא נשקפת מאיפרגן סכנה, והתור לבדיקה פסיכיאטרית נקבע לחודש דצמבר - כארבעה חודשים לאחר מכן. עוד נודע כי לפני כמה שנים איפרגן כבר אושפז במוסד פסיכיאטרי. הוא שוחרר מהאשפוז לאחר שנקבע כי אינו מהווה סכנה לא לעצמו ולא לסביבה.

לטענת המשפחה, בקופת החולים נאמר להם כי לא נשקפת מאיפרגן סכנה, והתור לבדיקה פסיכיאטרית נקבע לחודש דצמבר - כארבעה חודשים לאחר מכן. עוד נודע כי לפני כמה שנים איפרגן כבר אושפז במוסד פסיכיאטרי. הוא שוחרר מהאשפוז לאחר שנקבע כי אינו מהווה סכנה לא לעצמו ולא לסביבה.

לטענת המשפחה, בקופת החולים נאמר להם כי לא נשקפת מאיפרגן סכנה, והתור לבדיקה פסיכיאטרית נקבע לחודש דצמבר - כארבעה חודשים לאחר מכן. עוד נודע כי לפני כמה שנים איפרגן כבר אושפז במוסד פסיכיאטרי. הוא שוחרר מהאשפוז לאחר שנקבע כי אינו מהווה סכנה לא לעצמו ולא לסביבה.

לפני כשבוע במסיבת יום הולדת בבית שמש. גם בן דודו בן ה-4 נפגע קשה בתקרית האלימה. השניים היו תחת השגחה של קרוב משפחתם, נער בן 15 שהיה עד לאירוע. הלל ובן הדוד אותרו פצועים ליד בריכה ביתית. צוות של מד"א פינה את שני הילדים לבית החולים, אך מאמצי הרופאים להציל את הלל לא צלחו.

לפני כשבוע במסיבת יום הולדת בבית שמש. גם בן דודו בן ה-4 נפגע קשה בתקרית האלימה. השניים היו תחת השגחה של קרוב משפחתם, נער בן 15 שהיה עד לאירוע. הלל ובן הדוד אותרו פצועים ליד בריכה ביתית. צוות של מד"א פינה את שני הילדים לבית החולים, אך מאמצי הרופאים להציל את הלל לא צלחו.