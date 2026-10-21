דני סיטרינוביץ, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמ"ן וכיום חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS אמר ל-ynet: "אין שום דבר שמצדיק מלחמה עכשיו לפני הבחירות וגם לא אחריהן. איראן בונה את כוחה, היא חוזרת לשקם את הטילים, מבחינת הגרעין אין שום אינדיקציות שהם חזרו להעשיר, יש את אותן האינדיקציות שהם העבירו דברים ל

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