ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) צפוי להתייצב היום (ראשון) לחקירה ביחידת להב 433 במשטרה בגין חשד למעורבות בתקיפת שוטרים במהלך עימות בהתנחלות מצפה יריחו שבמדבר יהודה בתחילת החודש. ח"כ קרויזר, שטוען כי הוא זה שהותקף על-ידי השוטרים, מסר לפני חקירתו באזהרה: "אין לי מה להסתיר, ובוודאי שלא אירתע מכנופיית הפושעים שמנסים להפוך את עצם עמידתי על זכויותיי לעילה לחקירה פלילית".
במהלך התקרית שהתרחשה בתחילת החודש, כוח בילוש של מחוז ש"י הגיע למקום בניסיון לעצור חשוד בתקיפה. לפי החשד, האיש נמלט מהשוטרים לאזור שבו נערכה אזכרה לחללי צה"ל. במהלך הניסיון לעצור את החשוד התפתח עימות אלים בין השוטרים למתנחלים שנכחו במקום. שלושה שוטרים נפצעו בתקרית, בהם לוחם יס"ם שסבל משבר באפו ושוטר סיור ששבר את ידו. במהלך המהומה אף נגרם נזק לניידת בילוש באמצעות סכין.
זמן קצר לאחר שהעימותים דעכו, הגיע למקום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לפי עדות של קצין משטרה, בן גביר התנהל באופן כוחני ומתלהם והתעלם מהכוח המשטרתי במופגן. השר הכחיש את הטענות נגדו, וסיפר שרק נקלע למקום מאחר שהגיע לאזכרה שנערכה באזור ונכח בשולי העימות.
שבוע וחצי לאחר התקרית האלימה, פורסם ב"הארץ" כי במשטרה החלו לבחון את מידע מעורבותם של ח"כ קרויזר ומנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן. השניים מכחישים כל קשר לתקיפת השוטרים, קרויזר אף ניסה להגיש תלונה נגדם למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).
קרויזר טען אז: "הותקפתי על ידי שוטרים גם לאחר שהזדהיתי כחבר כנסת. הטענות המיוחסות לי הן אוסף שקרים חסר בסיס". הוא אף פרסם תיעוד שלטענתו מוכיח כי לא נקט אלימות כלפי השוטרים, לצד תמונות שבהן נראו שריטות וחבלות על גופו. בעקבות התקרית, אישרה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה למשטרה לחקור את קרויזר. בהוראת ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה ניצב בועז בלט, הועבר תיק החקירה ללהב 433.
קרויזר אמר היום לפני החקירה: "אתייצב לחקירה בראש מורם, אשתף פעולה ולא אנוח עד שהאמת כולה תצא לאור. העוול החמור שנעשה לי אינו מסתיים באלימות השוטרים שהופעלה כנגדי. הוא נמשך ברגע שבו התייצבתי במח״ש כדי להתלונן, ובמשך כמעט ארבע שעות גלי ובועז רמסו את זכויותיי הבסיסיות ודאגו שתימנע ממני האפשרות למסור את תלונתי. וכל זאת באורח פלא, שבוע וחצי בלבד לפני הבחירות. העיתוי המתוזמן והמתוזמר, לצד ההתנהלות המחפירה, מעידים על ניסיון פוליטי פסול להפוך את הקורבן לחשוד ולהלך אימים על נבחר ציבור באמצעות מערכת אכיפת החוק".