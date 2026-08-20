רבות דובר השבוע על המרירות במפלגת השלטון בעקבות תוצאות הפריימריז לרשימה לכנסת , אולם עימות כל כך חריף בין שני בכירים בליכוד כבר מזמן לא זכור. שר התקשורת שלמה קרעי מתח אמש (חמישי) ביקורת על יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. הציוץ שפרסם קרעי נענה בתגובה חריפה של אוחנה: "אחרי תקופה ארוכה של תדרוכים אנונימיים ושקריים - לפחות הפעם עשית את זאת בשמך".

אוחנה וקרעי ( צילום: אלכס קולומויסקי, CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP )

העימות הפומבי בין קרעי שהגיע למקום ה-13 בפריימריז של הליכוד לאוחנה שסיים את הבחירות הפנימיות במקום השני התפתח בעקבות פסיקת בג"ץ לפסול את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל . השר קרעי כתב ברשת X בתגובה להחלטה שהתקבלה פה אחד על-ידי שלושה שופטים: "בג"ץ מסיג את גבולותיהן של הממשלה והכנסת. התשובה צריכה להיות חדה וברורה: לא. איש לא שמכם עליונים על העם ועל נבחריו".

בהמשך דבריו כתב השר קרעי כי על הממשלה להורות לשר הביטחון ישראל כ"ץ לבצע את ההחלטה בדבר סגירת גלי צה"ל לאלתר, ואז התפנה לתקוף את יו"ר הכנסת אוחנה מבלי לציין את שמו. "לא ברור גם מדוע יו"ר הכנסת לא נענה לדרישת 25 חברי כנסת להביא לדיון את ההחלטה הקובעת כי חוקי הכנסת שרירים וקיימים למרות בג"ץ", כתב קרעי.

שר התקשורת הוסיף: "אם הממשלה והכנסת לא יתייצבו איתנים לשמור על כבודן ועל כבוד העם הזה אל מול הבריונות המשפטית, מה לנו כי נלין על העם שמאס בהצגה הדמוקרטית בקלפי? אבל אשמים אנחנו, בידינו הדבר".

יו"ר הכנסת אוחנה לא נותר חייב, והשיב לקרעי בציוץ משלו ברשת X. "מוזר שבמקום לשלוח לי הודעה בנייד ולשאול, בחרת בפוסט", כתב אוחנה. "מצד שני, אחרי תקופה ארוכה של תדרוכים אנונימיים ושקריים - לפחות הפעם עשית זאת בשמך. כבר התקדמות".

אוחנה כתב עוד בתגובה לקרעי: "לו היית שולח הודעה, היית לומד כי בקשה לדיון בהצעה לסדר בתקופת פגרה דרושה על פי תקנון הכנסת להיות מוגשת עם חתימות של 25 חברי כנסת. שרים - לא יכולים להגיש הצעות לסדר, או לחתום עליהן. על ההצעה שהגשת (שאתה כאמור לא יכול להגיש), חתומים שישה שרים מתוך עשרים וחמש חתימות. לא תקין. אנחנו - בניגוד לבג״ץ, פועלים על פי חוק".

יו"ר הכנסת ציין עוד במתקפת הנגד: "יש ח"כים שבתקופת פריימריז עסוקים במקום בהצלחתם (או בכישלונם), בירי בנגמ"ש ובניסיון לפגוע במועמדים אחרים. זו טעות שלא מוסיפה כלום, ולעיתים קרובות אף גורעת.

"הפריימריז מאחורינו. המתפקדים אמרו את דברם. כעת מצווה על כולנו ליישר קו ולהסתער יחד - מלוכדים - לעבר היעד, הלא הוא ניצחון הליכוד בבחירות הכלליות, ולא להוציא אנרגיות במריבות בתוך הליכוד בשביל כמה לייקים. מצחיקים אותי מי שמנסים להטיף לי על מאבק במערכת המשפט. כמדומני - הייתי שם קודם. בע"ה ננצח בבחירות הכלליות ונמשיך יחד בתיקונים ובאיזונים הדרושים".

"הכנסת בתקופתך נחלשה מול המערכת המשפטית"

השר קרעי הגיב לציוץ של אוחנה. "מוזר ששלושה שבועות חלפו מאז שהעברתי אליך דרישה של 25 ח״כים, ובכל הזמן הזה לא מצאת לנכון לומר לי שיש בה, לשיטתך, פגם כלשהו", כתב קרעי. "לא הודעה, לא טלפון ולא מילה. רק עכשיו, אחרי ביקורת פומבית, נולדה לפתע הטענה המשפטית. תפקידו של יו"ר הכנסת הוא להגן על מעמדה של הכנסת ולרתום את העגלה למימוש סמכויותיה, לא לחפש פרשנויות משפטיות שיקשרו לה את הידיים".

קרעי אף עקץ את אוחנה: "לגבי הפריימריז, אכן, המתפקדים אמרו את דברם. ככה זה, מי שנאבק במערכות משומנות חוטף גם ריקושטים, לעומת מי ששוקט על שמריו בטקסים וחגיגות. אבל הצלחה בפריימריז אינה מוחקת את מה שנעשה במהלך הכהונה. יש מי שהצליחו לשכנע את הבוחרים, למרות שבמקום להיאבק על עצמאות הכנסת, אפשרו ליועצת המשפטית של הכנסת לצבור כוח חסר תקדים, לרמוס את התקנון ואת מעמד נבחרי הציבור, ואף האריכו את כהונתה.

"וכן, עשית זאת למרות שפניתי אליך לפני ההארכה והפצרתי בך שלא לעשות זאת. אמרת לי בזמנו שאתה לא יודע מה יהיה בוועדת האיתור ולכן אתה מעדיף להשאיר אותה. ולכן בהחלט מותר, ואף קריטי, לבקר אותך על המאבק במערכת המשפט. ייתכן שהיית שם קודם. השאלה איננה מי הגיע ראשון אלא מי עשה את מה שנדרש כשהכוח והאחריות היו בידיו.