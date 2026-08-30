הגשם אמנם ממשיך להופיע גם היום (ראשון) באופן מקומי, ובשעות הערב אף תועד גשם בנתניה, אך אירוע מזג האוויר ש בימים האחרונים סומן כחריג במיוחד הסתיים בפועל עם כמויות משקעים קטנות בהרבה מהתחזיות המוקדמות.

גשם בנתניה, הערב ( צילום: רויטל עוזיאל )





לפי סיכום שפרסם השירות המטאורולוגי, משעות הערב אתמול ועד שעות הבוקר היום ירדו בצפון הארץ ובמרכזה גשמים מקומיים, קלים ברובם, שהצטברו בנקודות הגשומות ביותר לכ-2 עד 4 מ"מ בלבד. הכמות הגבוהה ביותר נמדדה במשגב עם - 3.7 מ"מ. טפטופים קלים, שלא הניבו כמות מדידה, הגיעו אפילו עד ניר יצחק שבדרום הארץ.

בשירות המטאורולוגי מדגישים כי אירוע הגשם עצמו לא היה חריג, ולמעשה אירועים דומים לו או משמעותיים ממנו התרחשו כ-20 פעמים ב-70 עונות הקיץ האחרונות, בחודשים יולי ואוגוסט. רק בעשור האחרון התרחשו שלושה אירועי גשם קיציים משמעותיים יותר - ביולי 2021, באוגוסט 2022 ובאוגוסט 2023.

לכך מצטרף אירוע הגשם החריג יותר שהתרחש רק לפני כשבועיים , ב-15 וב-16 באוגוסט, ובמהלכו נרשמו הצפות בירושלים ושיטפונות בכמה נחלים במדבר יהודה. לפי השירות המטאורולוגי, דווקא השילוב של שני אירועי גשם באותו קיץ, כשאחד מהם כולל כמויות דו-ספרתיות, הוא הנדיר: ב-70 השנים האחרונות מצב כזה התרחש בשיא הקיץ רק ביולי 1957, באוגוסט 1971 וביולי 1995.

תיעוד מהשיטפונות בלבנון





תיעוד הסערה הקייצית בלבנון ( צילום: רשת LBCI הלבנונית )





התחזיות שפורסמו כמה ימים לפני האירוע הצביעו על אפשרות למערכת גשם עוצמתית ונדירה, אולם בשירות המטאורולוגי מסבירים כי הפער נבע משינוי קטן אך משמעותי במסלולו של שקע הרום. השקע שהגיע לצפון-מזרח הים התיכון היה, לדברי השירות, חסר תקדים לתקופה זו של השנה, והביא עמו אוויר קר במיוחד בשכבות הבינוניות של האטמוספרה, בגובה של כ-5 עד 6 ק"מ. השילוב עם האוויר החם בקרבת הקרקע אמור היה ליצור תנאי אי-יציבות חריגים מאוד גם בצפון הארץ ובמרכזה.

אלא שככל שהתקרב האירוע, מוקד שקע הרום נע מעט צפונה. התזוזה שינתה את מפת הלחצים בקרקע ואת האזור שבו התכנס האוויר, ולכן העננות המפותחת נוצרה בעיקר מצפון לישראל. כך, במפרץ איסכנדרון, במערב סוריה ובצפון לבנון התפתחו ענני סערה שהורידו עשרות רבות של מילימטרים בתוך שעות ספורות, ובמקומות רבים יותר מ-50 מ"מ. הגשמים שם לוו בסופות רעמים ובברד כבד וגרמו לזרימות ולהצפות עירוניות. בדרום לבנון ובישראל לא התפתחה עננות דומה והגשם ירד מעננים דקים יותר, האופייניים לאירועי גשם קיציים.

רוחות של 70 קמ"ש, גלים של יותר מ-3 מטרים

למרות שהגשם אכזב ביחס לתחזיות, השפעתו של השקע החריג ניכרה היטב ברוחות. אתמול נשבו ברחבי הארץ רוחות חזקות יחסית לעונת הקיץ, ובחלק מתחנות ההרים נמדדה מהירות רוח קבועה של כ-50 קמ"ש ומשבים של כ-70 קמ"ש.

במעלה גלבוע נמדד משב של 72 קמ"ש, באיתמר 69 קמ"ש ובצפת הר כנען 68 קמ"ש. לדברי השירות המטאורולוגי, הערכים עצמם אינם חסרי תקדים, אך הם נדירים בחודשי הקיץ - ובמיוחד חריגה הייתה התפרוסת הרחבה שבה נמדדו משבים של 50 קמ"ש ויותר. בסדום הגיע המשב המרבי ל-68 קמ"ש - הערך הגבוה ביותר שנמדד שם באוגוסט מאז הותקן מד הרוח האוטומטי לפני כ-25 שנה.

הנזקים בסוריה





נד מים שתועד בטיסה מקפריסין לישראל ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים )





גם בחופים הורגשו הרוחות העזות והים נעשה גבוה. גובה הגלים המשמעותי הגיע לכשני מטרים, ואילו הגלים המרביים הגיעו לכשלושה מטרים ואף יותר. מאז החל הרישום האוטומטי הרציף ב-2003 נרשם רק מקרה אחד של גלים דומים או גבוהים יותר בחודש אוגוסט - בשנת 2011.

המערכת החריגה יצרה גם פערי טמפרטורות יוצאי דופן. הרוחות החזקות שגלשו במורדות הרי יהודה לעבר ים המלח התחממו במהירות, ובסדום נמדדו אתמול 44.8 מעלות - הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה שם באוגוסט הנוכחי. בחצבה נמדדו 43.7 מעלות. במקביל, הרוחות המערביות שנמשכו לאורך הלילה מנעו התקררות משמעותית באזורים רבים, ולכן הטמפרטורות היו גבוהות מהממוצע - במיוחד בחלקים הפנימיים של מישור החוף.

בהרים דווקא היה קריר יותר, וטמפרטורות המינימום ירדו אל מתחת ל-20 מעלות. השיא נרשם בתחנת החרמון הסמוכה לרכבל העליון, שם נמדדו הלילה 8 מעלות בלבד - הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדה באוגוסט מאז הוקמה התחנה האוטומטית לפני 20 שנה.

התחזית להמשך השבוע

לפי השירות המטאורולוגי, הלילה יהיה מעונן חלקית ועדיין ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. מחר יהיה מעונן חלקית, וגם בשעות הבוקר ייתכן טפטוף מקומי בחוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.

ביום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר, ייעשה נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, לצד הכבדה בעומסי החום. ביום רביעי צפויה התחממות נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. ביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, אך עומסי החום הכבדים עד הקיצוניים עדיין יימשכו באזורים אלה.