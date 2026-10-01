ישראל לא הופתעה מהצהרתו של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם, שלפיה יש "אינדיקציות חזקות" לכך שאיראן הייתה מעורבת בפיגוע שסוכל ליד בסיס פייפורד של חיל האוויר האמריקני. למעשה, ל-ynet נודע כי גורמים בישראל העבירו מידע מודיעיני לאמריקנים וגם לבריטים על אודות מעורבות איראנית אפשרית בהכוונת פיגוע.
הלילה, בריאיון ברשת "פוקס ניוז", ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר זאת בעצמו: "מסרנו לבריטים מידע מודיעיני שלפיו עומד להתרחש פיגוע בחסות איראן, וכמעט למחרת הם הטילו עלינו סנקציות. זה פשוט מטורף".
אמש, אחרי קביעת ראש הממשלה הבריטי ברנהאם, דחתה טהרן את הטענה, בעוד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון בוחנת את הדברים "ברצינות רבה".
עם זאת, ברנהאם הדגיש כי עדיין מדובר ב"חקירת משטרה מתמשכת, מורכבת ורצינית", וכי הרשויות הבריטיות פועלות בשיתוף פעולה הדוק עם מקביליהן בארצות הברית. לדבריו, הממשלה תמסור פרטים נוספים בהמשך.
דברים אלו של ברנהאם היו ההתייחסות הרשמית הבריטית הברורה ביותר עד כה לאפשרות של מעורבות איראנית. גם טראמפ נשאל הלילה על ההתפתחות, במהלך שיחה עם כתבים בחדר הסגלגל - ונראה כי שמע לראשונה מהכתבת על כך שממשלת בריטניה קשרה בפומבי את איראן לאירוע. "הם אמרו שאיראן מילאה תפקיד?", שאל. כשנשאל אם הוא מתכנן תגובה נגד טהרן השיב: "אנחנו בוחנים את זה עכשיו. אנחנו בוחנים את זה ברצינות רבה".
התקרית החריגה החלה לפנות בוקר ביום ראשון, לאחר שהמשטרה קיבלה דיווח על שלושה כלי רכב חשודים שנראו נעים לכיוון בסיס פיירפורד. שוטרים חמושים עצרו באזור חמישה אזרחים בריטים בשנות ה-20 לחייהם, כולם תושבי לונדון, תחילה בחשד לעבירות הקשורות לחומרי נפץ ובהמשך גם בחשד להכנת מעשה טרור. בעקבות האירוע פונו עשרות בתים סמוכים ונפרסו כוחות גדולים באזור.
אלא שהחקירה קיבלה תפנית כשהמשטרה הודיעה כי בשלושת הטנדרים לא נמצאו מטעני חבלה. כן נמצאה בהם כמות של בנזין. כל חמשת החשודים שוחררו בערבות ובתנאים מגבילים, אך המשטרה הדגישה כי הם נותרו תחת חקירה. ראש מערך הלוחמה בטרור בבריטניה הגן על ההחלטה ואמר כי היא התקבלה על בסיס "ניסיון ואסטרטגיה".
לפי דיווח ב"טיימס" הבריטי, אחד החשודים אף התקשר בעצמו לשירותי החירום זמן קצר לפני המעצר - פרט שהוסיף סימני שאלה סביב מה שאירע. בין האפשרויות שנבדקות, לפי הדיווח, נמצאות האפשרות שהחמישה עסקו באיסוף מודיעין, ערכו "חזרה יבשה" לבדיקת מערך האבטחה או ביקשו להעביר מסר פוליטי. המשטרה לא אישרה את הפרט על שיחת הטלפון.
בסיס פיירפורד, שממוקם כ-160 ק"מ ממערב ללונדון, משמש במשך שנים את הכוחות האמריקניים באירופה, ובחודשים האחרונים שימש מפציצים אמריקניים גם במסגרת התקיפות באיראן. משמרות המהפכה הזהירו בעבר כי בסיסים שמהם יוצאות תקיפות נגד שטח איראן ייחשבו מבחינתם ל"מטרה לגיטימית". לפי דיווחים בבריטניה, האבטחה באזור הבסיס אף תוגברה בתקופה שקדמה לתקרית בעקבות החשש מאיום איראני.