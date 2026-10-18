שבמדבר יהודה בתחילת החודש. ח"כ קרויזר, שטוען כי הוא זה שהותקף על-ידי השוטרים, מסר לפני חקירתו באזהרה: "אין לי מה להסתיר, ובוודאי שלא אירתע מכנופיית הפושעים שמנסים להפוך את עצם עמידתי על זכויותיי לעילה לחקירה פלילית".

שבמדבר יהודה בתחילת החודש. ח"כ קרויזר, שטוען כי הוא זה שהותקף על-ידי השוטרים, מסר לפני חקירתו באזהרה: "אין לי מה להסתיר, ובוודאי שלא אירתע מכנופיית הפושעים שמנסים להפוך את עצם עמידתי על זכויותיי לעילה לחקירה פלילית".

במהלך התקרית שהתרחשה בתחילת החודש, כוח בילוש של מחוז ש"י הגיע למקום בניסיון לעצור חשוד בתקיפה. לפי החשד, האיש נמלט מהשוטרים לאזור שבו נערכה אזכרה לחללי צה"ל. במהלך הניסיון לעצור את החשוד התפתח עימות אלים בין השוטרים למתנחלים שנכחו במקום. שלושה שוטרים נפצעו בתקרית, בהם לוחם יס"ם שסבל משבר באפו ושוטר סיור ששבר את ידו. במהלך המהומה אף נגרם נזק לניידת בילוש באמצעות סכין.

במהלך התקרית שהתרחשה בתחילת החודש, כוח בילוש של מחוז ש"י הגיע למקום בניסיון לעצור חשוד בתקיפה. לפי החשד, האיש נמלט מהשוטרים לאזור שבו נערכה אזכרה לחללי צה"ל. במהלך הניסיון לעצור את החשוד התפתח עימות אלים בין השוטרים למתנחלים שנכחו במקום. שלושה שוטרים נפצעו בתקרית, בהם לוחם יס"ם שסבל משבר באפו ושוטר סיור ששבר את ידו. במהלך המהומה אף נגרם נזק לניידת בילוש באמצעות סכין.

במהלך התקרית שהתרחשה בתחילת החודש, כוח בילוש של מחוז ש"י הגיע למקום בניסיון לעצור חשוד בתקיפה. לפי החשד, האיש נמלט מהשוטרים לאזור שבו נערכה אזכרה לחללי צה"ל. במהלך הניסיון לעצור את החשוד התפתח עימות אלים בין השוטרים למתנחלים שנכחו במקום. שלושה שוטרים נפצעו בתקרית, בהם לוחם יס"ם שסבל משבר באפו ושוטר סיור ששבר את ידו. במהלך המהומה אף נגרם נזק לניידת בילוש באמצעות סכין.

שבוע וחצי לאחר התקרית האלימה, פורסם ב"הארץ" כי במשטרה החלו לבחון את מידע מעורבותם של ח"כ קרויזר ומנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן. השניים מכחישים כל קשר לתקיפת השוטרים, קרויזר אף ניסה להגיש תלונה נגדם למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).

שבוע וחצי לאחר התקרית האלימה, פורסם ב"הארץ" כי במשטרה החלו לבחון את מידע מעורבותם של ח"כ קרויזר ומנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן. השניים מכחישים כל קשר לתקיפת השוטרים, קרויזר אף ניסה להגיש תלונה נגדם למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).

שבוע וחצי לאחר התקרית האלימה, פורסם ב"הארץ" כי במשטרה החלו לבחון את מידע מעורבותם של ח"כ קרויזר ומנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן. השניים מכחישים כל קשר לתקיפת השוטרים, קרויזר אף ניסה להגיש תלונה נגדם למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).