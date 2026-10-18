ילד בן 6 שרכב על קורקינט נהרג הערב (ראשון) מפגיעת אוטובוס ברחוב אבני נזר במודיעין עילית. צוות מד"א קבע את מותו בזירת התאונה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התקרית.
בשעה 17:10 התקבל במד"א דיווח על התאונה. פרמדיק מיחידת האופנועים של מד"א עמית שמש, וחובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של הארגון נתי רוטר וישראל מנחם יצחקי, סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בילד בן 6 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפגע מאוטובוס. ביצענו בו פעולות החייאה, אך לצערינו הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
לפי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד) נהרגו מתחילת השנה 355 בני אדם בתאונות דרכים. בשנה שעברה באותה תקופה נהרגו 369 בני אדם בתאונות.
ביום רביעי נהרג אבשלום רביבו, נהג אוטובוס בן 61 מאשדוד, בהתנגשות עם משאית סמוך למחניים שבגליל העליון. רביבו הסיע חיילים מבסיס חיל האוויר תל נוף לכיוון צפון הארץ, כשמולו הגיחה משאית מהנתיב הנגדי. תושייתו ברגעים שקדמו להתנגשות היא שהצילה את חייהם של כ-30 החיילים שהיו באוטובוס, שחלקם פונו עם פגיעות קלות בלבד לבית החולים. מהחברה נמסר כי רביבו הבחין במשאית, ובתגובה סטה עם האוטובוס ימינה. כתוצאה מכך, הוא ספג את מלוא עוצמת הפגיעה.
רביבו הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים, בהם בת שזכה לחתן רק לפני חודשיים. ורד, אלמנתו, סיפרה: "אנחנו נשואים 26 שנה, יש לנו שלושה ילדים. אבא למופת, בן אדם ערכי ועניו, היה החבר הכי טוב שלי. זאת אבדה גדולה מאוד. הוא גיבור גיבור גיבור. אתמול הגיעו חיילים שהיו באוטובוס ללוויה. המפקד שלהם אמר לי: 'הוא הציל את שלושים הילדים שלי'".