בית משפט השלום בירושלים קבע היום (שלישי) כי מעצרו של ליאל איפרגן (26), שחשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן ה-7, יוארך ב-10 ימים. זאת לצד המשך הסתכלות במוסד פסיכיאטרי. בעוד החקירה נמשכת בניסיון להבין את המניע לרצח המזוויע בבית שמש, משפחתו של איפרגן טוענת כי ימים ספורים לפני האירוע, פנתה לקופת החולים בבקשה כי פסיכיאטר יבדוק אותו.
לטענת המשפחה, בקופת החולים נאמר להם כי לא נשקפת מאיפרגן סכנה, והתור לבדיקה פסיכיאטרית נקבע לחודש דצמבר - כארבעה חודשים לאחר מכן. עוד נודע כי לפני כמה שנים איפרגן כבר אושפז במוסד פסיכיאטרי. הוא שוחרר מהאשפוז לאחר שנקבע כי אינו מהווה סכנה לא לעצמו ולא לסביבה.
הלל נדקר למוות לפני כשבוע במסיבת יום הולדת בבית שמש. גם בן דודו בן ה-4 נפגע קשה בתקרית האלימה. השניים היו תחת השגחה של קרוב משפחתם, נער בן 15 שהיה עד לאירוע. הלל ובן הדוד אותרו פצועים ליד בריכה ביתית. צוות של מד"א פינה את שני הילדים לבית החולים, אך מאמצי הרופאים להציל את הלל לא צלחו.
במשטרה בודקים אם לאירוע קדם סכסוך בין שתי המשפחות השכנות. אביו של איפרגן נעצר לפני כמה ימים בחשד לשיבוש הליכי חקירה ושוחרר למעצר בית.
גם לאחר שנפגע, הלל עדיין היה בהכרה. עמוס, אביו של הלל, סיפר כי בנו הספיק לדבר עם אביו של הילד שבביתו שהה, בזמן שזה ניסה לסייע לו ולעצור את הדימום. "הלל דיבר עם האבא השני, שהכניס אותו לבית וחסם לו את הדם. הוא היה עוד בהכרה. ראו את החור שיש לו בלב וחשבו שזה ירי".
האב הוסיף: "הוא הלך לבן דודו ושעה לפני הם צולמו במים, שמחים ומאושרים. אני מקווה שאהיה חזק. כל הכוח שלי נשאב ממנו, כי הייתה לנו אהבה של אבא ובן, משהו לא רגיל. הוא הרעיף אהבה. רק חיוך שלא ירד. שבע שנים וחצי קיבלתי מתנה, אתמול נגמר התיקון".