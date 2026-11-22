שעות לפני פגישת צוותי המו"מ של הליכוד וישר במלון דן אכדיה בהרצליה, נפגש הבוקר (ראשון) ראש הממשלה בנימין נתניהו עם השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', לפגישה שמטרתה הוגדרה כ"תיאום מהלכי הגוש" וייתכן שגם לצורך עדכוניים ביטחוניים. על רקע

שעות לפני פגישת צוותי המו"מ של הליכוד וישר במלון דן אכדיה בהרצליה, נפגש הבוקר (ראשון) ראש הממשלה בנימין נתניהו עם השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', לפגישה שמטרתה הוגדרה כ"תיאום מהלכי הגוש" וייתכן שגם לצורך עדכוניים ביטחוניים. על רקע