לפחות 14 פלסטינים, ובהם חמישה ילדים, נהרגו הלילה (בין שלישי לרביעי) בקריסת בניין בן שבע קומות במערב העיר עזה. לפי ההגנה האזרחית בעזה, 14 בני אדם נפצעו - וההערכה היא כי כ-100 נוספים לכודים מתחת להריסות.
הבניין קרס לאחר שהופצץ בעבר במהלך המלחמה ושימש למגורי עקורים פלסטינים. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, עשרות אלפי פלסטינים מתגוררים בכ-2,000 מבנים שניזוקו כתוצאה מתקיפות אוויריות ישראליות ברחבי רצועת עזה. סרטון שהגיע לידי רויטרס תיעד אנשי חילוץ מנסים לחלץ שני בני אדם מתחת לקיר שקרס.
ראאד א-דהשאן, מנהל שירותי ההגנה האזרחית בעיר עזה, אמר כי לפחות 10 משפחות התגוררו בבניין שקרס, וכי עדיין קיימת תקווה למצוא ניצולים. "אנחנו עדיין שומעים קולות מתחת להריסות, כך שעדיין יש תקווה למצוא אנשים", אמר א-דהשאן. בסוכנות הידיעות AFP ציינו כי הבניין נפגע כמה פעמים בשנים 2004 ו-2025, וכי התושבים הוזהרו שלא לשוב אליו - אך רבים נטלו את הסיכון ועברו למבנים רעועים בשל היקף ההרס ומצוקת הדיור.
אלסנדרו מראקיץ', ראש משרד תוכנית הפיתוח של האו"ם (UNDP) בעזה, אמר כי אנשי חילוץ מסוכנויות שונות של האו"ם משתתפים במאמצי החילוץ - שאותם תיאר כמורכבים בשל המחסור בציוד מתאים. גם סוכנות הסיוע המצרית השתתפה במאמצי החילוץ. "המצב, כפי שניתן לראות, הוא טרגי, כיוון שאין לנו את הציוד והמכונות הדרושים. למעשה, ישנם אנשים החופרים בידיהם החשופות", אמר מראקיץ'. "ישנם כ-400 מבנים הנמצאים בסכנת קריסה. ואנו יודעים שמבנים אלה יקרסו, במיוחד כעת לקראת החורף המתקרב".
גורמים פלסטיניים וגורמים באו"ם מטילים את האחריות למחסור בציוד כבד ברצועה על ההגבלות שמטילה ישראל על עזה, בעוד שישראל טוענת כי ההגבלות נועדו למנוע הגעת ציוד לידי ארגוני טרור.
לפי האו"ם, המלחמה בעזה מאז טבח 7 באוקטובר הותירה אחריה כ-61 מיליון טונות של הריסות ופסולת - שפינויין עלול להימשך שבע שנים. א-דהשאן הזהיר את התושבים להתרחק ממבנים הרוסים בשל סכנת הקריסה. "האפשרויות המוגבלות למחסה אילצו תושבים לעבור לבניין זה, מתוך אמונה שהוא בטוח. אולם, בשלב מסוים הוא קרס לחלוטין, ובאופן טרגי התמוטט על האנשים בעודם ישנים", אמר.
ברויטרס ציינו כי משפחות רבות סיפרו בחודשים האחרונים כי נאלצו להתגורר במבנים שניזוקו חלקית כדי להגן על עצמן מפני רוחות וסופות גשמים, וזאת בשל המחסור באוהלים חדשים עבור חסרי הבית.
בינתיים, צה"ל ממשיך בתקיפת בכירי חמאס ברצועה, כשאתמול חוסל מח"ט רפיח נאיל אבו עביד. בהודעה משותפת של צה"ל ושב"כ נמסר כי "אבו עביד היה גורם מרכזי מבין בכירי חמאס. במסגרת תפקידו, היה אחראי על ניהול פעילות מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בנוסף, פעל במטרה לנסות לשקם את בניין הכוח של החטיבה שספגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה".
בתוך כך, הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם פולקר טירק קרא לישראל לאפשר כניסה של חוקרים בינלאומיים לרצועת עזה - כדי לסייע באיסוף ראיות לחשדות בדבר הפרות ופשעי מלחמה המיוחסים לישראל. לטענת טירק, בשטחים שנפגעו בתקיפות ישראליות בעזה מתגלים כיום שרידיהן של מה שנראה כמשפחות שלמות. הוא הוסיף כי גילוי מספר רב של גופות מתחת להריסות בעיר עזה מחייה חששות בדבר פשעי מלחמה ופשעים חמורים נוספים.
בהודעה שפרסם, הוא הביע חשש מכך שהשרידים שהתגלו עד כה "מהווים רק את קצה הקרחון". לדבריו, "חלק ניכר מעזה נהרס כליל, הן כתוצאה מההפגזות הישראליות והן מפעולות הריסה ופינוי הריסות באמצעות ציוד כבד וחומרי נפץ". לפי האו"ם, בעזה דווח על יותר מ-630 גופות ושרידי גופות שחולצו מההריסות בין נובמבר 2025 לספטמבר 2026. באו"ם סבורים כי מספר הנעדרים הכולל מתחת להריסות, אליו יגיעו ככל שיימשכו החיפושים, עומד על יותר מ-8,000 בני אדם.
מי שהתייחס לסוגיה ההומניטרית ברצועת עזה הוא שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי, שאמר בריאיון כי 600 עד 700 משאיות של סיוע הומניטרי ורפואי נכנסות מדי יום, מיליון מנות חיסון פוליו הועברו על ידי ישראל, ואוכלוסיית עזה גדלה ב-4% בשנה. "איך מבצעים רצח עם כשאתה שולח 700 משאיות של אספקה ומזון ביום?", הוא שואל בכעס. "ישראל לא מקבלת על זה קרדיט. היא מואשמת ברצח עם". בסוגיית פירוק חמאס מנשקו הוא נחרץ: "מאז הפסקת האש באוקטובר 2025 חמאס לא מסר נשק אחד. אפס. לא רובה אחד, לא כדור אחד, לא פצצה אחת, לא רקטה אחת. אין להם כוונה לעשות זאת מרצונם".