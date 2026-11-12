על הרקע הזה

אפשר בהחלט להבין את הבהילות בפנייתו של ח"כ גדי איזנקוט ללשכת ראש הממשלה

וליועצת המשפטית לממשלה (שבעקבותיה הוא יקבל עדכון ממזכירו הצבאי של נתניהו, דמות בעייתית בפני עצמה), כמו גם את הדאגה מכך שוועדת חוץ וביטחון לא מתפקדת לאחר שגוש נתניהו

עיכב את ההצבעה