בזמן ש החות'ים משתלטים על עיר נמל אסטרטגית ומתקרבים למצר באב אל-מנדב , נשיא סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה מצהיר בריאיון ל-ynet כי ארצו סבורה שנוכחות צבאית ישראלית ואמריקנית על אדמתה תתרום להרתעה ותגביר את היציבות באזור.

נשיא סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה ( צילום: איציק בלניצקי )

נשיא סומלילנד הגיע לביקור ראשון בוושינגטון, שבמהלכו ייפגש עם נציגים של מחלקת המדינה וחברי קונגרס. הוא מעוניין בהכרה אמריקנית לאחר ההכרה הישראלית ההיסטורית בסומלילנד . בריאיון הצהיר הנשיא כי ארצו מעוניינת לשלוח עד 2,000 חיילים לכוח השלום הבינלאומי (ISF) שאמור לסייע בפירוז רצועת עזה.

במהלך הריאיון, שנערך בשולי ועידת MEAD בוושינגטון, היה חשוב לעבדאללה שהדברים שלו יגיעו לציבור בישראל. הוא הדגיש כי ההכרה הישראלית בסומלילנד היא ציון דרך היסטורי: "ביקשנו 25 שנה מכל העולם שיכירו בנו, ועכשיו רואים אותנו ומקווים שאחרים ילכו בעקבות ישראל". לדבריו, ההכרה ההדדית הביאה לחתימה על הצהרה משותפת שכוללת שיתוף פעולה בכלכלה, בביטחון ובסחר.

הנשיא הוסיף כי סומלילנד "לא מתחרטת" על הצעד, אף שהוא הביא עימו גם מחיר: "אין ארוחות חינם", אמר הנשיא. "לכל דבר יש היבטים חיוביים ושליליים. יצרנו לעצמנו אויבים בעקבות ההכרה - כולל סומליה ומדינות מחוץ לאפריקה שמעניקות נשק לסומליה ומתערבות לצד יריבינו". עם זאת, לדבריו קניה ואתיופיה נמנעו מלגנות את הצעד, ולטענתו נערכות כיום שיחות חשאיות עם מדינות נוספות בנושא ההכרה.

בנוגע לשיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל, השיב הנשיא בזהירות אך לא סגר דלתות: "עדיין אין נוכחות ביטחונית ישראלית בסומלילנד, אבל אולי תהיה כזו בעתיד. נשתף פעולה עם כל מדינה ידידותית - ואנחנו זקוקים לשותפים ביטחוניים, כולל ישראל. אם ישראל תהיה נוכחת, זה ייתן הרתעה. אנחנו זקוקים להגנה. אני לא שולל שישראל או ארה"ב יקימו נוכחות אצלנו".

עבדאללה אף הוסיף בחיוך שהנושא טרם עלה בפועל על שולחן הדיונים בין הצדדים - דבר שקשה באמת להאמין לו בהתחשב בדיווחים שלפיהם גורמי ביטחון ישראלים כבר ביקרו בסומלילנד.

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הנשיא אף התייחס למתיחות מול סומליה, שבכיריה איימו "לפלוש לסומלילנד" בעקבות ההכרה הישראלית. הוא ציין כי הגבולות בין המדינות "פרוצים", וכי המתיחות גברה מאז ההכרה. "יצרנו אויבים בגלל ההכרה הישראלית כולל מצד סומליה ומדינות מחוץ לאפריקה", אמר עבדאללה. "קיבלנו התערבות מצד מדינות שתומכות ביריבים שלנו. הם נותנים נשק לסומליה, מטוסים מטורקיה".

הוא הוסיף: "אין עדיין נוכחות ביטחונית ישראלית בסומלילנד, אבל אולי תהיה בעתיד. אם ישראל תהיה נוכחת זה ייתן הרתעה, אנו צריכים הגנה. אני לא שולל שישראל או ארה"ב ישימו נוכחות כזאת. נשיא סומליה איים לפלוש לסומלילנד. יש לנו כוח צבאי מספק להגן על עצמנו, אבל אולי צריכים טכנולוגיה ואימונים".

לדברי הנשיא, לסומלילנד כוח צבאי שמסוגל להגן על המדינה בכוחות עצמה - כ-25 אלף חיילים ומשמר חופים של כ-1,500 איש. באשר לחות'ים בתימן, הוא הבהיר: "אנחנו שכנים עם תימן והחות'ים כבר אלפי שנים, וכמדינה אין לנו כרגע כל עימות ישיר מולם".

הנשיא פירט את סדרי העדיפויות הכלכליים של מדינתו ואת התקוות התלויות בהשקעות ישראליות: "אנחנו מדינה חצי-יבשה, ולכן מים הם בראש סדר העדיפויות שלנו". הנשיא הוסיף כי בביקורו בישראל הוא והמשלחת שלו נפגשו עם כ-100 חברות ישראליות והציפייה היא שהמפגשים יבשילו להשקעות.

עבדאללה ציין כי סומלילנד מעוניינת למכור לישראל בשר בדגש על כבשים, עזים ובקר. סומלילנד מייצאת אלפי כבשים לסעודיה. סומלילנד גם הייתה רוצה לייצא לישראל כוח עבודה מקצועי כולל אחיות ומיילדות. אבל החלום הכי גדול שלו - השקעות ישראליות.

כששאלנו על החופים היפים של סומלילנד, הוא התלהב: "יש לנו 850 קילומטרים של חוף יפהפה, ואנחנו רוצים לבנות שם בתי מלון של חמישה כוכבים. אתם יותר ממוזמנים לבנות אצלנו בתי מלון". הנשיא הזכיר גם את הרכב האוכלוסייה הצעיר של מדינתו - כשישה מיליון תושבים עם אחוז ניכר של צעירים ובכללם כעשרת אלפים בוגרי אוניברסיטאות מדי שנה - כמנוע פוטנציאלי לצמיחה.

בהתייחסו למעמד הבינלאומי הרחב יותר של סומלילנד, עבדאללה אמר: "יש שיחות עם ארה"ב, אך אינני יכול לומר שיש כרגע הבטחות אמריקניות". בתשובה לשאלה האם ישראל וסומלילנד דנו על העברת מהגרים מעזה לארצו, הנשיא חייך חיוך ביישני רחב ואמר שהסוגיה הזאת אינה רלוונטית עבור מדינתו.

"רוצים להיות חלק מהסכמי אברהם"

לקראת סיום הריאיון, התייחס הנשיא לשאיפות האזוריות הרחבות יותר של מדינתו: "אנחנו רוצים להיות חלק מהסכמי אברהם - כך יהיו לנו יותר חברים". עבדאללה ציין כי ישראל אמנם מסייעת לסומלילנד לזכות בהכרה ולפתוח לה דלתות, אך מדינתו פועלת גם בעצמה ובאמצעות ערוצים משלה לקידום ההכרה הבינלאומית.

בתשובה לשאלה האם יש ביקורת בארצו על צעדי ההתקרבות לישראל, אמר עבדאללה: "יש רק מפלגת אופוזיציה אחת שביקרה את ההחלטה להקים את השגרירות של סומלילנד בירושלים. אבל בסך הכול לגבי ההכרה הישראלית יש תמיכה רחבה מאוד במדינה".