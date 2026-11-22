יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כתב בצהריים (ראשון) כי ממשלת מיעוט היא "כרגע החלופה הריאלית היחידה". הוא דחק ביו"ר "ישר" גדי איזנקוט, עם פתיחת השבוע השלישי למנדט שניתן לו, להסביר לציבור מה מונע את הקמת הממשלה. "הציבור זכאי לתשובה ברורה - מי אחראי לפתור את המחלוקות ומתי תתקבל הכרעה".
בפוסט שפרסם הוסיף גולן כי "אין התקדמות ממשית בהקמת הממשלה. יש אתגרים ביטחוניים אדירים וחשש אמיתי לעוד ממשלת נתניהו. הבטחנו להחליף את נתניהו בהקדם האפשרי. זו ההתחייבות המרכזית שלנו לציבור, וכל מי שמעכב את מימושה יצטרך לתת על כך הסבר. אם העיכובים הם חלק מטקטיקת משא ומתן, הגיע הזמן לסיים את המשחקים. ומי שרוצה להקים ממשלת אחדות עם נתניהו, תוקע סכין בגב בוחריו. לכן הדמוקרטים יתנגדו לכל מהלך אחדות שכזה".
גולן כתב שאסור להפוך את המגעים עם המפלגות החרדיות לתנאי להקמת הממשלה: "אפשר להקים ממשלה ולנהל איתן משא ומתן בהמשך, מעמדה של כוח וממשלה מכהנת. יש לנו שותפות מצוינת עם מנסור עבאס, ואני מאמין שאפשר להגיע להסכמות גם עם הרשימה המשותפת. צריך לבחון את האפשרות הזו ברצינות ולא לפסול אותה מראש, בטח לא מתוך מניעים אפלים שמדיפים ריח של גזענות. ישראל מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים ומדיניים דחופים. אין לנו עוד זמן לבזבז".
במהלך סוף השבוע יירשו בכירי מחנה השינוי קו והצהירו שלא יקימו ממשלה שמשאירה את בנימין נתניהו בתפקיד. "זה תנאי סף ראשוני לכל אירוע שיקרה בימים הקרובים", אמר אחד מהם. למרות זאת, הם עדיין חלוקים על הדרך: יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר "ביחד" נפתלי בנט מתנגדים לממשלת מיעוט הנשנענת על המפלגות הערביות. איזנקוט מצדו הצהיר ש"אם לא יבשילו הניסיונות לממשלה רחבה - אקים ממשלת חירום".
בצהריים החלה במלון דן אכדיה בהרצליה פגישה בין נציגי הליכוד לאנשי ישר במסגרת המו"מ לאחדות. לפי איזנקוט, השיחות מתקיימות "כחלק מהמאמץ הכן והאמיתי להקים ממשלה רחבה ככל הניתן". גם בנט אמר אמש כי "חובה להפוך כל אבן להקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט".
יו"ר סיעת הליכוד אופיר כץ, שמייצג בפגישה את מפלגתו עם עו"ד מיכאל ראבילו, אמר לפני תחילתה: "אנחנו מקווים למו"מ אמיתי, לפחות מבחינתנו. מקווים שמבחינתם זה לא רק למראית עין". את ישר מייצגים במו"מ חבר הכנסת חילי טרופר והיועצים יואב הורוביץ וגיא גוטמן.
שעות לפני הפגישה נועד ראש הממשלה בנימין נתניהו עם השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', למה שהוגדר כ"תיאום מהלכי הגוש", וייתכן שגם לצורך עדכונים ביטחוניים. גם סמוטריץ' קרא הבוקר למחנה השינוי להקים "ממשלת אחדות לאומית רחבה".