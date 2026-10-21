נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגש היום (רביעי) בסנט פטרסבורג עם סטיב וויטקוף , שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ , בניסיון נוסף לקדם הסכם לסיום המלחמה באוקראינה . במהלך הפגישה הכריז פוטין על שחרורו של האזרח האמריקני סטיבן האברד , בן 74, שהוחזק בכלא הרוסי במשך יותר מארבע שנים לאחר שהואשם בלחימה כשכיר חרב לצד הצבא האוקראיני. במקביל, הקרמלין העביר מסר מאיים לקייב, והזהיר כי אם אוקראינה לא תקבל את "ההחלטות הנדרשות" במסגרת המגעים - מצבה רק יחמיר.

גלריה פגישת וויטקוף ופוטין, היום ( צילום: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP )

סטיבן האברד, ששוחרר מהכלא הרוסי אחרי 4 שנים ( צילום: Handout / MOSCOW CITY COURT PRESS SERVICE / AFP )

דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, אמר כי התקדמות לקראת הסדר לסיום המלחמה היא "אפשרית מבחינה תיאורטית", אך הדגיש כי הדבר תלוי במידה רבה בהחלטות שתקבל אוקראינה. "אם אוקראינה לא תקבל את ההחלטות הנדרשות, המצב מבחינתה יהיה גרוע יותר", הזהיר. פסקוב הוסיף כי מוסקבה תבחן את ההצעות האמריקניות החדשות לפתרון הסכסוך, וכי השיחות בין פוטין לוויטקוף צפויות להיות "רציניות וארוכות".

וויטקוף, שהגיע לרוסיה לאחר שהשתתף אתמול בפסגה עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומנהיגים אירופים בנורבגיה, הודה לפוטין על שחרורו של האברד. "אני רוצה להודות לך מאוד. הנשיא שולח את תודתו, והאומה כולה שולחת את תודתה בגלל סטיבן האברד. בזכותך הוא חוזר הביתה למשפחתו", אמר השליח האמריקני. פוטין השיב כי האברד כבר נמצא בנמל התעופה פולקובו שבסנט פטרסבורג, שאליו הגיע וויטקוף מוקדם יותר היום. בהמשך הבהיר הקרמלין כי ההחלטה לשחרר את האזרח האמריקני התקבלה באופן אישי על ידי פוטין, "מטעמים הומניטריים".

טראמפ מיהר לחגוג את ההתפתחות ברשת החברתית שלו, Truth Social, והציג את שחרורו של האברד כהישג אישי. "סטיבן האברד, שנלקח לפני ארבע שנים על ידי רוסיה בתקופת ממשל ביידן, שוחרר זה עתה מהכלא, לבקשת הנשיא דונלד טראמפ, שהועברה ישירות לנשיא ולדימיר פוטין בשיחת טלפון בשבוע שעבר. סטיבן נמצא בדרכו הביתה ובקרוב יהיה עם משפחתו", כתב הנשיא. טראמפ הדגיש כי ארה"ב לא נדרשה לשלם מחיר עבור שחרורו. "ארה"ב, מתוך כבוד לנשיא טראמפ, לא נדרשה לתת דבר בתמורה - מצב חסר תקדים מבחינת רוסיה. לא היה צוריך בשום חילופי שבויים", טען הנשיא האמריקני.

טראמפ. "לא היה צורך בחילופי שבויים" ( צילום: Kent NISHIMURA / AFP )

פגישתם של וויטקוף ופוטין ברוסיה ( צילום: Kristina Solovyova, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP )

האברד, מורה לאנגלית בגמלאות ממדינת מישיגן, התגורר במשך עשרות שנים מחוץ לארה"ב. לאחר שחי ולימד ביפן, עבר לקפריסין, וב-2014 השתקע בעיר איזיום שבמזרח אוקראינה עם בת זוגו האוקראינית. הוא נעצר באפריל 2022, לאחר שהכוחות הרוסיים כבשו את העיר בשלבים הראשונים של הפלישה לאוקראינה.

לפי התביעה הרוסית, האברד חתם על חוזה עם הצבא האוקראיני תמורת שכר של כ-1,000 דולר בחודש, השתתף בלחימה ואף אייש מחסום צבאי. בשנת 2024 הוא הורשע במשפט שהתנהל בדלתיים סגורות ונידון לשש שנות מאסר ועשרה חודשים. כלי התקשורת הממלכתיים ברוסיה דיווחו כי הודה באשמה, אך בני משפחתו ועורך דינו האמריקני דחו את ההאשמות. אחותו, פטרישיה האברד פוקס, טענה כי מדובר בשקר, ועורך דינו מרטין דה לוקה מסר כי האברד הכחיש בפניו כל מעורבות בפעילות צבאית. מחלקת המדינה האמריקנית הגדירה אותו כמי שנעצר שלא בצדק.

האברד אינו האמריקני היחיד שהוחזק בשנים האחרונות בכלא הרוסי. באוגוסט שוחרר רוברט גילמן , יוצא חיל הנחתים האמריקני, על רקע חששות חמורים לבריאותו. הוא שב לארה"ב במצב גופני קשה, וארגון שפעל למען שחרורו טען כי עבר עינויים במעצר. אמריקנים נוספים עדיין מוחזקים בבתי כלא ברוסיה, ובהם אנדרה חצ'טוריאן, שנידון לשמונה שנות מאסר וחצי בגין עבירות נשק שהוא מכחיש, ודייוויד בארנס, שנעצר ב-2022 בעקבות טענות שהעלתה נגדו גרושתו.

הצעות חדשות לסיום המלחמה, ואפשרות לפסגה עם נשיא סין

השחרור הדרמטי היה רק חלק מסדר יומה של הפגישה בארמון קונסטנטינובסקי שבסנט פטרסבורג. וויטקוף הציג לפוטין את תוצאות השיחות שקיים באוסלו עם זלנסקי, נשיא פינלנד אלכסנדר סטוב, ראש ממשלת נורבגיה יונס גר סטיורה ונציגים אירופים. מדובר בפגישה התשיעית פנים אל פנים בין פוטין לוויטקוף, בניסיון לגשר על הפערים העמוקים בין מוסקבה לקייב.

פגישתם של וויטקוף וזלנסקי באוסלו, אתמול. נשיא אוקראינה: "לכל הפחות נדרשת פגישה משולשת" ( צילום: Heiko Junge / NTB / AFP )

( צילום: NTB/Heiko Junge /via REUTERS )

לפי סוכנויות הידיעות הרוסיות, וויטקוף אמר לפוטין כי השיחות באוסלו היו מועילות וכי הושגה בהן התקדמות. הוא הציג מסמכים שכוללים הצעות חדשות להסדר מדיני, וטען כי קיים בסיס להשגת הפסקת אש. השליח האמריקני גם ביקש מפוטין לשקול את חידוש המשא ומתן המשולש בין רוסיה, אוקראינה וארה"ב, שבמסגרתו יוכלו הצדדים לדון בסוגיות הטכניות הנוגעות להסכם אפשרי.

בכיר אמריקני אמר ל-CNN כי בפסגה באוסלו הושגה "התקדמות משמעותית", לאחר שהמשלחת האוקראינית הציגה רעיונות והצעות חדשות שנדונו בפירוט. לדבריו, כעת קיימת התאמה רבה בין עמדות ארה"ב, אוקראינה והשותפות האירופיות באשר לצעדים הבאים. השיחות התמקדו בערבויות ביטחוניות ארוכות טווח לאוקראינה, בתוכנית לשיקום כלכלתה לאחר המלחמה ובגיבוש ארכיטקטורת ביטחון אירופית שתמנע עימותים עתידיים. "הצוותים עובדים יחד בצורה יוצאת דופן, מתוך מחויבות משותפת למציאת פתרונות מעשיים לסיום המלחמה", אמר הבכיר. הוא הבהיר כי המטרה היא להציג לרוסים את ההתקדמות שהושגה ולהכשיר את הקרקע למשא ומתן ישיר בין שלוש המדינות, ובהמשך גם לשיחות בהשתתפות מדינות נוספות.

במקביל, הקרמלין התייחס גם ל אפשרות של פגישה משולשת בין פוטין, טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג . לפי סוכנות הידיעות TASS, פסקוב אמר כי פגישה כזו אפשרית, אך בשלב זה טרם גובש סדר יום לשיחות ולא הוכרז על הסכמות לקיומה.

נשיא סין שי ג'ינפינג. תהיה פגישה משולשת דווקא עם סין? ( צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

זלנסקי עצמו הבהיר אתמול כי אוקראינה מוכנה להמשיך במגעים, אך לא תסכים לוותר על ערבויות ביטחוניות שיבטיחו כי רוסיה לא תפלוש שוב לשטחה. קייב גם דוחה את הדרישות הרוסיות לוויתורים טריטוריאליים. "יש לנו רעיונות ברורים כיצד להגיע לשלום, ואנחנו מאוחדים עם השותפים האירופים שלנו במאמץ הזה. אנחנו רוצים שהאמריקנים יציגו את הרעיונות הללו לרוסים. נראה מה יהיה לפוטין לומר", אמר. הפערים בין הצדדים עדיין עצומים: מוסקבה דורשת מאוקראינה לוותר על כל חבל דונבאס שבמזרח המדינה, גם על השטחים שעדיין אינם בשליטתה, לצמצם משמעותית את צבאה ולהתחייב שלא להצטרף לברית נאט"ו. קייב מסרבת לתנאים הללו ורואה בהם סכנה לעצמאותה ולביטחונה.

בריאיון שהעניק מוקדם יותר לרשת "פוקס ניוז" הביע זלנסקי תקווה כי פגישתם של וויטקוף ופוטין תהיה מועילה ותניב תוצאות חיוביות. עם זאת, הוא הדגיש כי אוקראינה חייבת להשתתף בכל משא ומתן על עתידה. לדבריו, "לכל הפחות נדרשת פגישה משולשת" בהשתתפות אוקראינה, רוסיה וארה"ב, ועדיף שגם נציגים אירופים ייקחו בה חלק. זלנסקי התייחס גם לתנאים הדרושים מבחינתו לסיום המלחמה. לדבריו, תחילה יש להגיע להקפאת הלחימה, ורק לאחר מכן לקיים משא ומתן על הסדר מדיני, שיכלול ערבויות ביטחוניות מצד ארה"ב.

שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב הנמיך את הציפיות לקראת הפגישה. הוא אמר אתמול כי מוסקבה מוכנה לשמוע את ההצעות האמריקניות, אך לא תסכים ל"וויתורים פוליטיים", והוסיף כי רוסיה אינה מצפה ל"נס". גורם אירופי שהשתתף במגעים באוסלו אמר ל-CNN כי הבעיה המרכזית אינה מחסור בתוכניות שלום, אלא השאלה אם רוסיה מוכנה להתייחס אליהן ברצינות.

זלנסקי בשבוע שעבר: "אני מרגיש נבגד" ( צילום: מתוך התוכנית של פריס מורגן )





במהלך הפגישה העלה פוטין גם את האפשרות לחידוש שיתוף הפעולה הכלכלי עם ארה"ב. בין היתר דנו הצדדים בייצוא דשנים רוסיים לשוק האמריקני ובהרחבת היחסים המסחריים לאחר המלחמה. וויטקוף הודה לפוטין גם על הסכם הסולר בין המדינות, ופוטין הביע נכונות לסייע במאמצים לפתרון המלחמה באיראן. חתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, שמעורב גם הוא במגעים המדיניים, לא הגיע לרוסיה לאחר שחלה בשפעת.

היחסים עם זלנסקי בשפל, טראמפ מגביר את הלחץ

הניסיון לחדש את שיחות השלום מתרחש בצל הידרדרות חריפה ביחסים בין וושינגטון לקייב . בשבועות האחרונים האשים זלנסקי את ארה"ב בצמצום שיתוף המידע המודיעיני על מתקפות טילים רוסיות, בעיכוב אספקת מערכות נשק ובשיבושים בשירותי התקשורת הלוויינית של "סטארלינק" ו"סטארשילד", החיוניים לפעילות הצבא האוקראיני.

המתיחות החריפה לאחר ש טראמפ הודיע על עסקה לייבוא סולר רוסי , בניסיון להפחית את מחירי הדלק בארה"ב לקראת בחירות האמצע בנובמבר. במקביל, הנשיא האמריקני הקל חלק מהסנקציות על מוסקבה והפעיל לחץ על אוקראינה להפסיק לתקוף מתקני נפט רוסיים. גורמים באוקראינה חוששים כי הממשל האמריקני מתקרב לעמדותיו של פוטין ומנסה לכפות על קייב הסכם בתנאים בלתי נוחים.

אתמול החריף טראמפ את הלחץ על זלנסקי ואמר כי עליו להסכים לעסקה לסיום המלחמה. "אנחנו רוצים שזלנסקי יעשה עסקה. נתנו הרבה לאוקראינה ולא קיבלנו שום דבר בחזרה, מלבד צער, מוות ואובדן כספי אדיר", אמר. הוא הזהיר כי אם לא יושג הסכם, "זה יהיה דבר רע מאוד", וטען שרוסיה ממשיכה להתקדם בשדה הקרב וכי פוטין מעוניין להגיע להסדר. עם זאת, השיחות באוסלו הובילו לפחות להתפתחות חיובית אחת מבחינת קייב: זלנסקי הודיע כי ארה"ב חידשה את העברת ההתרעות המוקדמות על שיגורי טילים בליסטיים רוסיים לעבר אוקראינה, לאחר שבימים האחרונים התלונן על פגיעה ביכולת ההתרעה של ארצו. לדבריו, המערכת שבה לפעול בעקבות שיחות עם גורמים אמריקניים, ובהם מזכיר המדינה מרקו רוביו.

מאסק. לפי הדיווחים, הוא עומד מאחורי האטת "סטארלינק" באוקראינה ( צילום: REUTERS/Evelyn Hockstein )

במקביל, "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי המיליארדר אילון מאסק הורה בשבוע שעבר באופן אישי להאט את פעילותה של גרסה צבאית של שירות "סטארלינק" , המשמשת את הכוחות האוקראיניים, ובכך פגע בפעילות הכטב"מים שלהם. הדיווח העלה שאלות באשר למעורבות הבית הלבן בהחלטה. רוביו אמר היום כי ההחלטות על השימוש במערכת נתונות בידי מאסק וחברת SpaceX, ולא בידי הממשל האמריקני. לדבריו, הוא אינו יודע על מעורבות מוקדמת של הבית הלבן בהחלטה, והוסיף כי מדובר בעניין הנקבע במסגרת חוזה מסחרי פרטי. בארה"ב הכחישו כי ניתנה הוראה ממשלתית להגביל את השירות. בריאיון שהעניק ל"פוקס ניוז" הבהיר זלנסקי כי למרות המגעים עם הממשל האמריקני, ההגבלות על שירותי התקשורת הלוויינית "סטארלינק" ו"סטארשילד" עדיין לא הוסרו. לדבריו, מזכיר המדינה האמריקני רוביו אמר לו כי יפעל לטיפול בנושא.

4 הרוגים בתקיפות רוסיות הלילה, מתקני אנרגיה נפגעו

ובזמן שהמאמצים הדיפלומטיים נמשכים, רוסיה ממשיכה לתקוף את אוקראינה. ארבעה בני אדם נהרגו במהלך הלילה במתקפות רוסיות, שבהן נפגעו גם תשתיות אנרגיה בכמה אזורים במדינה. שניים מההרוגים נפגעו מפגיעת כטב"ם בבניין מגורים בבירה קייב. שני הרוגים נוספים, גבר בן 83 ואישה בת 81, נהרגו באזור חרקוב שבצפון-מזרח המדינה.

לפי הרשויות האוקראיניות, רוסיה תקפה מתקני חשמל במחוזות קייב, וולין, אודסה ומיקולאייב, לצד מפעלים ומבנים אזרחיים. בין היתר נפגעו מבנה אוניברסיטה ומרכז קניות, ופצועים דווחו גם במחוזות פולטבה, לבוב, צ'רקאסי וצ'רניהיב. משרד ההגנה הרוסי טען מנגד כי תקף מחסנים ששימשו לאחסון כטב"מים, תחנת משנה חשמלית ששירתה תשתיות צבאיות ותעשייתיות, וכן כלי שיט שנשא מטען צבאי לכיוון נמל אודסה.