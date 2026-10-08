ח"כ כסיף אמר לכתבים לפני פרסום גזר הדין: "זה חלק מהמשך הרדיפה הפוליטית, אנחנו ראינו את זה בהקשר של הפסילות, ראינו את זה בהקשרים אחרים, מדובר במשפט שכל-כולו פוליטי, אבל הדבר אולי החשוב ביותר, כי הרי לא אני עומד פה על הפרק, עומד פה על הפרק, מחנה שלם. מחנה שמציג אלטרנטיבה אמיתית, לממשלת הרצח ולכן גם רודפים אותנו ורוצים להשתיק אותנו. קודם כל, אני אומר מראש שהם לא יצליחו להשתיק אותנו, אנחנו נמשיך במאבק".