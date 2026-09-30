, לסיום המלחמה ביניהן שהחלה לפני כשבעה חודשים, ואולם לפי דיווחים שונים - מאמציה לא הניבו התקדמות משמעותית. באתר "אקסיוס" דווח כי גורמים אמריקניים מעריכים שהמבוי הסתום מחזק את ההערכה בשני הצדדים כי גוברת הסבירות לעימות צבאי מחודש, בצל

, לסיום המלחמה ביניהן שהחלה לפני כשבעה חודשים, ואולם לפי דיווחים שונים - מאמציה לא הניבו התקדמות משמעותית. באתר "אקסיוס" דווח כי גורמים אמריקניים מעריכים שהמבוי הסתום מחזק את ההערכה בשני הצדדים כי גוברת הסבירות לעימות צבאי מחודש, בצל