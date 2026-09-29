הפלסטינים דיווחו הבוקר (שלישי) כי צה"ל חיסל בדירה בעיר עזה את מפקד צפון הרצועה של חמאס, עז א-דין ביכ. הוא שרד ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון, בתקיפה שבה חוסל סגן מפקד חטיבת העיר עזה בחמאס, עימאד אסלים.

הפלסטינים דיווחו הבוקר (שלישי) כי צה"ל חיסל בדירה בעיר עזה את מפקד צפון הרצועה של חמאס, עז א-דין ביכ. הוא שרד ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון, בתקיפה שבה חוסל סגן מפקד חטיבת העיר עזה בחמאס, עימאד אסלים.

הפלסטינים דיווחו הבוקר (שלישי) כי צה"ל חיסל בדירה בעיר עזה את מפקד צפון הרצועה של חמאס, עז א-דין ביכ. הוא שרד ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון, בתקיפה שבה חוסל סגן מפקד חטיבת העיר עזה בחמאס, עימאד אסלים.