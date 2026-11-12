רויטרס, שפרסמה את המידע על הרומן עם העובדת הנוספת, לא פרסמה את שמה וציינה כי הניסיונות ליצור קשר עמה לא צלחו. חברת אנבידיה סירבה להגיב גם היא לדיווח החדש. בפתיחת המסחר בבורסה אחרי התפטרותו של הואנג,

רויטרס, שפרסמה את המידע על הרומן עם העובדת הנוספת, לא פרסמה את שמה וציינה כי הניסיונות ליצור קשר עמה לא צלחו. חברת אנבידיה סירבה להגיב גם היא לדיווח החדש. בפתיחת המסחר בבורסה אחרי התפטרותו של הואנג,

לנעליים של הואנג נכנסה סמנכ"לית הכספים קולט קרס, שמונתה למנכ"לית הזמנית. היא הצטרפה לאנבידיה בספטמבר 2013, לתפקיד הזה - ומאז החזיקה בו. היא כיהנה גם כסגנית נשיא בכירה. בשנת הכספים שבה הצטרפה לאנבידיה עמדו הכנסות החברה על 4.13 מיליארד דולר, ובשנת הכספים 2026 הן זינקו ל-215.9 מיליארד דולר. קרס נהגה להופיע באופן קבוע בשיחות הרבעוניות עם המשקיעים לצד הואנג.

לנעליים של הואנג נכנסה סמנכ"לית הכספים קולט קרס, שמונתה למנכ"לית הזמנית. היא הצטרפה לאנבידיה בספטמבר 2013, לתפקיד הזה - ומאז החזיקה בו. היא כיהנה גם כסגנית נשיא בכירה. בשנת הכספים שבה הצטרפה לאנבידיה עמדו הכנסות החברה על 4.13 מיליארד דולר, ובשנת הכספים 2026 הן זינקו ל-215.9 מיליארד דולר. קרס נהגה להופיע באופן קבוע בשיחות הרבעוניות עם המשקיעים לצד הואנג.

לנעליים של הואנג נכנסה סמנכ"לית הכספים קולט קרס, שמונתה למנכ"לית הזמנית. היא הצטרפה לאנבידיה בספטמבר 2013, לתפקיד הזה - ומאז החזיקה בו. היא כיהנה גם כסגנית נשיא בכירה. בשנת הכספים שבה הצטרפה לאנבידיה עמדו הכנסות החברה על 4.13 מיליארד דולר, ובשנת הכספים 2026 הן זינקו ל-215.9 מיליארד דולר. קרס נהגה להופיע באופן קבוע בשיחות הרבעוניות עם המשקיעים לצד הואנג.

קרס היא אחת מהאדריכליות המרכזיות של האסטרטגיה של אנבידיה: יצירת שותפויות עם חברות שהן גם לקוחות - והשקעה בהן, בעסקות מימון מעגלי. אנבידיה, לדוגמה, מחזיקה בקרוב ל-13% ממניות חברת הניאוקלאוד קורוויב, שרוכשת שבבים מענקית הטכנולוגיה ומשכירה אותם, בתוך מרכזי נתונים, לחברות שמפתחות בינה מלאכותית ואין להן מספיק שבבים בעצמן. בצל הצניחה של אנבידיה, גם קורוויב רשמה ירידה. לאנבידיה יש גם עסקאות מימון עם OpenAI ועם Nebius.

קרס היא אחת מהאדריכליות המרכזיות של האסטרטגיה של אנבידיה: יצירת שותפויות עם חברות שהן גם לקוחות - והשקעה בהן, בעסקות מימון מעגלי. אנבידיה, לדוגמה, מחזיקה בקרוב ל-13% ממניות חברת הניאוקלאוד קורוויב, שרוכשת שבבים מענקית הטכנולוגיה ומשכירה אותם, בתוך מרכזי נתונים, לחברות שמפתחות בינה מלאכותית ואין להן מספיק שבבים בעצמן. בצל הצניחה של אנבידיה, גם קורוויב רשמה ירידה. לאנבידיה יש גם עסקאות מימון עם OpenAI ועם Nebius.

קרס היא אחת מהאדריכליות המרכזיות של האסטרטגיה של אנבידיה: יצירת שותפויות עם חברות שהן גם לקוחות - והשקעה בהן, בעסקות מימון מעגלי. אנבידיה, לדוגמה, מחזיקה בקרוב ל-13% ממניות חברת הניאוקלאוד קורוויב, שרוכשת שבבים מענקית הטכנולוגיה ומשכירה אותם, בתוך מרכזי נתונים, לחברות שמפתחות בינה מלאכותית ואין להן מספיק שבבים בעצמן. בצל הצניחה של אנבידיה, גם קורוויב רשמה ירידה. לאנבידיה יש גם עסקאות מימון עם OpenAI ועם Nebius.

קרס עבדה קרוב ל-25 שנים בתפקידי כספים בחברות טכנולוגיה גדולות. היא עבדה שמונה שנים בטקסס אינסטרומנטס, ואחר כך עברה למיקרוסופט - שם עבדה 13 שנים. ב-2006 הפכה לסמנכ"לית הכספים של חטיבת השרתים והכלים. ב-2010 עברה לסיסקו כסגנית נשיא בכירה וסמנכ"לית כספים של ארגון Business Technology and Operations Finance, ושנים אחר כך עזבה לאנבידיה. ל"פורצ'ן", סיפרה שאנבידיה הייתה החברה הקטנה ביותר שעבדה בה כשהצטרפה אליה.

קרס עבדה קרוב ל-25 שנים בתפקידי כספים בחברות טכנולוגיה גדולות. היא עבדה שמונה שנים בטקסס אינסטרומנטס, ואחר כך עברה למיקרוסופט - שם עבדה 13 שנים. ב-2006 הפכה לסמנכ"לית הכספים של חטיבת השרתים והכלים. ב-2010 עברה לסיסקו כסגנית נשיא בכירה וסמנכ"לית כספים של ארגון Business Technology and Operations Finance, ושנים אחר כך עזבה לאנבידיה. ל"פורצ'ן", סיפרה שאנבידיה הייתה החברה הקטנה ביותר שעבדה בה כשהצטרפה אליה.

קרס עבדה קרוב ל-25 שנים בתפקידי כספים בחברות טכנולוגיה גדולות. היא עבדה שמונה שנים בטקסס אינסטרומנטס, ואחר כך עברה למיקרוסופט - שם עבדה 13 שנים. ב-2006 הפכה לסמנכ"לית הכספים של חטיבת השרתים והכלים. ב-2010 עברה לסיסקו כסגנית נשיא בכירה וסמנכ"לית כספים של ארגון Business Technology and Operations Finance, ושנים אחר כך עזבה לאנבידיה. ל"פורצ'ן", סיפרה שאנבידיה הייתה החברה הקטנה ביותר שעבדה בה כשהצטרפה אליה.