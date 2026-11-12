ג'נסן הואנג (63), שהתפטר היום (חמישי) מתפקידו כמנכ"ל אנבידיה, ניהל מערכת יחסים אינטימית עם עובדת נוספת בחברה, בנוסף לשני הרומנים האחרים מחוץ לנישואים שהובילו להתפטרותו.
עד כה היה ידוע שהואנג ניהל מערכת יחסים עם אליס הואנג, אשת עסקים סינית החשודה בריגול עבור בייג'נג, ועם קימברלי פאוול, סגנית נשיא באנבידיה האחראית על תחום הבריאות והביו-רפואה, שעובדת בחברה מאז 2008 וכפופה ישירות להואנג.
רויטרס, שפרסמה את המידע על הרומן עם העובדת הנוספת, לא פרסמה את שמה וציינה כי הניסיונות ליצור קשר עמה לא צלחו. חברת אנבידיה סירבה להגיב גם היא לדיווח החדש. בפתיחת המסחר בבורסה אחרי התפטרותו של הואנג, ירדה מניית אנבידיה ביותר מ-13% - אך לאחר מכן עברה לירידות מתונות יותר.
להצטרף לחברה קטנה ולהפוך למפלצת
לנעליים של הואנג נכנסה סמנכ"לית הכספים קולט קרס, שמונתה למנכ"לית הזמנית. היא הצטרפה לאנבידיה בספטמבר 2013, לתפקיד הזה - ומאז החזיקה בו. היא כיהנה גם כסגנית נשיא בכירה. בשנת הכספים שבה הצטרפה לאנבידיה עמדו הכנסות החברה על 4.13 מיליארד דולר, ובשנת הכספים 2026 הן זינקו ל-215.9 מיליארד דולר. קרס נהגה להופיע באופן קבוע בשיחות הרבעוניות עם המשקיעים לצד הואנג.
קרס היא אחת מהאדריכליות המרכזיות של האסטרטגיה של אנבידיה: יצירת שותפויות עם חברות שהן גם לקוחות - והשקעה בהן, בעסקות מימון מעגלי. אנבידיה, לדוגמה, מחזיקה בקרוב ל-13% ממניות חברת הניאוקלאוד קורוויב, שרוכשת שבבים מענקית הטכנולוגיה ומשכירה אותם, בתוך מרכזי נתונים, לחברות שמפתחות בינה מלאכותית ואין להן מספיק שבבים בעצמן. בצל הצניחה של אנבידיה, גם קורוויב רשמה ירידה. לאנבידיה יש גם עסקאות מימון עם OpenAI ועם Nebius.
קרס עבדה קרוב ל-25 שנים בתפקידי כספים בחברות טכנולוגיה גדולות. היא עבדה שמונה שנים בטקסס אינסטרומנטס, ואחר כך עברה למיקרוסופט - שם עבדה 13 שנים. ב-2006 הפכה לסמנכ"לית הכספים של חטיבת השרתים והכלים. ב-2010 עברה לסיסקו כסגנית נשיא בכירה וסמנכ"לית כספים של ארגון Business Technology and Operations Finance, ושנים אחר כך עזבה לאנבידיה. ל"פורצ'ן", סיפרה שאנבידיה הייתה החברה הקטנה ביותר שעבדה בה כשהצטרפה אליה.
קרס היא בעלת תואר ראשון במדעי המימון מאוניברסיטת אריזונה, ומחזיקה תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת סאות'רן מת'ודיסט.
המנכ"לית החדשה של ענקית השבבים מרוויחה היטב, אבל רוב ההכנסה שלה מגיעה ממניות - ולא ממשכורת. בשנת הכספים 2026 הוערכה חבילת השכר שלה בכ-14 מיליון דולר. היא כללה בין היתר מניות של החברה שמבשילות בהדרגה: מענק ממרץ 2026, למשל, נפרס על פני ארבע שנים, כך שהיא תקבל אותו רק אם תישאר בחברה. ההון שלה מגיע בעיקר מהמניות שהיא מחזיקה באנבידיה - ושוויין הוערך בכ-750 מיליון דולר לפי סגירת הבורסה בוול סטריט אתמול. לשם השוואה, בשיא של אנבידיה בחודש שעבר הוערך שווי המניות שלה ביותר ממיליארד דולר. כך או כך, המגזין "פורבס" דירג אותה במקום ה-32 ברשימת הנשים העשירות באמריקה שבנו את הונן בעצמן, נכון לשנת 2026.
בהצהרה שפרסמה היום אמרה קרס שכוחה של אנבידיה "תמיד נבע מהאנשים שלה", ושהיא תבנה על "הבסיס יוצא הדופן שג'נסן יצר ב-33 השנים האחרונות". בעולם הפיננסי לא בטוחים שהיא תישאר בתפקיד, וגם הערב נשמעות הערכות שהדירקטוריון יחפש מנכ"ל מבחוץ. דברים דומים השמיע האנליסט דן אייבס שאמר כי הוא "מעריץ גדול" שלה, והוסיף שהיא "בנתה אמינות עצומה בתוך החברה ומחוצה לה", אך העריך כי פני הדירקטוריון צפויות לחפש מחליף קבוע מבחוץ.