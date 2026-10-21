הדיווח הבוקר (רביעי) בפייננשל טיימס, שלפיו ישראל תכננה לתקוף בעשרה באוקטובר תשתיות אזרחיות באיראן, כולל תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר, ונעצרה על ידי נשיא ארה"ב, מעלה את השאלה הפשוטה – למה? זו אפילו לא השאלה של "למה עכשיו?" כי הסמיכות של תכנון התקיפה לבחירות בישראל מבהירה את ההקשר הפוליטי.
השאלה הרחבה יותר היא למה לישראל להכניס את עצמה למלחמה נוספת מול איראן, כאשר יעדי המלחמות הקודמות לא הושגו, המשטר האיראני לא נפל, העורף הישראלי נמצא אחרי שלוש שנות מלחמה עצימה בגזרות השונות, הנזקים מהמלחמות האחרונות מול איראן (וגם הנזקים מסבבי הלחימה בצפון ובדרום) לא שוקמו עדיין, איראן יצאה נשכרת מ"שאגת הארי" עם שליטה שהיא מפגינה יומיום במצר הורמוז באמצעות תקיפת ספינות ופגיעה בכלכלה העולמית, מדינות המפרץ סופגות וסופגות מבלי להגיב, וכרגע – לא נראה כי יש תוכנית מסודרת לפגוע במשטר האיראני בצורה שתצדיק את היציאה למלחמה עכשיו.
הבכירים שחוסלו באיראן במלחמות הקודמות התחלפו בחדשים, חלקם קיצוניים יותר. רק השבוע מונה שר הגנה חדש, מהרדאד אחלאקי, שכמו קודמיו כבר הספיק לאיים שאצבעותיהם של האיראנים על ההדק, ובפועל, לא היה שינוי דרסטי בהתנהגות האיראנית בחודשים האחרונים. כמובן שהיא ממשיכה להתחמש, אבל היא מנסה לעשות זאת כמו כל אויבינו, החות'ים בתימן, חיזבאללה בלבנון והמיליציות הפרו איראניות בעיראק, והפתרון הוא לא מלחמה נוספת מול איראן כרגע, שתצית את כלל החזיתות – שם כבר היינו.
דני סיטרינוביץ, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמ"ן וכיום חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS אמר ל-ynet: "אין שום דבר שמצדיק מלחמה עכשיו לפני הבחירות וגם לא אחריהן. איראן בונה את כוחה, היא חוזרת לשקם את הטילים, מבחינת הגרעין אין שום אינדיקציות שהם חזרו להעשיר, יש את אותן האינדיקציות שהם העבירו דברים להר המכוש אבל לא יותר מזה. יתרה מכך, צריך להבין למה אחרי שתי מלחמות מול איראן אנחנו עדיין רואים אותם יורים עשרות טילים? כנראה שהם לא פוחדים על הארסנל שלהם. מה היעד האסטרטגי של עוד מלחמה? לפי הדיווחים השונים ישראל רוצה לתקוף את מתקני האנרגיה באיראן משני היבטים – או שחושבים שזה מה שיפיל את המשטר, וזה לא יפיל אותו, או שרוצים להפוך את איראן למדינה כושלת וברור שזה יוביל למערכה מאד רחבה של איראן נגד ישראל.
"לכן, הסיפור הוא שאין שום הצדקה שמצריכה מערכה כעת. צריך לעקוב ולראות. אם מחר איראן פורצת לגרעין צריך לתקוף אותם, אבל כעת לא קורה שום דבר. מה שקורה כרגע זה טירוף הדעת, לתקוף שבועיים לפני הבחירות. בעבור מה? איראן לא רגע לפני פיתוח נשק גרעיני ועם כל הכבוד למערך הטילים שלה, היא עדיין לא חזרה לנקודה שהייתה לפני 'עם כלביא' ו'שאגת הארי'. אין צורך אופרטיבי אסטרטגי לתקוף כעת. יש ניסיון לשלב שיקולים פוליטיים וזה חמור".
"אין הצדקה למערכה"
עוד הוסיף סיטרינוביץ, לגבי הסבבים הקודמים מול איראן כי המשטר לא נפל והם גם לא מנעו מאיראן להמשיך ולבנות את היכולות שלה. על תקיפה חדשה מסר: "זה אמנם יעשה נזק, אבל ההשלכות למערכת הבינלאומית יהיו מטורפות. הם יבעירו את כל המפרץ. זה כאילו לא איכפת לנו, רק לתקוף שוב, ובעבור מה? וזה אחרי שהבטיחו לנו בשתי מלחמות הישגים אדירים, חסרי תקדים, ש'הרחקנו את האיום לדורות'. איך הרחקנו את האיום לדורות אם הם מצליחים לתקוף עוד הפעם? דיברו איתנו על הישגים בתחום הטילים, כאשר אנחנו שוב מאוימים מהטילים שלהם. הכי חמור זה העירוב של השיקולים הפוליטיים. אין בסופו של דבר הצדקה לצאת למערכה שבועיים לפני בחירות".
לגבי בחירות האמצע בארה"ב, שצפויות בתחילת נובמבר, מסר: "הבחירות בארה"ב הן משמעותיות מאד כי האיראנים רוצים לגרום לטראמפ להפסיד, הם רוצים להמחיש את מחיר ההפסד לכל נשיא אמריקני – תתעסק איתנו תפסיד את הבחירות. האיראנים מוכנים לחזור להסכם אבל התנאים שהם מציגים הם תנאים שטראמפ לא מקבל. עם כל הכבוד לדיווחים באל-ערבי אל-ג'דיד (העיתון הקטארי שדיווח בימים האחרונים על פריצת דרך), אין שום פריצת דרך ברמה המדינית. ומוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, הבהיר זאת אתמול".
סיטרינוביץ מתכוון לפגישה שקיים רזאי אתמול עם עאסם מוניר, מפקד צבא פקיסטן, במסגרתה הדגיש רזאי כי "כל החומרים הגרעיניים המועשרים יישארו באיראן", כי "החומרים האלה מהווים נכס מרכזי ועושר לאומי של העם האיראני ומיועדים לשימוש בתוך המדינה", וכי "העם האיראני והבכירים באיראן מסכימים כי לא יתקיים משא ומתן כל עוד ארצות הברית לא תנקוט צעדים לבניית אמון, כאשר התנאי המוקדם לבניית אמון הוא מילוי התנאים שהציבה איראן".
"האיראנים לומדים מהחיכוך"
עוד מסר סיטרינוביץ: "אני חושב שהזמן בין נובמבר לינואר מאד מסוכן, כי זו תקופת המעבר בין הקונגרסים (בין סיום כהונת הקונגרס הנוכחי לכניסתו לתפקיד של השני). בחודשיים האלה הוא (טראמפ) ירצה לעשות משהו. אבל גם המשהו הזה שונה ממה שישראל רוצה לעשות. יכול להיות שהוא רוצה מהלומה אחת ואז הוא יסיים עם האירוע הזה ויגיד ניצחתי. אני לא בטוח שהוא רוצה לחזור ל'הפלת המשטר'. זה כל כך חסר אחריות לצאת למערכה עכשיו".
בהתייחס לדיווח בפוקס ניוז לפיו מטוסי קרב ישראליים טסו מעל סוריה ועיראק לכיוון איראן, במסגרת תרגיל צבאי, מסר סיטרינוביץ: "אם זה נכון, זה אירוע מאד מסוכן. אנחנו רגע לפני מלחמה, ועושים תקיפת דמה בעיראק? רוצים להכריח את האיראנים לירות טילים לעברנו. אין שום היגיון בלדמות תקיפה באיראן בשיא המתיחות חוץ מרצון לדחוף את האיראנים לתקוף אותנו, שהם ירו את הירי הראשון, כדי לתת לנו את התירוץ להגיב. כל מלחמה מול איראן תהיה מלחמה אזורית שוב. בטח מול החות'ים, בטח מול המיליציות בעיראק ואני מאמין שגם מול חיזבאללה בסוף. בעיראק אין יותר נוכחות אמריקנית, יותר קל למיליציות לפעול ויש שם את הנוכחות החות'ית. אנחנו שוב ניתקע במלחמה אזורית, כשאנחנו יודעים שיש לנו בעיה במיירטים זה לא סוד, ושלאמריקנים יש בעיה במיירטים".
סיטרינוביץ הוסיף: "הדבר החמור באירוע הזה זה שאי אפשר לנתק את השיקולים הפוליטיים של נתניהו מהשיקולים האסטרטגיים של מדינת ישראל. זה מסוכן מאד. זה עוד מלחמה עם איראן. אנחנו יודעים שכל מלחמה עם איראן משתקת את המשק הישראלי, משתקת את הפעילות פה ובעבור מה? מה היעד האסטרטגי שהמלחמה הזאת תשרת? מתוך הבנה מאד ברורה שלא נפיל את המשטר הזה מהאוויר.
"לצאת למערכה שבועיים לפני בחירות זה טירוף. לפני שישראל יוצאת למערכה שכרגע אין בה צורך מיידי, עלינו בסופו של דבר לנתח מה לא השגנו במערכה הקודמת ולמה? והאם הפתרון הקינטי הוא היחיד וישרת את האינטרסים של מדינת ישראל. צריך בוודאי לשמור על התיאום האסטרטגי מול ארה"ב, זה אירוע משמעותי כי זה הבסיס לכל המדיניות הישראלית מול איראן, ועדיין, עם כל הכבוד לאמריקנים, מדינת ישראל צריכה לבחון מה נכון לה. וכרגע ברור שמטרות המלחמה לא הושגו, ולפני שאנחנו מנתחים למה הן לא הושגו, לא קופצים לעוד מערכה, שפוטנציאלית תהיה עוד יותר מסוכנת מהמערכה הקודמת, כי היא תהיה מאד אלימה והאיראנים לומדים מהחיכוך".