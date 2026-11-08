פולין מציינת היום (א') יום אבל לאומי בעקבות מסע הירי הקטלני בכיכר המרכזית של קרקוב אתמול, שבו פתח צעיר בן 24 באש ו ירה למוות בשישה בני אדם . נרות ופרחים שהונחו אמש והלילה ליד זירת הטבח עיטרו גם הבוקר את הכיכר המפורסמת, וכוחות הביטחון שמרו על נוכחות בה בניסיון לנסוך בציבור מעט שקט. אחרי שאמש פשטה המשטרה על ביתו של הרוצח, מיכאו א', ומצאה בו שלוש גופות, הבוקר אישרו החוקרים כי מדובר באביו, אמו ואחותו של מבצע הטבח, ובפולין מדווחים כי ככל הנראה הוא רצח גם אותם ביריות.

תיעוד מסע הירי בקרקוב אתמול





גלריה הרוצח מיכאו א' מוטל על הקרקע אתמול בקרקוב

כוחות הביטחון של פולין בכיכר בקרקוב, הבוקר ( צילום: AP Photo/Beata Zawrzel )

ניידות משטרה חוסמות חלק מהכיכר, ביום שלאחר הטבח ( צילום: AP Photo/Beata Zawrzel )

נרות ופרחים ליד זירת הרצח ( צילום: REUTERS/Jakub Porzycki )

מסע הירי אתמול, נזכיר, החל בסביבות השעה 15:00 לפי השעון המקומי: היורה פתח באש מתוך רכב חולף, לפי התיעודים מכונית שחורה, ולאחר מכן יצא ממנו והמשיך בירי. הוא הספיק לרצוח שישה בני אדם – ארבע נשים ושני גברים – ופצע 15 נוספים. שני שוטרים אמיצים שחתרו למגע עם היורה ניהלו איתו קרב יריות, ואחרי שלוש דקות הם הצליחו לנטרל אותו, לא לפני שנפגעו בעצמם. במהלך מסע הירי חבש הרוצח קסדה ולבש אפוד מגן ובגדים המזכירים מדי צבא, אף כי לפי הרשויות הוא לא היה חייל.

כבר אמש דווח כי היורה הוא תושב העיר אוסטרובייץ שוויינטוקז'יסקי, הנמצאת במרחק של כ-140 ק"מ מקרקוב, והלילה נחשף כי שמו מיכאו א' (Michał O). לפי הדיווחים בפולין, היורה הושפע מהימין הקיצוני והחזיק ב"עמדות רדיקליות מאוד" ו"אולטרה-לאומניות". שר ההגנה הפולני ולדיסלב קוסיניאק-קמיש תיאר כבר אמש את המתקפה כ"פיגוע טרור", והיום הודיעה התביעה כי היא מתכוונת לחקור את הרוצח בחשד לעבירות טרור, אם כי לפי שעה המניע המדויק למעשיו טרם הובהר.

אמש נודע כי הנרצחים הם ארבעה אזרחי פולין – שלוש נשים וגבר – וכן אזרח בריטי ואזרחית של מדינה זרה נוספת, וכי בין הפצועים חמישה אזרחים זרים, מאוסטריה, גרמניה, פורטוגל, רוסיה ובריטניה. גם שני השוטרים שהתעמתו עם הרוצח נפצעו כאמור מהירי, ומצבו של אחד מהם, השוטר הבכיר יאקוב קוליק, מוגדר אנוש והרופאים נלחמים על חייו. קוליק היה השוטר הראשון שהתעמת עם היורה, והוא נורה שלוש פעמים. באחד הסרטונים שהופצו אתמול נראה שוטר יורה שוב ושוב בתוקף המוטל שכוב על הכביש, אבל אז קורס בעצמו לקרקע זמן קצר לאחר מכן. הבוקר קראה משטרת פולין לתושבים לתרום דם כדי לעזור לקוליק ולחברו, ומסרה כי השוטר קוליק "זקוק לכל טיפת דם". אנשי ציבור שיבחו את שני השוטרים כגיבורים שמנעו אסון גדול עוד יותר.

אחד השוטר יורה במיכאו א' המוטל על הרצפה ומנטרל אותו. אחר כך קרס בעצמו

הרוצח, לבוש במדי צבא, מוטל על הקרקע כשלצדו הרובה

כוחות ההצלה הפולניים אמש בזירה, שעה קלה אחרי היריות ( צילום: REUTERS/Jakub Porzycki )

לפי משטרת קרקוב, במכוניתו של היורה מיכאו א' נמצאו כלי נשק ותחמושת רבים בנוסף לאלה שבהם השתמש, ובאתר החדשות Wirtualna Polska דיווחו כי הוא החזיק ברישיון להחזקת כלי נשק למטרות ספורטיביות. לפי הדיווח הוא ואביו היו חברים שניהם במועדון קליעה בעיר סטארחוביצה, ועל שמו של האב רשומים 11 כלי ירי. הרשויות לא הבהירו עד כה אם הרובה ששימש לירי, ושלדבריהן הוא רובה בעל מאפיינים צבאיים, היה רשום על שמו של האב או על שמו של היורה או שאולי הושג באופן-בלתי חוקי. הרכב שבו נהג מיכאו היה שייך לאביו.

השכנים של מיכאו ומשפחתו הביעו אמש והבוקר תדהמה מכך שהוא היה אחראי לטבח. לתקשורת הפולנית סיפרו כי הצעיר בן ה-24 היה בחור שקט, סגור ומנומס, שלא נהג לדבר הרבה, וכי משפחתו הייתה משפחה שקטה ושלווה, ולא היה ידוע להם על בעיות בתוכה. הבוקר עדכנה המשטרה כי על שלוש הגופות של בני משפחתו שמצאו בבית שעליו פשטו החוקרים – האב יאנוש בן ה-53 וכן האם בת ה-52 והבת בת ה-21 ששמותיהן לא פורסמו – נמצאו פצעי ירי, ולפי התקשורת הפולנית ההערכה היא כי מיכאו הוא שירה בהם למוות. הרוצח עצמו מאושפז כעת בבית החולים, ובשל מצבו הרפואי הוא טרם נעצר רשמית. החוקרים ממתינים לאישור מהרופאים לחקור אותו.

חלון של חנות שנפגע מהירי בכיכר אתמול ( צילום: AP Photo/Beata Zawrzel )

כוחות הביטחון פושטים על בית המשפחה, שבו נמצאו אמש הגופות ( צילום: REUTERS/Kacper Pempel )

נרות זיכרון בכיכר בקרקוב הבוקר ( צילום: REUTERS/Jakub Porzycki )

שוטר מתקרב לנזירות ליד זירת הרצח בעיר, היום ( צילום: REUTERS/Jakub Porzycki )

קרקוב, השוכנת בדרום פולין, היא העיר השנייה בגודלה במדינה עם כ-1.5 מיליון תושבים באזור המטרופולין שלה, וכאחת הערים העתיקות ביותר בפולין היא מהווה גם מוקד תיירותי חשוב, והוגדרה בשל מגוון האתרים ההיסטוריים בה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. כ-15 מיליון מבקרים בקרקוב מדי שנה, ורובם הגדול מגיע גם לכיכר המרכזית שלה, שבה אירע הירי אמש, ובה שוכנת בזיליקת מריה הקדושה שנבנתה במאה ה-14 בסגנון גותי.