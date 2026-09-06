ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני רשמה בסוף השבוע ציון דרך היסטורי, כשממשלתה הפכה לממשלה בעלת הכהונה הרצופה הארוכה ביותר בתולדות איטליה שלאחר מלחמת העולם השנייה. בנאום חגיגי בעצרת בעיר בארי שבדרום איטליה התגאתה מנהיגת הימין העמוק ואמרה כי מדינות אחרות באיחוד האירופי, שבתחילה התייחסו לממשלתה כאל "קיצונית" בנושא ההגירה, מעתיקות כעת את המדיניות האיטלקית, והזכירה את עצם ההישרדות הארוכה של ממשלתה כהישג כביר.

גלריה בזמן שהיא בשלטון, בצרפת התחלפו חמישה ראשי ממשלה ובבריטניה ארבעה. מלוני ( צילום: Alberto PIZZOLI / AFP )

רה"מ בעצרת החגיגית בבארי. "היציבות היא הרפורמה הגדולה הראשונה שהבאנו" ( צילום: REUTERS/Remo Casilli )

איטליה נודעה במשך עשרות שנים כמדינה שסובלת מחוסר יציבות פוליטית כרוני, וככזו שממשלות קמות ונופלות בה בקצב מסחרר. ב-80 השנים האחרונות כיהנו בה לא פחות מ-68 ממשלות כאלה. ממשלת מלוני הצליחה לחולל מהפך בהיבט הזה, ובארבע שנותיה, דווקא בתקופה עולמית סוערת של מלחמות וזעזועים כלכליים, נראתה איטליה יציבה הרבה יותר מכמה מדינות חשובות באירופה, בהן צרפת, שבה התחלפו חמישה ראשי ממשלה מאז סתיו 2022, ובריטניה, שבה התחלפו ארבעה.

בעצרת בבארי בסוף השבוע, ששימשה למעשה כאירוע פתיחת הקמפיין שלה לקראת הבחירות שייערכו בשנה הבאה, אמרה מלוני כי "היציבות היא הרפורמה הגדולה הראשונה שהבאנו לאומה הזו" וכי הודות ליציבות הזו לא מתייחסים עוד לאיטליה כאל "האדם החולה של אירופה". היא אמרה כי היציבות הפוליטית הרגיעה את השווקים הפיננסיים בנוגע לניהול הקופה הציבורית והחובות של ארץ המגף, סייעה למתן את עלויות גיוס ההון באיגרות החוב הממשלתיות ו"שימשה מגן שבזכותו עלה בידנו לשמור על המדינה הזאת".

רה"מ לשעבר ברלוסקוני. השיא כבר לא שלו ( צילום: רויטרס )

מלוני, בת 49 כיום, עלתה לשלטון ב-22 באוקטובר 2022, והפכה אז לאישה הראשונה שמתמנה לראש ממשלת איטליה. היא עשתה זאת אחרי שסחפה את מפלגת "האחים של איטליה" שבראשה היא עומדת, מפלגה שרבים ראו בה מפלגת ימין קיצוני עם סממנים פאשיסטיים, לניצחון סוחף בבחירות הכלליות. ביום שישי מלאו 1,413 ימים לכניסתה לתפקיד, ובכך היא עקפה את ההישג של סילביו ברלוסקוני , איל התקשורת והמיליארדר שקבע את השיא הקודם, 1,412, ב-2005 והחזיק בו עד כה.

מלוני עצמה טוענת כי מאז עלייתה לשלטון גדלה השפעתה של רומא בזירה העולמית, אף שהידידות ששררה בתחילת הדרך בינה לבין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התפרקה בקול רעש גדול לאחר שהעזה למתוח ביקורת עליו משום שתקף את האפיפיור. הקואליציה שלה, הכוללת גם את מפלגת "הליגה" מהימין הקיצוני המתנגדת להגירה ואת מפלגת הימין "פורצה איטליה", העבירה כ-300 חוקים וצווים, שרובם עוסקים באיומי "ביטחון", החל מעבריינות קלה ועד למשתתפי מסיבות טבע (רייבים) ומפגיני אקלים. המפלגה טוענת כי המדיניות שאימצה נגד מהגרים צמצמה את הגעתם ב-80%.

מתנגדי מלוני מפגינים בבארי, גם עם דגלי פלסטין, בסוף השבוע. רה"מ שמרה על איפוק רב בביקורת על ישראל ( צילום: REUTERS/Matteo Minnella )

( צילום: REUTERS/Matteo Minnella )

בעצרת בבארי, שאותה ארגנה מפלגתה, נראתה מלוני חדורת אנרגיה וזכתה לקריאות עידוד חוזרות ונשנות מהקהל. במקום פעלו דוכני מזון שמכרו כריכים, קרפים ואת מנת ה"ספגטי אלאססינה" ("ספגטי מתנקש") המסורתית של בארי – פסטה ברוטב חריף ומעושן. מאוריציו צ'קונלי, עורך דין בן 61 מטרני שבמרכז איטליה, אמר כי ממשלת מלוני הציגה "תוצאות מוחשיות": "נקווה שהיא תקבל חמש שנים נוספות כדי להשיג את כל מה שהיא רוצה", אמר. סלבטורה סינופולי, מהנדס בן 37 מאזור קלבריה שבדרום, אמר כי מלוני "השיבה לאיטליה את מעמדה הבינלאומי". סרג'ו דה נרדו, עורך דין בן 66, הסכים איתו: "היא הפגינה את כישוריה במיוחד ברמה הבינלאומית והאירופית. היא גרמה לכך שיכבדו אותה".

"כלכלת נשק" ודגלי פלסטין: גם המפגינים מהשמאל הגיעו

בעצרת מנתה מלוני את הישגי ממשלתה, אך הודתה כי בכמה נושאים "המענים אינם מגיעים במהירות שבה היו צריכים להגיע". היציבות הפיסקלית של איטליה עמוסת החובות השתפרה אמנם במידה ניכרת, אך המבקרים טוענים כי היא לא תורגמה לצמיחה. "האם השכר עלה? לא. הדלק עולה יותר, חוסר הביטחון התעסוקתי גדל, פחות אנשים פורשים לגמלאות ומערכת הבריאות מתפקדת פחות ביעילות", אמר מאוריציו לנדיני, ראש איגוד העובדים CGIL.

אנליסטים מסכימים ברובם כי הישגה הבולט ביותר של מלוני הוא החזרת האמון בכלכלת איטליה, אך המבקרים טוענים כי מעט מאוד נעשה כדי לבצע רפורמה מקיפה במנהל הציבורי, במערכת הבריאות ובמערכת החינוך הבלתי יעילות. הרפורמות המשטריות העיקריות של הממשלה, ובהן תוכניות לחיזוק סמכויות ראש הממשלה, נקלעו למבוי סתום, ובשנה שעברה דחו המצביעים במשאל עם רפורמה במערכת המשפט שזכתה לתמיכת הממשלה.

המתנגדים מאשימים בביסוס של "מדינת משטרה". מלוני בסוף השבוע ( צילום: REUTERS/Remo Casilli )

בזמן העצרת של מלוני בבארי בסוף השבוע התאספו גם מתנגדים של ראש הממשלה בעיר והשמיעו קריאות נגדה. הם האשימו את ממשלתה ביצירת "כלכלת מלחמה ונשק", "מדינת משטרה" ובליבוי אווירת שנאה נגד מהגרים. מנהיגי האופוזיציה מהמרכז-שמאל האשימו ביום שישי את הממשלה בכישלון בטיפול בבעיותיה הוותיקות של איטליה: "ארבע שנים של חוסר מעש ואוזלת יד אינן אות כבוד אלא נסיבות מחמירות", אמר ג'וזפה קונטה, ראש ממשלה לשעבר ומנהיג מפלגת "חמשת הכוכבים", כשהוא מצביע על הדשדוש של איטליה בכל הקשור לצמיחה הכלכלית.

יצוין כי בין מתנגדיה של מלוני שהגיעו להפגין מולה בבארי היו גם מי שהניפו דגלי פלסטין. מבין מנהיגי המדינות הגדולות והחשובות באירופה, נזכיר, הייתה מלוני זו שנקטה את האיפוק הרב ביותר בביקורתה על ישראל מאז תחילת המלחמות בעזה ובלבנון, ובמשך חודשים ארוכים היא סירבה לקריאות לנקוט קו נוקשה יותר נגד ירושלים. רק אחרי הפגנות ענק של השמאל והמרכז ברחובות איטליה ב-2025 היא החלה להשמיע הצהרות בוטות יותר נגד ישראל, במיוחד בכל הקשור להפצצות בלבנון. גם כעת, באופן יחסי, היא אינה נחשבת למנהיגה לעומתית מאוד כלפי הממשלה הישראלית.

פיגור מול השמאל ו"הגנרל" שיגרש מהגרים: האתגר של מלוני

מלוני צפויה להיות מועמדת גוש הימין לראשות הממשלה גם בבחירות שייערכו בשנה הבאה. בסקרי דעת קהל מוביל גוש המרכז-שמאל בפער זעום על המחנה שלה. מלוני, מפלגתה וממשלתה ניצבות בימים אלה בפני אתגר פוליטי לא רק מצד מפלגות השמאל והמרכז המבקשות להפילן, אלא גם מצד נסיקתו של שחקן פוליטי חדש, הגנרל לשעבר רוברטו ונאצ'י , שמפלגתו "עתיד לאומי", שקמה רק לפני שבעה חודשים וממוקמת עמוק יותר בימין הרדיקלי מאשר מפלגתה של מלוני, זוכה להצלחה גדולה בסקרים, שבהם היא צועדת ביתרון הן על "הליגה" והן על "פורצה איטליה".

"הגנרל" ונאצ'י. רה"מ לשעבר הזהיר מ"הרטוריקה הפאשיסטית" שלו ( צילום: Filippo MONTEFORTE / AFP )

ונאצ'י, שעשוי לפיכך להתברר כ"ממליך המלכים" אחרי הבחירות ב-2027, השתתף בסוף השבוע בפורום עסקים יוקרתי על גדות אגם קומו ואמר כי על האיחוד האירופי לעצור את האינטגרציה הפוליטית ולהתחיל להגן במקום זאת על זהותו התרבותית. ראש הממשלה לשעבר מריו מונטי, שהתעמת איתו בפורום, תקף אותו בעקבות זאת והזהיר מפני "הרטוריקה הפשיסטית" שלו.