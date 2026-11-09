בשיחות בין יהדות התורה לגורמים בגוש השינוי עלתה אפשרות שיעקב אשר, יו"ר המפלגה, יקבל את ראשות הכנסת באופן זמני, כתעודת ביטוח שיעלה להצבעה חוק גיוס. כך נודע הערב (שני) ל-ynet. ההצעה עלתה עוד לפני שסוכם בפגישה הערב בין אביגדור ליברמן לגדי איזנקוט כי

בשיחות בין יהדות התורה לגורמים בגוש השינוי עלתה אפשרות שיעקב אשר, יו"ר המפלגה, יקבל את ראשות הכנסת באופן זמני, כתעודת ביטוח שיעלה להצבעה חוק גיוס. כך נודע הערב (שני) ל-ynet. ההצעה עלתה עוד לפני שסוכם בפגישה הערב בין אביגדור ליברמן לגדי איזנקוט כי

הסיכום בין ליברמן לאיזנקוט למעשה סותם את הגולל על האפשרות למנות את אשר לתפקיד. ראשי יתר המפלגות בגוש השינוי - נפתלי בנט ויאיר גולן - השאירו את ההחלטה לשניים, שלא הסתירו את המחלוקות ביניהם מאז הבחירות.

הסיכום בין ליברמן לאיזנקוט למעשה סותם את הגולל על האפשרות למנות את אשר לתפקיד. ראשי יתר המפלגות בגוש השינוי - נפתלי בנט ויאיר גולן - השאירו את ההחלטה לשניים, שלא הסתירו את המחלוקות ביניהם מאז הבחירות.

הסיכום בין ליברמן לאיזנקוט למעשה סותם את הגולל על האפשרות למנות את אשר לתפקיד. ראשי יתר המפלגות בגוש השינוי - נפתלי בנט ויאיר גולן - השאירו את ההחלטה לשניים, שלא הסתירו את המחלוקות ביניהם מאז הבחירות.

איזנקוט וליברמן נפגשו היום בצל העימותים הפומביים והמתיחות ביניהם, ובתום הפגישה מסרו כי היא הייתה "עניינית וטובה". למרות הקשיים, נמסר כי "השניים הביעו את ביטחונם המלא ביכולת להקים ממשלה יציבה לארבע שנים". בנוסף, אמרו איזנקוט וליברמן כי יש הסכמות על נושאים נוספים שהיו במחלוקת, אך ככל הנראה לא בסוגיית הליבה של הרכב הממשלה.

איזנקוט וליברמן נפגשו היום בצל העימותים הפומביים והמתיחות ביניהם, ובתום הפגישה מסרו כי היא הייתה "עניינית וטובה". למרות הקשיים, נמסר כי "השניים הביעו את ביטחונם המלא ביכולת להקים ממשלה יציבה לארבע שנים". בנוסף, אמרו איזנקוט וליברמן כי יש הסכמות על נושאים נוספים שהיו במחלוקת, אך ככל הנראה לא בסוגיית הליבה של הרכב הממשלה.

איזנקוט וליברמן נפגשו היום בצל העימותים הפומביים והמתיחות ביניהם, ובתום הפגישה מסרו כי היא הייתה "עניינית וטובה". למרות הקשיים, נמסר כי "השניים הביעו את ביטחונם המלא ביכולת להקים ממשלה יציבה לארבע שנים". בנוסף, אמרו איזנקוט וליברמן כי יש הסכמות על נושאים נוספים שהיו במחלוקת, אך ככל הנראה לא בסוגיית הליבה של הרכב הממשלה.