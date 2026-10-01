ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם אמר אמש (רביעי) כי יש "אינדיקציות חזקות" לכך שאיראן הייתה מעורבת ב תקרית הביטחונית ליד בסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד שבמחוז גלוסטרשייר באנגליה, שמשמש גם את חיל האוויר האמריקני. זמן קצר לאחר מכן דחתה טהרן את הטענה, בעוד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון בוחנת את הדברים "ברצינות רבה".

גלריה ברנהאם. "אינדיקציות חזקות" ( צילום: Oli SCARFF / AFP )

"יש אינדיקציות חזקות לכך שאיראן מילאה תפקיד במה שאירע בסוף השבוע בפיירפורד", אמר ברנהאם. עם זאת, הוא הדגיש כי עדיין מדובר ב"חקירת משטרה מתמשכת, מורכבת ורצינית", וכי הרשויות הבריטיות פועלות בשיתוף פעולה הדוק עם מקביליהן בארצות הברית. לדבריו, הממשלה תמסור פרטים נוספים בהמשך. ברנהאם לא פירט מהן אותן "אינדיקציות חזקות" שעליהן מבוססת ההערכה הבריטית, ועד כה לא פורסמה ראיה פומבית שמקשרת ישירות בין חמשת החשודים לבין טהרן. החקירה נמשכת, והרשויות הבריטיות מדגישות כי בשלב זה מדובר בחשד למעורבות של גורם מדינתי זר - ולא במסקנה סופית.

דברים אלו של ברנהאם היו ההתייחסות הרשמית הבריטית הברורה ביותר עד כה לאפשרות של מעורבות איראנית. עד עתה אמרה המשטרה ללוחמה בטרור כי אחת מאפשרויות החקירה היא שהחשודים פעלו, ביודעין או שלא ביודעין, עבור מדינה זרה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כבר אמר קודם לכן כי באירוע ניכרת "ידו של גורם זר", אך לא נקב בשמה של איראן.

התגובה מטהרן לא איחרה להגיע. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כתב ברשת X כי אם בריטניה סבורה שאיראן הייתה מעורבת, הרי שמבחינת טהרן עצם שחרורם של החשודים אומר הכול. "אני יכול לאשר את אמונתה של איראן ששחרורם של טרוריסטים לכאורה שעובדים עבור מדינות זרות באמת אומר הכול", כתב, וחתם בעקיצה: "אתם נובחים על העץ הלא נכון".

חמשת העצורים על המדרכה ליד הכפר וולפורד, אחרי שהופשטו, עוברים בידוק ( צילום: מתוך X )

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מטוס בבסיס חיל האוויר פיירפורד, שמשמש "מוצב קדמי" של חיל האוויר האמריקני ( צילום: רויטרס )

גם טראמפ נשאל הלילה על ההתפתחות, במהלך שיחה עם כתבים בחדר הסגלגל - ונראה כי שמע לראשונה מהכתבת על כך שממשלת בריטניה קשרה בפומבי את איראן לאירוע. "הם אמרו שאיראן מילאה תפקיד?", שאל. כשנשאל אם הוא מתכנן תגובה נגד טהרן השיב: "אנחנו בוחנים את זה עכשיו. אנחנו בוחנים את זה ברצינות רבה".

טראמפ תקף את המשטר בטהרן: "לאיראן יש הרבה מאוד בעיות כרגע. אין להם כסף. המטבע שלהם מת. הכלכלה שלהם מתה. הצבא שלהם איננו. אין להם צבא, אין להם צי, אין להם חיל אוויר. המנהיגים שלהם נאבקים על השליטה. אני חושב שהמנהיגים שלהם נאבקים בעוצמה רבה על השליטה - אבל שליטה על מה?". הוא הוסיף כי לארה"ב "תהיה תשובה בעניין הזה מהר מאוד".

הנשיא האמריקני חזר במקביל לבקר את החלטת הרשויות הבריטיות לשחרר בערבות את החשודים . "בריטניה אכן שחררה כמה אנשים שאנחנו תפסנו כשהם רצו לפוצץ בסיס", אמר. "תפסנו אותם בשלב מוקדם, ואני מנסה להבין אם זה באמת נכון שהם אכן עשו את זה. אולי הם עשו את זה מסיבה מסוימת, אבל נדע על כך בהמשך". עוד קודם לכן אמר טראמפ כי הוא עצמו לא היה משחרר את החשודים, וטען כי הם תכננו לגרום "נזק גדול".

רוביו. מהלך דיפלומטי חריג נגד איראן ( צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS )

בתוך כך, המתיחות בין וושינגטון לטהרן באה השבוע לידי ביטוי גם במהלך חריג בזירה הדיפלומטית. לפי דיווח הלילה באתר החדשות "אקסיוס", מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הורה ביום שני למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת הכללית של האו"ם בני יורק לעזוב באופן מיידי את ארה"ב, לאחר שהמגעים בין הצדדים נקלעו למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב היה גם שר החוץ האיראני עראקצ'י, מקבילו של רוביו.

לפי הדיווח, עוד בבוקר יום שני סברו בבית הלבן כי ייתכן שתושג התקדמות במגעים עם איראן בהמשך היום, אחרי ניסיונות תיווך של קטאר. אלא שבשעות אחר הצהריים כבר התברר כי השיחות תקועות וכי אף אחד מהצדדים אינו מוכן לסגת מעמדותיו. בערב, בהוראת רוביו, הודיעה המשלחת האמריקנית לאו"ם לנציגות האיראנית כי על עראקצ'י ואנשיו לעזוב מיד את ניו יורק.

המשלחת האיראנית יצאה לשדה התעופה כמה שעות לאחר מכן, וב-01:20 בלילה שבין שני לשלישי עלתה על טיסה מניו יורק לדוחא. עם זאת, מקור נוסף המעורה בפרטים אמר ל"אקסיוס" כי עראקצ'י ממילא היה אמור לעזוב את ניו יורק באותו לילה בדרכו חזרה לטהרן. על אף זאת, בדיווח תוארה הדרישה האמריקנית כמהלך דיפלומטי חריג שהמחיש את עומק חוסר האמון בין המדינות. גורם אמריקני אמר כי מבחינת הממשל המשלחת האיראנית כבר נשארה מעבר לרצוי, וציין כי עצרת האו"ם הסתיימה ולכן הגיע הזמן שתעזוב. עם זאת, ערוץ התיווך לא נסגר: לפי מקורות באזור, הקטארים ממשיכים לשוחח עם שני הצדדים בניסיון לקדם הצעת פשרה.

שלושה טנדרים, בנזין - אבל ללא מטען חבלה

התקרית החריגה החלה לפנות בוקר ביום ראשון, לאחר שהמשטרה קיבלה דיווח על שלושה כלי רכב חשודים שנראו נעים לכיוון בסיס פיירפורד. שוטרים חמושים עצרו באזור חמישה אזרחים בריטים בשנות ה-20 לחייהם, כולם תושבי לונדון, תחילה בחשד לעבירות הקשורות לחומרי נפץ ובהמשך גם בחשד להכנת מעשה טרור. בעקבות האירוע פונו עשרות בתים סמוכים ונפרסו כוחות גדולים באזור.

טראמפ. "זה מה שבריטניה אמרו?" ( צילום: Kent NISHIMURA / AFP )

לעג לבריטים. עראקצ'י ( צילום: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP )

אלא שהחקירה קיבלה תפנית כשהמשטרה הודיעה כי בשלושת הטנדרים לא נמצאו מטעני חבלה. כן נמצאה בהם כמות של בנזין. כל חמשת החשודים שוחררו בערבות ובתנאים מגבילים, אך המשטרה הדגישה כי הם נותרו תחת חקירה. ראש מערך הלוחמה בטרור בבריטניה הגן על ההחלטה ואמר כי היא התקבלה על בסיס "ניסיון ואסטרטגיה".

לפי דיווח ב"טיימס" הבריטי, אחד החשודים אף התקשר בעצמו לשירותי החירום זמן קצר לפני המעצר - פרט שהוסיף סימני שאלה סביב מה שאירע. בין האפשרויות שנבדקות, לפי הדיווח, נמצאות האפשרות שהחמישה עסקו באיסוף מודיעין, ערכו "חזרה יבשה" לבדיקת מערך האבטחה או ביקשו להעביר מסר פוליטי. המשטרה לא אישרה את הפרט על שיחת הטלפון.