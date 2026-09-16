מי שהתייחס לסוגיה ההומניטרית ברצועת עזה הוא שגריר ארה"ב בישראל

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כי 600 עד 700 משאיות של סיוע הומניטרי ורפואי נכנסות מדי יום, מיליון מנות חיסון פוליו הועברו על ידי ישראל, ואוכלוסיית עזה גדלה ב-4% בשנה. "איך מבצעים רצח עם כשאתה שולח 700 משאיות של אספקה ומזון ביום?", הוא שואל בכעס. "ישראל לא מקבלת על זה קרדיט. היא מואשמת ברצח עם". בסוגיית פירוק חמאס מנשקו הוא נחרץ: "מאז הפסקת האש באוקטובר 2025 חמאס לא מסר נשק אחד. אפס. לא רובה אחד, לא כדור אחד, לא פצצה אחת, לא רקטה אחת. אין להם כוונה לעשות זאת מרצונם".