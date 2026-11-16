נושאת מטוסים שלישית של צבא ארה"ב הגיעה הלילה (בין ראשון לשני) למזרח התיכון. USS Theodore Roosevelt הגיעה לשטח הפיקוד של פיקוד המרכז האמריקני סנטקום, במסגרת ההיערכות לאפשרות שאיראן תנסה לפגוע בכוחות האמריקניים במזרח התיכון, או שהנשיא טראמפ עצמו יחליט לצאת לפעולה התקפית נגד הרפובליקה האיסלאמית.

גלריה נושאת המטוסים תאודור רוזוולט ( צילום: Song Kyung-Seok/Pool via REUTERS )

פרשננו לענייני צבא וביטחון רון בן ישי ציין בסוף השבוע כי במודיעין בישראל ובסוכנויות המודיעין האמריקניות השונות אין מידע על נשק או אמצעי אחר שבידי איראן המהווה איום קיומי על ישראל. גם אין מידע על פיתוח מעשי וייצור של נשק או אמצעים כאלה. אבל, מה שקורה באיראן מחייב את קהילת המודיעין ואת צה"ל לקיים מעקב הדוק אחרי הנעשה שם, ומחייב למוכנות להפתעות ולזהירות בעיתוי הפוליטי הנוכחי בישראל. עם הגעת נושאת המטוסים רוזוולט וכוח התקיפה שלה, צה"ל וסנטקום "מוכנים לגמרי".

הנושאת, שבסיסה בסן דייגו, יצאה לדרך ב-27 בספטמבר ועברה בדרכה למזרח התיכון ביפן וסינגפור. על פי דיווחים, היא אמורה להחליף באזור את נושאת המטוסים USS ג'ורג' וושינגטון, שנשארה כאן לעת עתה. מלבד וושינגטון ורוזוולט, באזור פועלת גם נושאת המטוסים USS ג'ורג' בוש. לא ברור אם וושינגטון או בוש צפויות לעזוב את האזור כרגע.

זו כמובן לא הפעם הראשונה שנושאת המטוסים רוזוולט פועלת במזרח התיכון: בפעם הקודמת היא נכנסה לאזור במחצית יולי 2024, לפני חיסולו של מנהיג חמאס לשעבר איסמעיל הנייה, ופעלה בין היתר מול החות'ים בתימן. היא עזבה את האזור כעבור חודשיים, ומאז לא הייתה כאן.

צפו במפת הפריסה האמריקנית

נושאת המטוסים רוזוולט, מסדרת נימיץ, מופעלת באנרגיה גרעינית. אורכה 332 מטר, והיא יכולה לשאת עד כ-90 מטוסים ומסוקים. על סיפונה אלפי אנשי צוות. הכוח האווירי שלה כולל טייסת F-35, טייסות F/A-18, טייסת לוחמה אלקטרונית ואף מטוסי התרעה מוקדמת. היא נעה יחד עם כוח תקיפה של משחתות.

יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים באזור

עם הגעתה, פרוסים באזור שלושה כוחות תקיפה של נושאות מטוסים, כוח חריג בהיקפו. לפי הערכות של "וול סטריט ג'ורנל" מהחודש שעבר, עם הגעתה של נושאת המטוסים רוזוולט - באזור נמצאים יותר מ-50 אלף אנשי צבא אמריקנים. לפי נתוני המכון למחקרי ביטחון לאומי, שנותחו לפני הגעת נושאת המטוסים השלישית, באזור פרוסות 13 משחתות, וסיירת ובסיס הים המשלחתי "מיגל קית'". בסך הכול מדובר בכ-17 כלי שיט אמריקניים. 11 מהמשחתות והסיירת נמצאות בים הערבי, בעוד שתי משחתות נוספות פרוסות בים סוף.

מטוס תדלוק אמריקני KC-135. בין 203 ל-205 מטוסי תדלוק בסביבה ( צילום: AP Photo/Hiro Komae, File )

בזירה האווירית, יש לציין, אין לפי שעה תגבור משמעותי: לא נשלחו לאזור מפציצים אסטרטגיים, וההיערכות התקיפה נותרה דומה לזו של השבועות האחרונים. ניתוח של המכון למחקרי ביטחון לאומי ושל החוקר סטפן כהן מעלה כי בשבוע השני של החודש נרשמה התקדמות משמעותית בהיערכות הימית האמריקנית. נכון לעכשיו, עיקר המהלכים הצבאיים נראים כהעמדת אפשרויות פעולה בפני הנשיא - ולא כהיערכות סופית למבצע שכבר התקבלה לגביו החלטה.

עד כה לא דווח על הגעת מטוסי קרב חדשים או מפציצים אסטרטגיים למזרח התיכון. גם כוח המפציצים הקדמי נותר ללא שינוי, ואין כרגע מפציצים אמריקניים פרוסים בבסיסים הקדמיים באזור. גם מערך מטוסי הקרב אינו מצביע על שינוי משמעותי בהיערכות: לא דווח על הגעת מטוסי F-22 חדשים, שנעדרים מהזירה מאז הקיץ.

מערך התדלוק האווירי, מנגד, עדיין באזור. כ-200 מטוסי תדלוק מסוג KC-135 ו-KC-46 ממשיכים להיות פרוסים בזירות פיקוד המרכז האמריקני ובאירופה. לפי נתוני מעקב שפורסמו, ב-11 בנובמבר נספרו בין 203 ל-205 מטוסי תדלוק, המספר הגבוה ביותר מאז יוני. מדובר ביכולת חיונית עבור מבצע אווירי ממושך, המאפשרת למטוסי קרב ומפציצים לפעול בטווחים ארוכים, להישאר באוויר לאורך זמן ולצאת למשימות גם מבסיסים מרוחקים.

בחזרה לתקיפות

איראן, מצידה, ממשיכה בניסיונות לפגוע בשיט במצר הורמוז. בטהרן טענו הבוקר כי שתי מכליות נפט נפגעו מ"מוקשים ימיים" אחרי שניסו לחצות את המצר. במשמרות המהפכה גם טענו כי הפילו הבוקר כטב"ם MQM-170 של צבא ארה"ב ותפסו אותו בשלמותו.

בימים האחרונים חזרה טהרן לתקוף נכסים אמריקניים במזרח התיכון. משמרות המהפכה שיגרו בימים האחרונים פעמיים כטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין. במדינה המפרצית הודיעו אתמול כי הצליחו ליירט את הכטב"מים לפני שפגעו במטרותיהם. בטהרן טענו מנגד כי פגעו במערכת רדאר בבסיס חיל אוויר בבחריין. האיראנים שיגרו כטב"מים לבחריין גם ביום שישי, כתגובה לתקיפה אמריקנית שכוונה למגדל תקשורת באיראן.