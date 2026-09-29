הפלסטינים דיווחו הבוקר (שלישי) כי צה"ל חיסל בדירה בעיר עזה את מפקד צפון הרצועה של חמאס, עז א-דין ביכ. הוא שרד ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון, בתקיפה שבה חוסל סגן מפקד חטיבת העיר עזה בחמאס, עימאד אסלים.
ביכ, יליד 1981, הצטרף לחמאס בשלב מוקדם בחייו וגדל במחנה ג'באליה. בשנת 2000 הצטרף לגדודי אל-קסאם של חמאס, יחד עם סוהיל זיאדה ואחמד רנדור, ששימש בפתיחת המלחמה כמפקד חטיבת צפון הרצועה.
ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ הקדימו את צה"ל ודיווחו על חיסולו של ביכ מיד לאחר הפלסטינים. "הוא עסק במתווי טרור נגד כוחותינו ופעל לגיוס פעילי טרור לארגון", מסרו השניים. "אנו משבחים את צה״ל והשב״כ על פעילותם הנחושה נגד מפקדי חמאס ומחבליו. נמשיך לצוד ולרדוף את כל מחבלי הארגון, ממפקדיו ועד אחרון פעיליו, בכל מקום שבו יסתתרו - עד שלא יהיה חמאס בעזה".
בהודעה משותפת של צה"ל ושב"כ על אודות החיסול נמסר: "במסגרת תפקידו, עז א-דין ביכ היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בנוסף, פעל במטרה לנסות לשקם את בניין הכוח של החטיבה, שספגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה. המחבל היווה איום מיידי על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל בתקיפה מדויקת".
במסגרת שרשרת ההתנקשויות ברצועה, חוסל ביום רביעי שעבר מנהל מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן. לאורך המלחמה הוא הצליח להעביר יותר ממיליארד שקלים למימון הפעילות של ארגון הטרור בעזה. שבוע וחצי לפני כן חוסל בתקיפת כטמ"ם מפקד חטיבת רפיח בחמאס נאיל אבו עביד. הוא החליף במאי בשנה שעברה את קודמו מוחמד שבאנה, שחוסל בחאן יונס לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס דאז מוחמד סינוואר.