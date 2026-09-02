אמש פורסם ב-ynet

כי מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הזהיר בשיחה סגורה מנזקי אלימות המתנחלים ביו"ש ואמר: "לאמריקנים נמאס, בעולם אנחנו נתפסים כבריונים". באותה השיחה אמר רב-ניצב לוי: "ישנו קומץ שכל התכלית שלו היא לבוא ולתקוף פלסטינים. זה עושה לנו נזק תדמיתי״. לוי אף אמר כי בעקבות התופעה ישראל נתפסת בעולם כמדינה של ״בריונים ועבריינים״.