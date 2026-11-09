בשיחות בין יהדות התורה לגורמים בגוש השינוי עלתה אפשרות שיעקב אשר, יו"ר המפלגה, יקבל את ראשות הכנסת באופן זמני, כתעודת ביטוח שיעלה להצבעה חוק גיוס. כך נודע הערב (שני) ל-ynet. ההצעה עלתה עוד לפני שסוכם בפגישה הערב בין אביגדור ליברמן לגדי איזנקוט כי יו"ר הכנסת הבא יהיה ממפלגת ישר!
הסיכום בין ליברמן לאיזנקוט למעשה סותם את הגולל על האפשרות למנות את אשר לתפקיד. ראשי יתר המפלגות בגוש השינוי - נפתלי בנט ויאיר גולן - השאירו את ההחלטה לשניים, שלא הסתירו את המחלוקות ביניהם מאז הבחירות.
איזנקוט וליברמן נפגשו היום בצל העימותים הפומביים והמתיחות ביניהם, ובתום הפגישה מסרו כי היא הייתה "עניינית וטובה". למרות הקשיים, נמסר כי "השניים הביעו את ביטחונם המלא ביכולת להקים ממשלה יציבה לארבע שנים". בנוסף, אמרו איזנקוט וליברמן כי יש הסכמות על נושאים נוספים שהיו במחלוקת, אך ככל הנראה לא בסוגיית הליבה של הרכב הממשלה.
עוד לפני יום הבחירות הסכימו כל ראשי גוש השינוי כי אחד הצעדים הראשונים שיש לקדם אחרי תוצאות האמת הוא החלפת יו"ר הכנסת, משום שמהרגע שבו המועמד שמחזיק במנדט מודיע לנשיא המדינה כי עלה בידו להרכיב ממשלה - יש ליו"ר הכנסת שבוע לקבוע את ישיבת ההשבעה. כלומר הוא יכול לקבוע אותה ביום למחרת, אבל גם לדחות אותה כדי לאפשר מרווח זמן - שגם ככה נתפס כרגיש ביותר - להפעיל לחץ על ח"כים, שבליכוד רואים כמי שיכולים לסכל את המהלך.
בגוש איזנקוט כבר הגישו לאוחנה דרישה לקיים את ההצבעה על החלפתו ביום שלישי הקרוב, יום השבעת הכנסת. אוחנה השיב כי ככל שיוגשו לו 61 חתימות הוא יקיים את ההצבעה תוך שבוע, כלומר בשבוע הבא.
יו"ר יהדות התורה, נציין, סירב לחתום על מכתב הח"כים הקורא להחלפת יו"ר הכנסת המכהן אמיר אוחנה מהליכוד. הנימוק הרשמי שלו היה, על פי המכתב ששלח ליו"ר סיעת ישר! רועי פולקמן, ש"החלפת יו"ר הכנסת צריכה לבוא בד בבד עם הקמת ממשלה חדשה".
החרדים למודי נסיון מהכנסת האחרונה בה הבטחות הגוש בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו לא מומשו - ועל אף כניסתם לקואליציה חוק הגיוס לא נחקק במשך קדנציה שלמה. כחלק מכהונה זו מנסים ביהדות התורה לקבל ערבות מכל גורם מולו הם במשא ומתן לכך שהחוק המבוקש בעיניהם יעבור.
מוקדם יותר היום דווח ב-ynet כי הסיעה החרדית דורשת כי בכל משא ומתן יובטח לא רק החוק עצמו אלא גם הגנה עליו מפסילה בבג"ץ, באמצעות חקיקה נלווית או סעיפים שיוכנסו לתוכו. כך או כך, המגעים לא כוללים כרגע את ש"ס, שלפי שעה דבקה בגוש נתניהו.