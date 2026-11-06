ראש אגף החקירות במשטרה, ניצב בועז בלט, כתב לשוטרים כי אין להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע הנוגע לפרשת הבחירות בלי אישורו. מדובר, למעשה, בבקשה שלא לסייע לשב"כ בחקירה ללא אישורו - בעוד המשטרה אמורה להיות הזרוע האופרטיבית של שב"כ לכמה פעולות חקירה בפרשה.
לדברי בלט, "אם שב"כ פונה אליכם בכל בקשת סיוע שנוגעת לבחירות - כמו סיוע בהורדת מצלמות, חקירות או כל פעולה אחרת - יש להפנות אליי ולא להיעתר לבקשתם עד לקבלת אישור האגף". בלט הדגיש: "שוב, כל בקשה באשר היא שנוגעת לבחירות, יש להפנות אליי".
החשד לכאורה, נזכיר, הוא שגורמים זרים - בהם קטאר, טורקיה והרשות הפלסטינית - העבירו סכומי כסף גדולים לאנשי הרשימה המשותפת, כדי להשפיע על הבחירות. אתמול, לאחר ימים בהם נמנע שב"כ לשתף את המידע שברשותו, החלו בשירות הביטחון להעביר למשטרה, בפעימות, חומרים לכאורה על קלפיות במגזר הערבי.
התנהלות שב"כ בפרשה, הובילה לביקורת גם על העומד בראש הארגון. דוד זיני דרש להגדיר את כל הפרשה והחשודים בה תחת חשד לעבירות ביטחוניות, כך שיוכל לזמן לחקירה את ראשי המפלגות הערביות יו"ר תע"ל אחמד טיבי, יו"ר רע"מ מנסור עבאס ויו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה - שנפסל מהתמודדות בבחירות - מבלי להציג ראיות נגדם.
שם נוסף שעלה הוא איימן עודה, שצפוי לסיים את תפקידו עם השבעת הכנסת החדשה ביום שלישי הבא (10 בנובמבר). על פי דיווח ב-i24NEWS, נבדק אם עודה קיבל מאות אלפי שקלים מהרשות הפלסטינית. עוד דווח כי ישנה "הסכמה מקיר לקיר" שגובשו די ראיות כדי לזמנו.
במשטרה הבהירו כי נכון לשלב זה אין כל כוונה לזמן לחקירה את עודה, ששוהה בימים אלו בחו"ל, משום שטרם הועבר חומר מודיעיני שקושר אותו לנושא. היועמ"שית, ככל הידוע, עוד לא אישרה את קיומה של חקירה כזו נגד עודה.