אחרי 14 שנים של מאבק משפטי ממושך , אירית ואשר שחר, הוריו של סרן עמרי שחר ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים במהלך שירותו הצבאי בשנת 2012, יוכלו סוף סוף להתקדם בהליך להבאת נכד לעולם מזרעו של בנם. בפוסט מרגש שפרסמה היום (ראשון) הודיעה האם אירית כי המשפחה זכתה בערעור, וכי הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה החליטו שלא לערער על ההחלטה. בכך, לדבריה, הגיע לסיומו המאבק המשפטי שניהלה המשפחה במשך כמעט עשור וחצי.

גלריה עמרי שחר ז"ל ( צילום רפרודוקציה: עידו ארז )

"עמרי, אהוב שלי בני בכורי. זהו ילד שלי, נגמר הסיוט", פתחה אירית את הפוסט שכתבה לבנה המנוח בפייסבוק. "אחרי מאבק מטורף וסיזיפי ושובר וכואב, זה מאחורינו. אחרי 14 שנים ארוכות, זכינו בערעור והפרקליטות והיועמשית החליטו לא לערער". היא סיפרה על הרגעים הקשים לאורך השנים, שבהם כמעט איבדה את התקווה: "אודה על האמת, היו פעמים רבות בדרך שנשברתי ורציתי להרים ידיים, שרציתי לוותר, אבל משהו בי תמיד קם מעפר ואמר לי 'הילד שלך הפקיד בידייך את ההמשכיות שלו, אין לך פריבילגיה להתייאש!'".

לצד זאת, היא הודתה לבעלה אשר, שלדבריה מעולם לא שקל לוותר: "אבא שלך היה נחוש כל הדרך, הרצון לוותר לא עבר לו בראש בכלל ועל זה אני מודה לו, נאבק כמו בולדוזר!". היא הודתה גם לבנות המשפחה, אחיותיו של עמרי, שלדבריה "כל כך רצו וקיוו ופחדו להתאכזב פעם אחרי פעם, אבל תמיד היו לצידנו ועודדו אותנו לא להתייאש".

סרן עמרי שחר ז"ל, קצין בחיל הים ומצטיין הרמטכ"ל, נהרג ביוני 2012 בתאונת דרכים כשהיה בן 25, בעת שחזר מערב יחידה בתל אביב לבסיסו באשדוד. מיד לאחר מותו פעלו הוריו לשימור זרעו, בתקווה שיוכלו בעתיד להביא לעולם ילד שיהיה המשכו הביולוגי.

עמרי ז"ל לצד אמו אירית. "הפקדת בידיי ביום שהלכת ממני את ההמשכיות שלך" ( צילום: באדיבות המשפחה )

ב-2016 זכו ההורים בניצחון תקדימי בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, כשהשופטת יוכבד גרינוולד-רנד אישרה להם להשתמש בזרעו של בנם ולהביא לעולם ילד באמצעות פונדקאית, שאותו יגדלו בעצמם. אלא שהמדינה ערערה על ההחלטה, ובית המשפט המחוזי הפך את פסק הדין. בהמשך נדחתה גם בקשת רשות הערעור שהגישו ההורים לבית המשפט העליון.

בהמשך שינו ההורים את המתווה המקורי, ואיתרו אישה שהסכימה להרות מזרעו של עמרי, לשמש אם לילד ולגדלו, בעוד אירית ואשר ישמשו כסבו וסבתו. למרות זאת, המדינה התנגדה גם לבקשה החדשה. בחודש מרץ האחרון אישרה השופטת גרינוולד-רנד פעם נוספת את בקשת המשפחה, ובפסק הדין קבעה כי המדינה הפרה הבטחה שלטונית שניתנה להורים בהליך הקודם, שבו נאמר להם כי לא תהיה התנגדות להבאת ילד לעולם באמצעות אם ביולוגית שתגדל אותו. השופטת קיבלה גם את טענת ההורים כי עמדת המדינה מפלה אותם ביחס למשפחות אחרות.

למרות הפסיקה, המדינה פעלה לעיכוב ביצועה לקראת ערעור, והמאבק נמשך. כעת, לפי הודעתה של אירית, גם ההליך בערכאת הערעור הסתיים לטובת המשפחה, והמדינה החליטה שלא להמשיך בהליכים המשפטיים.

"עכשיו כל הכוחות יופנו להצלחת המהלך"

בפוסט שפרסמה הודתה אירית לעורכת הדין עדי חן, שליוותה את המשפחה במשך יותר מעשור, ולדבריה התנדבה לנהל גם את המאבק הנוכחי ללא תמורה. "הפכה למשפחה והתנדבה ללכת איתנו ללא כל תמורה למאבק הנוכחי, באהבה ענקית כשהיא מושקעת מקצועית ורגשית והביאה אותנו להישג הנוכחי", כתבה. היא הודתה גם לשופטת גרינוולד-רנד, שפסקה פעמיים לטובת המשפחה: "תודה לשופטת יוכבד גרינוולד שישבה בדין אצלנו בשני משפטים והאמינה בנו, והלכה איתנו פעמיים בפסיקה לטובתנו. תמיד תהיה בליבנו, תמיד".

אירית, אשר ועמרי שחר. "אבא שלך נאבק כמו בולדוזר" ( צילום: באדיבות המשפחה )

אירית התייחסה גם לשופטי המחוזי שדנו בהליך האחרון, השופטת קיציס, השופט שני והשופטת אזולאי, והודתה להם על כך ש"ניהלו את המשפט באנושיות ובחכמה והוציאו אותנו מהלופ האינסופי של המאבק בפרקליטות".

לצד התודות לשופטים ולעורכי הדין, בלטה גם התייחסותה לפרקליטות מחוז תל אביב, שעמה התעמתה המשפחה לאורך שנות המאבק. "תודה לפרקליטות של מחוז תל אביב שעשו את עבודתם ברגישות, למרות הכעס והדמעות שספגו מאיתנו, שמחו והזדהו איתנו כשזה נגמר", כתבה.

תודה מיוחדת הקדישה גם לספיר אשכנזי ים, שהייתה בת זוגו של עמרי לפני מותו. "הייתה לצדנו לאורך כל הדרך, התעלתה על הכאב האישי והעידה ועזרה להגיע לתוצאה המשמחת", כתבה אירית. היא הודתה גם לאם המיועדת, שאמורה לשאת ברחמה את ילדו של עמרי ולגדלו, ולבני משפחתה: "תודה לאם המיועדת ומשפחתה המדהימה שהפכו להיות משפחתנו והלכו איתנו יד ביד עד הנצחון. מי יתן ונזכה להמשך תהליך קל וטוב".

"עכשיו תפילותינו וכוחותינו יופנו להצלחת המהלך עד שנזכה לחבוק ילד או ילדה שלך עמרי" ( צילום: באדיבות המשפחה )

רק לפני כמה חודשים, לאחר ש אושר לאיריס חיים להביא ילד מזרעו של בנה יותם ז"ל , שנחטף לרצועת עזה ונורה למוות בשוגג בידי צה"ל, הביעה אירית תסכול עמוק מכך שהמדינה ממשיכה להיאבק במשפחתה. "כמה זמן הלב שלי באמת יעמוד בהתעללות הזאת?", כתבה אז. "מצטערת ילד שלי שאני לא מצליחה, הפקדת בידיי ביום שהלכת ממני את ההמשכיות שלך ואני לא מצליחה, סליחה".