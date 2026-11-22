, עם פתיחת השבוע השלישי למנדט שניתן לו, להסביר לציבור מה מונע את הקמת הממשלה. "הציבור זכאי לתשובה ברורה - מי אחראי לפתור את המחלוקות ומתי תתקבל הכרעה".

, עם פתיחת השבוע השלישי למנדט שניתן לו, להסביר לציבור מה מונע את הקמת הממשלה. "הציבור זכאי לתשובה ברורה - מי אחראי לפתור את המחלוקות ומתי תתקבל הכרעה".

בפוסט שפרסם הוסיף גולן כי "אין התקדמות ממשית בהקמת הממשלה. יש אתגרים ביטחוניים אדירים וחשש אמיתי לעוד ממשלת נתניהו. ‏הבטחנו להחליף את נתניהו בהקדם האפשרי. זו ההתחייבות המרכזית שלנו לציבור, וכל מי שמעכב את מימושה יצטרך לתת על כך הסבר. אם העיכובים הם חלק מטקטיקת משא ומתן, הגיע הזמן לסיים את המשחקים. ומי שרוצה להקים ממשלת אחדות עם נתניהו, תוקע סכין בגב בוחריו. לכן הדמוקרטים יתנגדו לכל מהלך אחדות שכזה".

בפוסט שפרסם הוסיף גולן כי "אין התקדמות ממשית בהקמת הממשלה. יש אתגרים ביטחוניים אדירים וחשש אמיתי לעוד ממשלת נתניהו. ‏הבטחנו להחליף את נתניהו בהקדם האפשרי. זו ההתחייבות המרכזית שלנו לציבור, וכל מי שמעכב את מימושה יצטרך לתת על כך הסבר. אם העיכובים הם חלק מטקטיקת משא ומתן, הגיע הזמן לסיים את המשחקים. ומי שרוצה להקים ממשלת אחדות עם נתניהו, תוקע סכין בגב בוחריו. לכן הדמוקרטים יתנגדו לכל מהלך אחדות שכזה".

בפוסט שפרסם הוסיף גולן כי "אין התקדמות ממשית בהקמת הממשלה. יש אתגרים ביטחוניים אדירים וחשש אמיתי לעוד ממשלת נתניהו. ‏הבטחנו להחליף את נתניהו בהקדם האפשרי. זו ההתחייבות המרכזית שלנו לציבור, וכל מי שמעכב את מימושה יצטרך לתת על כך הסבר. אם העיכובים הם חלק מטקטיקת משא ומתן, הגיע הזמן לסיים את המשחקים. ומי שרוצה להקים ממשלת אחדות עם נתניהו, תוקע סכין בגב בוחריו. לכן הדמוקרטים יתנגדו לכל מהלך אחדות שכזה".