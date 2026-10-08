בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום (חמישי) את חבר הכנסת עופר כסיף בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, בגין אירוע שהתרחש במאי 2022 במהלך הפגנה בדרום הר חברון.
על פי כתב האישום, במהלך ההפגנה ביקש כסיף להעביר את רכבו לכיוון מתחם ההפגנה, אולם השוטרים מנעו ממנו לעשות זאת בשל החשש לשלום המפגינים ובשל העובדה שהדרך מובילה לשטח A.
לאחר ויכוח שהתפתח במקום, נכנס כסיף לרכבו, נסע מספר מטרים לאחור ולאחר מכן התקדם לעבר השוטר, שעמד בחזית הרכב, עד שפגע ברגלו. בהמשך, עוד נטען כי "לאחר שהשוטר התקדם לעברו, יצא כסיף מהרכב וחבט בידו - בראשו של השוטר".
בפרקליטות מחוז ירושלים טענו כי שתי הפגיעות היו מכוונות ונעשו במטרה להכשיל את השוטר במילוי תפקידו. טענותיו של כסיף, שלפיהן הפגיעה באמצעות הרכב הייתה מקרית וכי החבטה הייתה תגובה אינסטינקטיבית במסגרת הגנה עצמית, אינן מתיישבות, לעמדת הפרקליטות, עם התיעוד החזותי ועם עדויות הראייה.
בית המשפט קיבל למעשה את עמדת פרקליטות מחוז ירושלים שטענה כי המעשים אינם חוסים תחת הגנה עצמית או תחת החסינות העניינית שממנה נהנה כסיף כחבר כנסת.
השופט אלעזר ביאלין ציין בהכרעת הדין: "מצאתי לנכון להתייחס להתנהלותו של הנאשם במהלך האירוע כולו, כפי שהיא עולה מן הראיות המצולמות והעדויות שהוצגו בפניי. הנאשם נהג כלפי השוטרים, עובדי הציבור האמונים על אכיפת החוק והסדר, באופן כוחני ובוטה אשר בא לידי ביטוי בהטחת האשמות קשות וגידופים חמורים".
השופט הזכיר בהחלטתו כי בין היתר, פנה כסיף לשוטרים במילים קשות ומבזות כגון "שקרן מטונף", "רמאי", "פושע", "חלאות המין האנושי", "שקרנים מנוולים", "אפס מאופס", "שקרנים מלוכלכים", "זבלים", "שקרנים מסריחים", "חרא", "תשתוק", "תסתום את הפה שלך" ו"אתם תשלמו ביוקר".
ח"כ כסיף אמר לכתבים לפני פרסום גזר הדין: "זה חלק מהמשך הרדיפה הפוליטית, אנחנו ראינו את זה בהקשר של הפסילות, ראינו את זה בהקשרים אחרים, מדובר במשפט שכל-כולו פוליטי, אבל הדבר אולי החשוב ביותר, כי הרי לא אני עומד פה על הפרק, עומד פה על הפרק, מחנה שלם. מחנה שמציג אלטרנטיבה אמיתית, לממשלת הרצח ולכן גם רודפים אותנו ורוצים להשתיק אותנו. קודם כל, אני אומר מראש שהם לא יצליחו להשתיק אותנו, אנחנו נמשיך במאבק".
הוא הוסיף כי "שימו לב מי הם אלה שגם מובילים את הקמפיין - אנשים שבעצמם חלקם הגדול הורשע. הכהניסטים שמתהדרים עכשיו בשלטון חוק, נגד אלימות כלפי שוטרים, הם הרי אלה שמובילים את זה במשך שנים. יש שר שיש לו עשרות כתבי אישום".
בתגובה לשאלת כתב על העובדה שכסיף תועד בסרטון בצורה ברורה כיצד הוא תוקף את השוטר, השיב חבר הכנסת: "גם עליך יש סרטון - אתה יודע כמה הוא אמין".