דברים אלו של ברנהאם היו ההתייחסות הרשמית הבריטית הברורה ביותר עד כה לאפשרות של מעורבות איראנית. גם טראמפ נשאל הלילה על ההתפתחות, במהלך שיחה עם כתבים בחדר הסגלגל - ונראה כי שמע לראשונה מהכתבת על כך שממשלת בריטניה קשרה בפומבי את איראן לאירוע. "הם אמרו שאיראן מילאה תפקיד?", שאל. כשנשאל אם הוא מתכנן תגובה נגד טהרן השיב: "אנחנו בוחנים את זה עכשיו. אנחנו בוחנים את זה ברצינות רבה".