קצין מודיעין במשטרה במחוז דרום סירב להוציא לפועל את המעצרים של פעילי רע"מ ביום הבחירות, ודרש לפגוש את המקור שעל בסיס המידע שמסר התבקשה הפעולה המשטרתית. כך נודע ל-ynet, אחרי שהיום (שני) גם נחשפה זהותו של אותו מקור מודיעיני: דניאל (דני) גרינברג , עוזרו לשעבר של מנכ"ל משרד רה"מ הקודם יוסי שלי.

גלריה דניאל גרינברג ( צילום: Leonard Zhukovsky / Shutterstock )

לדברי גורמים המעורים בחקירה, בשעות שקדמו למעצרים העבירו באגף החקירות והמודיעין במטה הארצי פרפרזה מודיעינית למחוז דרום, וביקשו לבצע את המעצרים. אלא שקצין המודיעין במחוז ביקש לבחון בעצמו את המידע ולעמוד על מהימנות המקור. חרף התנגדותו התקבלה הנחיה להתקדם עם המידע ולבצע את המעצרים.

עוד נודע ל-ynet כי המקור המודיעיני שוחח גם עם ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט . ב-5:00 בבוקר ביום הבחירות ניתנה ההנחיה ל"פרוץ" למעצרים, וב-5:30 הם אכן בוצעו.

גורם המכיר מקרוב את החקירה הדגיש כי במשטרה קיימים כללים מקצועיים המהווים את "תורת המודיעין", ושלפיהם מידע שמתקבל ממקור מודיעיני עובר הליך הערכה שבמסגרתו נבחנים מספר פרמטרים: מהימנות המקור, אמינות הידיעה, אופן השגת המידע, מידת הדחיפות והאפשרות להצליבו עם ידיעות מודיעיניות נוספות.

בין היתר, נבחן אם מדובר במקור שמסר בעבר מידע שהתברר כאמין, אם הוא נחשף בעצמו למידע או שמע אותו מאדם אחר, אם יש לו אינטרס במסירתו ואם קיימים נתונים נוספים המחזקים את תוכן הידיעה. לצד זאת, נבחנת הדחיפות המבצעית הנגזרת מהמידע והצורך לפעול מיידית.

ניצב בועז בלט ( צילום: לע"מ )

כעת, לאחר חשיפת זהות המקור המודיעיני, מתחדדות השאלות סביב הליך קבלת ההחלטות באגף החקירות והמודיעין: כיצד הוערכה מהימנות המקור, האם נבחנו מניעיו, האם המידע שמסר הוצלב עם מידע נוסף, ובעיקר מה הייתה הדחיפות המודיעינית שהצדיקה את מעצר הפעילים דווקא ביום הבחירות.

הבוקר הודיע המפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, כי בעקבות הטענות בנוגע להתנהלות המשטרה הוא החליט למנות את סמפכ"ל המשטרה שיקים צוות בדיקה פנימי, וההמלצות יוגשו תוך כשבוע לרנ"צ לוי. בנוסף גורמים ביקשו להקים ועדת בדיקה חיצונית במטרה לבדוק את התנהלות המשטרה בטענה כי "המשטרה אינה יכולה לבצע בדיקה פנימית לגבי התנהלותה".

המשטרה מסרה בתגובה: "הפעילות והחקירה בוצעו בהתאם להוראות החוק ולסמכויות המוקנות למשטרת ישראל על פי דין ולאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים".

שלושה פעילי רע"מ נעצרו לפנות בוקר ביום הבחירות, שעות לפני פתיחת הקלפיות, בתום פשיטות משטרתיות על בתיהם - בלי צו חיפוש או מעצר. ימים ארוכים עברו עליהם במעצר, ובסופו של דבר הם שוחררו מבלי שעלה דבר בחקירה.

בינתיים, כאמור, הנחה המפכ"ל לפתוח בבדיקה. "יובהר כי כלל פעולות המשטרה, לרבות הפעילות שבוצעה בבוקר הבחירות, נעשו מתוך מחויבות ושקיפות לציבור, ובמטרה לשמור על טוהר הבחירות", מסרה המשטרה מוקדם יותר. "בהתאם לעקרונות אלה, הנחה המפכ"ל את הסמפכ"ל, ניצב יאיר חצרוני, לבדוק את כלל ההיבטים המערכתיים, הארגוניים והפיקודיים הנוגעים לטענות כלפי משטרת ישראל. הסמפכ"ל יבדוק את תהליכי קבלת ההחלטות, את שרשרת הדיווח, את ממשקי העבודה בין יחידות המשטרה הנוגעות ואת חלוקת האחריות, וזאת מבלי להתערב בהליכי חקירה".