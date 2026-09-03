במדריד, שם לפי ההערכות הפגינו אמש יותר מ-50,000 איש, המפגינים הניפו את דגלי ספרד וצעקו בין היתר: "סנצ'ס בן זונה!" ו"סנצ'ס לכלא!". לפחות אחד המפגינים נצפה מניף שלט שבו הוצג ראש הממשלה הספרדי כחשוד נמלט: "מבוקש על בגידה", נכתב על השלט. אחרים צעקו "פולשים – לכו הביתה!" ו"סאוטה מאוחדת לעולם לא תובס!". ההפגנה במדריד הייתה ברובה שלווה, אבל בסיומה דווח על עימותים בין כוחות המשטרה למאות מפגינים, שחלקם היו רעולי פנים וצעדו לעבר בניין הפרלמנט. בעימותים הללו דווח שנפצעו ארבעה מהשוטרים, שפיזרו גז מדמיע ועצרו ארבעה מפגינים.

הפגנת הענק במדריד, נגד סנצ'ס





גלריה "מבוקש על בגידה". שלט נגד ראש הממשלה סנצ'ס בהפגנה במדריד ( צילום: Thomas COEX / AFP )

הפגנת הענק אמש בבירה הספרדית ( צילום: REUTERS/Violeta Santos Moura )

גם שלט "סנצ'ס לכלא" הונף שם ( צילום: REUTERS/Violeta Santos Moura )

( צילום: REUTERS/Violeta Santos Moura )

( צילום: REUTERS/Violeta Santos Moura )

בסיום ההפגנה במדריד היו עימותים עם כמה מהמפגינים. המשטרה פיזרה גז מדמיע ( צילום: REUTERS/Violeta Santos Moura )

( צילום: REUTERS/Violeta Santos Moura )

( צילום: REUTERS/Violeta Santos Moura )

את המחאות אתמול ארגנה פדרציית הרשויות המקומיות FEMP, הנמצאת תחת שליטת מפלגת הימין המרכזית "מפלגת העם" (PP), ויחד עמה קידמה את ההפגנות מפלגת הימין הקיצוני "ווקס". בסך הכול, לפי המארגנים נערכו הפגנות ביותר מ-200 ערים ויישובים ברחבי ספרד, כשמוקדי מחאה גדולים נוספים היו בוולנסיה, שם לפי "אל פאיס" מחו כ-25,000 איש; בבדאלונה עם 10,000 מפגינים – ובסאוטה עצמה, שם הפגינו 20,000 איש, במובלעת שבה מתגוררים בסך הכול כ-84,000 איש. ב"אל פאיס" דיווחו כי בהפגנה בוולנסיה כמה מפגינים אף הציתו תמונות של סנצ'ס ושל מלך מרוקו מוחמד השישי, תוך שהם צועקים סיסמאות כמו "ספרד היא נוצרית, לא מוסלמית" ו"אני יודע, פדרו, החבר שלך הוא מוחמד".

ההפגנות נערכו לרגל "יום סאוטה", חג מקומי במובלעת הספרדית שבו מציינים את הגעתו של המושל הפורטוגזי הראשון לעיר ב-2 בספטמבר 1415, כמה שבועות לאחר שחיילים פורטוגזים השתלטו על שטחה. ב-1580 עברה סאוטה לידיים ספרדיות, ובדרך כלל מצוין היום הזה בחגיגות – אבל כשהמשבר שם נמשך עדיין, התושבים המתוסכלים ניצלו אותו להבעת זעמם על ממשלת סנצ'ס. "סאוטה היא לא למכירה, סאוטה לא תובס", הם צעקו בהפגנת האלפים שנערכה בעיר הקטנה. באחד השלטים שהונפו שם נכתב: "SOS. אירופה, תצילי אותנו מהממשלה הבוגדנית שלנו!". אחרים דרשו שהשלטונות "יגרשו את הפולשים", וקראו להתפטרותו של סנצ'ס. "התגובה הייתה בלתי מספקת, מאוחרת ומעל לכל כללה התרשלות מוחלטת של הממשלה במילוי חובתה. אנחנו לא יכולים להיות אזרחים סוג ב', ואסור שהגבול שלנו יוזנח", אמר בהפגנה בסאוטה דייוויד הרננדס, מורה בן 45.

סאוטה, נזכיר, היא אחת משתי מובלעות ספרדיות השוכנות בצפון אפריקה וגובלות במרוקו, כשהשנייה היא מלייה. הגבול בין השתיים לבין מרוקו הוא למעשה הגבול היבשתי היחיד של האיחוד האירופי עם אפריקה, ולכן הן מהוות יעד נחשק עבור מהגרים ממרוקו ומאפריקה שמדרום לסהרה המבקשים להסתנן לאיחוד ברגל או בשחייה קצרה, ולא דרך מסעות ארוכים ומסוכנים בים התיכון. אף שבעבר כבר אירעו כמה וכמה מקרים של פריצות המוניות למובלעות הללו, ההסתערות על סאוטה בסוף יולי הייתה חסרת תקדים בהיקפה, כשבתוך יומיים חדרו לתוכה בין 70,000 ל-80,000 מסתננים, כשרבים מהם שוחים לחופיה ואחרים פשוט רצים דרך מעברי גבול יבשתיים שנפרצו. אף שתוך ימים בודדים טענה הממשלה במדריד שרובם הגדול של המסתננים הוחזר למרוקו, בפועל עד היום נותרו בסאוטה עוד אלפי מהגרים: ממשלת סנצ'ס טוענת שהמספר עומד על 5,000 "בלבד", אבל הממשלה המקומית בסאוטה מספקת אומדן כפול של 10,000.

מגיעים מהים, פורצים את הגדר: ההסתערות על סאוטה

ההסתערות על חופי סאוטה בסוף יולי. יותר מ-70,000 בתוך יומיים ( צילום: AP Photo/Antonio Sempere )

אלפים עוד נותרו שם, גם יותר מחודש אחרי. מהגרים בסאוטה בתור אתמול לחלוקת סיוע הומניטרי ( צילום: Antonio Sempere / AFP )

מהגרים בחוף אל טראמפולין בסאוטה, אתמול ( צילום: AP Photo/Francis Gonzֳ¡lez )

( צילום: Antonio Sempere / AFP )

( צילום: Antonio Sempere / AFP )

כך או כך, בתוך סאוטה נותר המצב מתוח למדי והמוני המהגרים – רבים מהם קטינים שלפי חוקי ההגירה בספרד עשויים בהחלט לקבל אישור להשתקע במדינה ובהמשך להביא אליה את בני משפחותיהם – עדיין חיים במחנות מאולתרים, או ישנים באוהלים ברחובות ובחופים. הנוכחות שלהם מעוררת חשש גדול בקרב התושבים המקומיים, שעורכים כמעט מדי יום הפגנות נגד הממשלה על ניהול המשבר ודורשים לגרש את כל המהגרים הנותרים – או לחלופין להעבירם לאזורים אחרים בספרד. לצד ההפגנות האחרונות שם גם אירעו כמה מתקפות נגד מחנה מהגרים מאולתר שהוקם בחוף אל טראמפולין, כשבמקביל כמה מהגרים מרוקנים נעצרו אחרי שיידו אבנים ובקבוקים לעבר סיורים שעורך שם הצבא הספרדי, שנשלח לתגבר את האבטחה במובלעת.

בימין הספרדי האשימו כבר מתחילת המשבר כי ממשלת סנצ'ס עודדה אותו במדיניות ההגירה המקלה שלה, שכללה השנה תוכנית חסרת תקדים שצפויה להוביל להענקת מעמד חוקי לכמיליון מהגרים לא-חוקיים . מנהיגי הימין במדינה טוענים גם שממשלת סנצ'ס התעלמה מאזהרות שהשמיעו הרשויות בסאוטה בימים שקדמו להסתערות ההמונית, ימים שבהם כבר נרשם זינוק במספר המסתננים, והם מביעים זעם רב על סירובו של סנצ'ס להפנות אצבע מאשימה למרוקו – כשברקע החשד של רבים שזו עודדה את ההסתערות , או לכל הפחות לא עשתה די כדי למנוע אותה.

פדרו סנצ'ס ולדימיר פוטין בנימין נתניהו סאוטה מהגרים ( REUTERS/Fabian Bimmer, Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS, אלכס קולומויסקי, AP Photo/Antonio Sempere )

סנצ'ס, נזכיר, טען רק בתחילת השבוע כי אין שום הוכחה לטענות הללו והוא דווקא שיבח את שיתוף הפעולה עם ממשלת מרוקו, שלדבריו היה קריטי בהחזרתם המהירה של רבבות המסתננים. במקום זאת תקף ראש הממשלה הספרדי דווקא את ישראל, והאשים שגורמים בה וברוסיה, יחד גורמי "ימין קיצוני" בעולם, הפיצו ברשתות החברתיות מידע כוזב שעודד את ההסתערות. לדבריו המידע הזה הציג באופן מטעה פסיקה של בית המשפט העליון בספרד, ככזו שלכאורה מונעת לחלוטין גירוש של מי שמגיע לסאוטה דרך הים.

סנצ'ס, שידוע ב גישתו האנטי-ישראלית העוינת , לא הציג הוכחות לטענות הללו, ובדיון היום בפרלמנט במדריד נשמע כבר מסויג יותר: הוא הבהיר כי שירותי המודיעין הספרדיים שללו מעורבות מדינתית כלשהו – ממרוקו, מרוסיה או מישראל – בפוסטים ברשתות שבהם קודם לדבריו אותו מידע כוזב. הוא גם טען כי בשיא ההסתערות ב-30 ביולי, שוטרים מרוקנים כן אפשרו את ההסתננות במשך פרק זמן של 10 שעות, אך הדגיש כי לא ברור עדיין אם הם עמדו בכוונה מנגד ולא פעלו, או שפשוט לא היו מסוגלים לבלום את זרם המהגרים האדיר. סנצ'ס גם טען שוב שלממשלתו אין שום ראיה לכך שמרוקו "תכננה או הוציאה לפועל" את ההסתערות. זאת למרות דו"ח משטרתי שהתפרסם השבוע, ושבו נטען כי ההסתערות הזו לא הייתה ספונטנית וכי בין היתר אנשי כוחות הביטחון במרוקו הכווינו מהגרים לעבר שובר הגלים בחוף טראחאל, שדרכו הסתננו המונים לסאוטה.

מנהיג מפלגת הימין הקיצוני "ווקס" סנטיאגו אבסקל, שהשתתף בהפגנת הענק אמש במדריד, תקף שם בחריפות את סנצ'ס, והציג אותו כ"משרת" של מרוקו: "אנחנו נתונים בידיה של ממשלה כנועה, שפועלת בשירותה של ממשלה זרה. אנחנו נתונים בידיו של בוגד שמשרת את האינטרסים של אויבי ספרד מהרגע הראשון שבו נבחר". אבסקל חזר על דרישתו להעמיד את המנהיג הסוציאליסטי לדין בגין בגידה, שכן לדבריו "הפלישה היא חלק מהמלחמה ההיברידית שמרוקו מנהלת נגד ספרד, בעידודו, בסיועו, בשיתוף הפעולה שלו ובשתיקתו הנוכחית של ראש ממשלת ספרד, שהוא בוגד".

מנהיג מפלגת הימין הקיצוני "ווקס" סנטיאגו אבסקל. קורא להעמיד לדין את סנצ'ס על בגידה ( צילום: Thomas COEX / AFP )

גם בסאוטה הפגינו אתמול - 20,000 מתוך 84,000 תושבים בסך הכול ( צילום: AP Photo/Francis González )

( צילום: REUTERS/Pedro Nunes )

( צילום: Antonio Sempere / AFP )

( צילום: REUTERS/Pedro Nunes )

( צילום: JORGE GUERRERO / AFP )

ביקורת קשה, אם כי מתונה יותר, השמיע אתמול גם אלברטו נונייס פייחו, מנהיג מפלגת PP, שהיא כאמור מפלגת הימין המרכזית בספרד ומובילה בסקרים לקראת הבחירות בשנה הבאה – והוא טען כי סנצ'ס וממשלתו משקרים לספרדים ו"מטייחים" את המחדל החמור שהוביל למשבר. הוא התייחס לדו"ח המשטרתי המאשים שוטרים מרוקנים בהכוונת מהגרים לעבר הגבול, ואמר: "עיר ספרדית נפלשה, היא נכבשה, ולמרבה הצער, זה קרה בידיעתה של ממשלת ספרד. אנחנו נגלה מדוע פלשו לסאוטה, נגלה מי הסכים לכך, נגלה מי קידם זאת, וכמובן, אנחנו כבר יודעים מי שיקר לנו. ומי ששיקר לנו, כשדו"חות המשטרה בידינו, היו מועצת השרים כולה וראש הממשלה. זהו אירוע חסר תקדים בהיסטוריה שלנו. וזה חסר תקדים שיש ממשלה ששיקרה לכל האזרחים לגבי משהו יסודי כל כך כמו השלמות הטריטוריאלית והריבונות שלנו".

סנצ'ס כמובן דוחה את הטענות הללו, ובממשלתו תיארו את ההפגנות אתמול כניצול של המשבר ההומניטרי בסאוטה לצרכים פוליטיים. "זו לא הפגנה שנועדה להביע תמיכה בעיר סאוטה או בתושביה. מטרתה היא לתקוף את ממשלת ספרד", אמר אתמול שר המדיניות הטריטוריאלית של ספרד, אנחל ויקטור טורס. ארגוני שמאל במדינה ארגנו אתמול כמה הפגנות נגדיות, שבהן גינו המוחים "רדיפה גזענית ואיסלאמופובית" שלטענתם מתנהלת כעת נגד המהגרים בסאוטה. סנצ'ס עצמו פרסם אתמול מסר מצולם לתושבי סאוטה לרגל יום חגם – שצוין כאמור בלי שום חגיגות ובהפגנות נגדו – וטען שממשלתו מספקת "את כל המשאבים שלרשותנו כדי שהעיר שלכם תחזור לנורמליות בהקדם האפשרי". הוא הוסיף כי הוא סמוך ובטוח ש"בשנה הבאה אנחנו נחגוג עם סאוטה חזקה ומשגשגת יותר, מוכנה יותר לעתיד".

גם במאלגה הפגינו אתמול נגד סנצ'ס ( צילום: JORGE GUERRERO / AFP) )

( צילום: JORGE GUERRERO / AFP) )