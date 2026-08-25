חוסיין טאיב, הבכיר האיראני שהודח לפני ארבע שנים לאחר שבנה לעצמו מוניטין של אדם חסר רחמים במנגנוני הביטחון ברפובליקה האיסלאמית, חוזר לצמרת בטהרן. לאחר תקופה ארוכה שבה נעלם מעיני הציבור במדינה, הוא יחזור לתפקידו הקודם - מפקד הבסיג'.

גלריה טאיב. "מכיר את האלות יותר טוב מאת קו המחשבה" ( צילום: AFP )

בתקופה שבה איראן ניצבת בפני סנקציות כלכליות מחמירות - שבעבר הובילו להתקוממויות עממיות רחבות נגד המשטר - הוטל עליו כעת "לחזק את רשת המידע העממית", ולנצל "טכנולוגיות חדשות להתנגדות עממית" כדי להפוך "כל איראני לאיש בסיג'". דיפלומטים ואנליסטים רואים בכך למעשה מנדט להפוך את הארגון לעיניים ולאוזניים ברחובות של מוג'תבא חמינאי - כשבין השניים היסטוריה משותפת.

אותן משימות צוינו בכתב המינוי של טאיב בן ה-63 מתחילת החודש. אותו צו שמציב אותו במעגל מצומצם מאוד של מקורבים הנאמנים למנהיג העליון החדש, וכאחד ממקבלי ההחלטות המרכזיים המעצבים מחדש את המדינה שהזדעזעה בגל המחאות חסר תקדים - שהמשיך למלחמה שעדיין לא הסתיימה.

"טאיב יושב עכשיו בראש המערכת שהוא עצמו היה גורם מרכזי ביצירתה", אמר ל"בלומברג" מוחמד חוסיין טורקמאן, לשעבר איש משמרות המהפכה, שעזב את איראן ב-2010 ומתגורר כיום בגלות באירופה. "התפקיד החשוב ביותר שלו הוא למנוע ולעצור התנגדות פנימית, ולדכא אותה כשהיא מתרחשת".

המשימה הזו, כאמור, קריטית כעת במיוחד עבור המשטר האיראני, על רקע שינוי הכיוון של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאיומים בתקיפות ללחץ כלכלי מסיבי בניסיון להביא לסיום המלחמה, שנמשכת כבר חצי שנה. עוד לפני אותה החמרה בסנקציות שעליה הכריזו בוושינגטון, המטבע האיראני נמצא בקריסה מתמשכת והאפשרות של איראן להשיג דלק הולכת ומצטמצמת - שתי נקודות תורפה שבעבר כבר הציתו גלי מחאות.

טאיב, 2022

בסוכנות "בלומברג" ציינו כי הבחירה בטאיב מצביעה על הרחבת תפקיד הבסיג': רשת עצומה של מיליציות ושל נאמני המשטר, המחזיקה באינטרסים כלכליים רבים, מבנקאות ועד תעשיית הפלדה. איראן טוענת למעשה כי הארגון מסוגל לגייס 20 מיליון בני אדם ברגע - חמישית מאוכלוסיית המדינה.

חברי הבסיג', צעירים וצעירות חדורי להט אידיאולוגי, פועלים במסגדים, במקומות עבודה ובאוניברסיטות ברחבי המדינה. הם נשלחים פעם אחר פעם לפזר התקהלויות ציבוריות ולדכא הפגנות באלימות. כך, במהלך גל המחאות בינואר האחרון, נשלחו אנשי הבסיג' לצד כוחות הביטחון לחסל את ההפגנות, ואלו רצחו אלפים.

הבסיג' מעניק למנהיג העליון החדש - שטרם הופיע בפומבי מאז שירש את אביו שחוסל - בסיס תומכים נאמן, שבו הוא יכול להשתמש כדי לבסס את כוחו. "הבסיג' החדש תחת טאיב ישמש בסיס חברתי עבור מוג'תבא, לא רק כדי לשלוט בחברה אלא גם כדי לשלוט באליטה הפוליטית", אמר ל"בלומברג" סעיד גולקר, פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת טנסי, שכתב ספר על הארגון. "הם הרבה יותר חדורי להט אידיאולוגי ממוסדות ביטחון אחרים, והם נמצאים בכל מקום".

פרנויה ומחאה

טאיב נולד בטהרן ב-1963, הוכשר כאיש דת והצטרף למשמרות המהפכה בתחילת שנות ה-80. במהלך מלחמת איראן-עיראק שנמשכה שמונה שנים הוא אף לחם לצד חמינאי הבן. אחרי המלחמה הוא עסק בריגול נגדי במשרד המודיעין, ועד סוף שנות ה-90 כבר תיאם ישירות עם מוג'תבא חמינאי בנושאי ביטחון פנים.

הניסיון הזה הכין אותו לעמוד בראש הבסיג' ב-2009, כשהארגון דיכא את מחאות "התנועה הירוקה" , שפרצו בעקבות בחירות שנויות במחלוקת. עשרות נהרגו בדיכוי, ובתגובה ארה"ב הטילה על טאיב סנקציות בגין הפרות זכויות אדם.

השיטות שלו היו מזעזעות אפילו עבור אנשי המשטר. הוא נודע באכזריות ובפרנויה שלו, במעקב אחר עובדיו, שאותם הורה לענות כשחשד בהם בבגידה. "כשאנחנו מוסרים את ניהול המשבר האחרון לאנשים כמו טאיב, שמכירים את האלות יותר משהם מכירים מחשבה, היגיון ושיקול דעת, זו התוצאה", כתב ב-2009 חבר הפרלמנט עלי מוטהארי, בעיצומן של מחאות "התנועה הירוקה".

מחאת התנועה הירוקה. "שמוסרים את ניהול המשבר לטאיב - התוצאה ידועה" ( צילום: רויטרס )

בעקבות אותה תנועה הקים עלי חמינאי את ארגון המודיעין של משמרות המהפכה - שירות ריגול מקביל המדווח למנהיג העליון ולא לממשלה - ואת טאיב מינה לעמוד בראשו. לפי הטלוויזיה הממלכתית האיראנית, בין "הישגי כהונתו", שנמשכה 13 שנים, נמנים מעצר אזרחים בעלי אזרחות כפולה, מאבק בשחיתות ואיתור מתנגדי משטר בחו"ל.

שורה של פרצות ביטחוניות שיוחסו לישראל הובילה להדחתו ב-2022. פומבית הוא קיבל לאחר מכן תפקיד סמלי כיועץ למפקד משמרות המהפכה, אך בפועל, לדברי דיפלומטים, הוא תיאם עם מוג'תבא את נושאי הביטחון בלשכת אביו.

החזרת טאיב לתפקיד, למרות הדחתו, "מהווה אינדיקציה ברורה לקרבה בינו למוג'תבא", אמר אחד המומחים ששוחחו על המינוי עם "בלומברג". "כשאתה מדכא אנשים, כשאתה הורג אנשים, אתה זקוק לנאמנות הזאת, ואני חושב שאין שום ארגון אחר באיראן שיכול לספק אותה".

הכישלון וההדחה

ביוני 2022, רגע לפני הגעתו לטורקיה של שר החוץ דאז יאיר לפיד, חשף המודיעין הטורקי כי הצליח לסכל ניסיון פיגוע איראני באיסטנבול כמה ימים לפני כן. האיראנים תכננו לחטוף דיפלומטים ותיירים ישראלים באיסטנבול, ולפגוע בהם. בדיווחים נכתב כי האיראנים עקבו אחר ישראלים באיסטנבול במשך תקופה ממושכת. אחד היעדים, לפי הדיווח: שגריר ישראל לשעבר ואשתו ששהו במלון באזור בייאואולו בעיר.

דקות ספורות אחרי שבטורקיה חשפו את סיכול מזימת הפיגוע האיראני באיסטנבול ואת מעצרם של שמונה חשודים - בהם אזרחים איראנים - הודיעו בטהרן רשמית על הדחת טאיב, שהיה אז ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, ויזם את פיגוע הנקמה.

המלון שבו ישנו מתנקשים איראנים בטורקיה, וכוחות טורקים באיסטנבול ( צילום: AFP )

גורמי מודיעין בישראל זיהו שבוע לפני כן את טאיב כמי "שמנסה לקדם פיגוע בישראלים תמימים בטורקיה, מתוך מסע מטורף וחולני של מאבק על מעמדו בממסד הביטחוני האיראני". בנוסף, באותו שבוע נטען כי קולות בממסד האיראני דרשו להדיח את טאיב מתפקידו בעקבות חוסר הצלחותיו לעצור את הפעולות המיוחסות לישראל בתוך איראן, וכישלונותיו בקידום פעולת תגובה מחוץ למדינה.

גורמי המודיעין אמרו אז כי טאיב "ידוע באישיותו הקיצונית" וטענו כי בתקופה שלפני הדחתו היה כמו "חיה פצועה ואחוזת תזזית, שמתוך חרדה עמוקה למעמדו אל מול ההנהגה העליונה מנסה בטירוף עמוק להוציא בכל מחיר פיגוע נגד ישראלים בטורקיה ובמקומות נוספים".