קטאר לוחצת להביא לפריצת דרך במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, לסיום המלחמה ביניהן שהחלה לפני כשבעה חודשים, ואולם לפי דיווחים שונים - מאמציה לא הניבו התקדמות משמעותית. באתר "אקסיוס" דווח כי גורמים אמריקניים מעריכים שהמבוי הסתום מחזק את ההערכה בשני הצדדים כי גוברת הסבירות לעימות צבאי מחודש, בצל חילופי האיומים ביניהם מוקדם יותר השבוע.
הגורמים סבורים שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ עשוי להורות על חזרה לפעולות לחימה נרחבות לאחר בחירות האמצע. הלילה (בין שלישי לרביעי) טראמפ חזר על עמדתו שלפיה אסור לאיראן להשיג נשק גרעיני וכי המלחמה תסתיים בקרוב.
"אינני יודע אם הם עומדים לוותר כבר עכשיו, אבל הם יוותרו", אמר טראמפ לכתבים. לדבריו, "מצבם גרוע מאוד". מנגד, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי תקף את ממשל טראמפ ואמר אמש: "נשיא ארצות הברית לכוד. הוא לא יכול לנהל משא ומתן וגם לא לצאת למלחמה. בהיעדר יכולת לפעול ביעילות, הממשל האמריקני בחר להטיל מצור אווירי על איראן. זרים רבים באו וחלפו לאורך ההיסטוריה, אך איראן ומדינות האזור נותרו".
עם זאת, לפי שעה בקטאר לא מוותרים על הנתיב הדיפלומטי, וגורמים בוושינגטון ציינו שדוחא תמשיך במאמצים, למרות תחושת התסכול בכל הצדדים.
דוחא שבה לתפקיד המתווכת, לאחר שמילאה בעבר תפקיד בגיבוש מזכר ההבנות מחודש יוני, שאומנם הוביל להפסקת אש, אך זו קרסה תוך זמן קצר. בשני האחרון שוחחו גורמים מארה"ב ומאיראן בנפרד עם המתווכים הקטארים - ולא ברור אם סבב השיחות הזה צפוי להימשך או כבר נמשך גם אתמול. דובר משרד החוץ בדוחא, מאג'ד אל-אנסארי, אמר לכתבים כי "אנחנו מעבירים מסרים בין הצדדים ופועלים למציאת מכנה משותף במטרה להגיע להסכם. רק הוא יציל את כולנו מהשלכות הסכסוך".
גורם שמעורה בפרטי המו"מ עם קטאר מסר ל"אקסיוס" כי בשיחות שנערכו ביום שני דנו הצדדים בהצעת פשרה מטעם קטאר, המשתרעת על פני שני עמודים. לדברי שני גורמים נוספים, ההצעה הקטארית נועדה לתת מענה הן לדרישת איראן להסרת המצור הימי האמריקני, והן לדרישת ארה"ב לוויתורים איראניים בנושא הגרעין. עם זאת, גם אחרי השיחות, לא נרשמה אופטימיות.
המצב ה"תקוע" - ו"המידע החדש" שהציג נתניהו
אחד הגורמים תיאר את המצב כ"תקוע". לדבריו, "האיראנים דורשים דברים שארה"ב אינה יכולה לקבל, וארה"ב סבורה שהיא בעמדת ניצחון ולכן אין צורך בפשרה". גורמים נוספים באזור, בהם מפקיסטן ומצרים, הפצירו באיראן להסכים לוויתורים בסוגיית הגרעין.
יממה קודם לכן טראמפ הכחיש ברשת החברתית שלו Truth Social דיווח אחר של "אקסיוס", שהתבסס על גורמים אמריקניים, ולפיהם הוא מוכן להעניק לאיראן הקלות בסנקציות ולשחרר כספים איראניים מוקפאים כחלק מהסכם סופי, וזאת בתנאי שאיראן תציג "התקדמות ממשית" בסוגיית הגרעין.
"זה לא נכון. לא הצעתי להם דבר", כתב טראמפ. הוא ציין את מניעת השגתה של פצצה גרעינית על ידי טהרן כיעד מרכזי של המלחמה, לצד חיסול יכולתה לתקוף את שכנותיה ויצירת תנאים שיאפשרו לאיראנים להפיל את הנהגתם.
בינתיים, רשת CNN מדווחת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג בביקורו באבו דאבי לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, "מידע מודיעיני ישראלי חדש" שמצביע על כך שאיראן מחדשת את התקדמות תוכנית הגרעין שלה, כך לפי גורם ישראלי.
בין המידע ששיתף נתניהו, לפי הדיווח, היה מודיעין על התקדמות איראנית בהר המכוש, שנחשב למיקום מפתח למאמצים איראניים אפשריים לשיקום תוכנית הגרעין שלה.