לדברי בלט, "אם שב"כ פונה אליכם בכל בקשת סיוע שנוגעת לבחירות - כמו סיוע בהורדת מצלמות, חקירות או כל פעולה אחרת - יש להפנות אליי ולא להיעתר לבקשתם עד לקבלת אישור האגף". בלט הדגיש: "שוב, כל בקשה באשר היא שנוגעת לבחירות, יש להפנות אליי".