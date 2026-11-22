שעות לפני פגישת צוותי המו"מ של הליכוד וישר במלון דן אכדיה בהרצליה, נפגש הבוקר (ראשון) ראש הממשלה בנימין נתניהו עם השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', לפגישה שמטרתה הוגדרה כ"תיאום מהלכי הגוש" וייתכן שגם לצורך עדכוניים ביטחוניים. על רקע הזמנתו של גדי איזנקוט את הליכוד ל"מרתון שיחות", סמוטריץ' קרא הבוקר לגוש השינוי להקים "ממשלת אחדות לאומית רחבה".
איזנקוט ציין כי השיחות מתקיימות "כחלק מהמאמץ הכן והאמיתי להקים ממשלה רחבה ככל הניתן", כשגם חברו לגוש, יו"ר ביחד נפתלי בנט, שאנשיו לא יצטרפו לשיחות, הביע תמיכה בהקמת ממשלת אחדות עם הליכוד וטען ש"חובה להפוך כל אבן להקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט". סמוטריץ' הגיב על כך ישירות: "עקבתי אחרי הפוסטים שפרסמו ראשי גוש השינוי, מכריזים שהם 'הופכים כל אבן' כדי להקים ממשלה. לא צריך להפוך אף אבן. האחים שלכם פה ליד".
סמוטריץ' הוסיף: "במקום הזיות של ממשלת מיעוט בתמיכת תומכי טרור תושיטו חזרה יד למי שסחב איתכם אלונקה כתף אל כתף בשלוש שנות המלחמה, ולמי שתומכים במדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, ובואו נקים ממשלת אחדות לאומית רחבה. אחים. יהודים. זמן אחדות".
יישור הקו בגוש השינוי - ותנאי הליכוד
בגוש השינוי יישרו קו והצהירו כי לא יקימו ממשלה שבה בנימין נתניהו לא יוצא מיידית מלשכת ראש הממשלה. "זה תנאי סף ראשוני לכל אירוע שיקרה בימים הקרובים", אמר בכיר בגוש, חרף הפגישה החריגה שקיים בנט עם נתניהו בכנסת. למרות יישור הקו, בגוש חלוקים על הדרך להחליף את נתניהו: אביגדור ליברמן ובנט מתנגדים לממשלת מיעוט, כשיו"ר ישראל ביתנו הצהיר שהוא מעדיף להקים ממשלה עם המפלגות החרדיות. איזנקוט מצדו הודיע אתמול כי הוא לא מתכוון "למרוח זמן", וש"אם לא יבשילו הניסיונות לממשלה רחבה - אקים ממשלת חירום", כשכוונתו לממשלת מיעוט.
איזנקוט ובנט נפגשו אתמול עם צוותי המשא ומתן שלהם לקראת הפגישה עם אנשי הליכוד, ומסרו כי "צוות המשא ומתן יגיע בנפש חפצה לפגישה". מנגד, בליכוד פרסמו אתמול שורה של תנאים להקמת "ממשלת אחדות לאומית", למרות שנתניהו בעצמו קרא לאינזקוט לפני שבוע בלבד לנהל מו"מ "בלי תנאים מוקדמים". בליכוד לא מתכוונים לוותר על תפקיד ראש הממשלה, אך הנושא לא הופיע ברשימת התנאים שפרסמו אתמול.