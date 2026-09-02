משטרת מחוז ש"י מסרה היום (רביעי) כי איתרה ותפסה טנדר ששימש את הפורעים בתקיפה האלימה בקוסרה שבבנימין בסוף השבוע. הרכב אותר במאחז "מבשר השלום" - ובמהלך תפיסתו כמה חשודים יידו אבנים לעבר השוטרים. שניים מהם נעצרו. עוד נמסר מהמשטרה כי הפורעים מקוסרה זוהו ומתבצעות פעולות למעצרם.
כוחות צה"ל ומג"ב הוקפצו בשבת האחרונה לקוסרה אחרי ש"עשרות פורעים" יהודים הגיעו למקום והחלו ליידות אבנים "לעבר פלסטינים ואזרחים נוספים", לשון דוברות צה"ל ומג"ב. "עם הגעת הכוחות, זוהו עשרות פורעים שהתבצרו בבית פלסטיני, בשעה שיש תושבים פלסטינים בבית", נכתב. הפורעים גם תקפו עיתונאים זרים, השליכו אבנים וניפצו את שמשת רכבם. היום מסרה המשטרה כי חקירת האירוע נמשכת.
בתוך כך, נמסר כי שוטרי מחוז ש"י, לוחמי מג"ב איו"ש ושב"כ עצרו לפנות בוקר שלושה חשודים במה שהוגדר כ"מעורבות באלימות קיצונית". השלושה, בגילאים 15 עד 22, תושבי יו"ש ומרכז הארץ נעצרו במסגרת חקירה שעוסקת באירועי הצתה ותקיפה של פלסטינים בדרום הר חברון. בכוונת המשטרה לבקש את הארכת מעצרם בבית המשפט.
אתמול נעצרו במסגרת חקירת האירועים האלימים שמונה חשודים נוספים. מעצרם של שבעה הוארך ואחד שוחרר בתנאים מגבילים. מהמשטרה נמסר: "החקירה באשר למקרים אלו נמשכת תוך שימוש בכלל הכלים והאמצעים שלרשות המשטרה ונעשות פעולות טכנולוגיות ומגוונות לחשיפת זהותם, מעצרם והבאתם לדין של כל מי שמעורב במקרי אלימות או גרימת נזק".
אמש פורסם ב-ynet כי מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הזהיר בשיחה סגורה מנזקי אלימות המתנחלים ביו"ש ואמר: "לאמריקנים נמאס, בעולם אנחנו נתפסים כבריונים". באותה השיחה אמר רב-ניצב לוי: "ישנו קומץ שכל התכלית שלו היא לבוא ולתקוף פלסטינים. זה עושה לנו נזק תדמיתי״. לוי אף אמר כי בעקבות התופעה ישראל נתפסת בעולם כמדינה של ״בריונים ועבריינים״.