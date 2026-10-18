בשעה 17:10 התקבל במד"א דיווח על התאונה. פרמדיק מיחידת האופנועים של מד"א עמית שמש, וחובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של הארגון נתי רוטר וישראל מנחם יצחקי, סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בילד בן 6 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפגע מאוטובוס. ביצענו בו פעולות החייאה, אך לצערינו הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

בשעה 17:10 התקבל במד"א דיווח על התאונה. פרמדיק מיחידת האופנועים של מד"א עמית שמש, וחובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של הארגון נתי רוטר וישראל מנחם יצחקי, סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בילד בן 6 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפגע מאוטובוס. ביצענו בו פעולות החייאה, אך לצערינו הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

בשעה 17:10 התקבל במד"א דיווח על התאונה. פרמדיק מיחידת האופנועים של מד"א עמית שמש, וחובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של הארגון נתי רוטר וישראל מנחם יצחקי, סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בילד בן 6 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפגע מאוטובוס. ביצענו בו פעולות החייאה, אך לצערינו הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

סמוך למחניים שבגליל העליון. רביבו הסיע חיילים מבסיס חיל האוויר תל נוף לכיוון צפון הארץ, כשמולו הגיחה משאית מהנתיב הנגדי. תושייתו ברגעים שקדמו להתנגשות היא שהצילה את חייהם של כ-30 החיילים שהיו באוטובוס, שחלקם פונו עם פגיעות קלות בלבד לבית החולים. מהחברה נמסר כי רביבו הבחין במשאית, ובתגובה סטה עם האוטובוס ימינה. כתוצאה מכך, הוא ספג את מלוא עוצמת הפגיעה.

סמוך למחניים שבגליל העליון. רביבו הסיע חיילים מבסיס חיל האוויר תל נוף לכיוון צפון הארץ, כשמולו הגיחה משאית מהנתיב הנגדי. תושייתו ברגעים שקדמו להתנגשות היא שהצילה את חייהם של כ-30 החיילים שהיו באוטובוס, שחלקם פונו עם פגיעות קלות בלבד לבית החולים. מהחברה נמסר כי רביבו הבחין במשאית, ובתגובה סטה עם האוטובוס ימינה. כתוצאה מכך, הוא ספג את מלוא עוצמת הפגיעה.