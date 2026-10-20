המדינה צפויה להגיש מחר (רביעי) באופן רשמי לבג"ץ את תשובתה הרשמית בעניין העתירות בנושא גיוס חרדים לצה"ל . במסמך מקדים צוין כי משתמטים משירות צבאי שוחררו על-ידי המשטרה מאחר שגורמי צה"ל לא הגיעו למקום המעצר.

לפי הנוהל המקובל, מיד לאחר שמשטרת ישראל עוצרת עריק - הוא מעוכב במקום למשך חצי שעה עד להגעת המשטרה הצבאית. אם נציגי צה"ל לא מגיעים למקום המעצר - העריק משוחרר. המסמך המקדים נשלח שעות לאחר עיכובם בנתב"ג של עשרות חסידי חב"ד , ששבו משהות של שנה במרכז חב"ד העולמי (770) בארצות הברית. הם הועברו באוטובוסים לתל השומר, מי מהם שיסרב להתגייס צפוי להישלח לכלא 10 .

גלריה מחאת חרדים נגד גיוס לצה"ל

ממש הבוקר אירע מקרה שממחיש את הבעייתיות: חמישה בחורי ישיבה בירושלים שנקראו לגיוס עוכבו על-ידי משטרת ישראל בצומת עין זיתים. המשטרה הצבאית לא הגיעה למקום, וכעבור חצי שעה החמישה שוחררו וקיבלו זימון התייצבות בלשכת הגיוס.

המסמך שהועבר כעדכון לבג"ץ סיכם דיון בין הייעוץ המשפטי לממשלה לכלל גורמי האכיפה, לרבות צה"ל והמשטרה. במסמך נכתב כי "בתקופה שבין 1 ביולי 2026 ל-12 באוקטובר 2026 נעצרו 14 משתמטים במסגרת מפגש אקראי עם המשטרה". עוד נמסר כי "בתקופה זו אירעו 143 מקרים בהם משתמטים שנעצרו באופן אקראי על-ידי המשטרה שוחררו לדרכם, עם 'הזמנה לסור לרשויות הגיוס', ולא הועברו לידי המשטרה הצבאית".

לפי הנטען, "באותם מקרים גורמי צה"ל לא הגיעו בתוך פרק הזמן שנקבע בנוהל. נציגי המשטרה הצבאית מסרו בדיון כי הנתונים האמורים אינם מוכרים להם. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה הבהיר כי מדובר במספר גבוה של משוחררים, שיכול ללמד על כשל ביישומו של נוהל העבודה המשותף".

חסידי חב"ד העריקים, היום בנתב"ג ( צילום: "החב"דניקים" )

העברת העריקים מנתב"ג לתל השומר ( צילום: באדיבות 'חב"ד מתעדכנים' )

עוד צוין כי "המשנה ליועצת המשפטית לממשלה הדגיש כי האחריות לשמירה על הסדר הציבורי אגב מבצעי אכיפה יזומים מוטלת על משטרת ישראל, וכי לפי פסיקת בית המשפט אין מקום להתנות את ביצוע פעולות האכיפה בהקצאת כוחות צה"ל לביצוע משימות סדר ציבורי להבדיל מהצורך להקצות את מספר החיילים הדרוש לשם ביצוע פעולות המעצר עצמן.

"מדובר בסוגיה מבצעית שיש למצוא לה פתרון במסגרת התיאום בין הארגונים, ומכל מקום - על המשטרה וצה"ל לפעול בשיתוף פעולה על-מנת ליישם את הוראות פסק הדין וההתחייבויות שניתנו בפני בית המשפט, ולהמשיך ולבצע פעילות אכיפה יזומות ללא דיחוי".

"מבצע אכיפה משותף נדחה בפעם השנייה"

בדיון נרשמה ביקורת כללית על היעדר מעצרים, בין היתר "בהתייחס למבצעי אכיפה יזומים בסיוע המשטרה, כפי שעלה בסיכום הדיון הקודם, מזה זמן הם אינם מבוצעים, חרף הצורך בנקיטת כל הכלים הנתונים לרשויות, בהם גם ביצוע מבצעי אכיפה יזומים, לצורך קידום גיוסם של בני הציבורי החרדי, על רקע חוסר השוויון בנושא הגיוס, צורכי הצבא הגוברים בחיילים והחלטות בית המשפט העליון".