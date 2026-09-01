חברת הכנסת טלי גוטליב הסבירה היום (שלישי), הלכה למעשה, מה מניע אותה במעבר אל מפלגת "עוצמה יהודית" של איתמר בן גביר - חשש שהליכוד לא יגיע ל-19 מנדטים, והיא תמצא עצמה במתקני שב"כ.

גלריה הצבעות בעניין מתן חסינות לח"כ טלי גוטליב ( צילום: שלו שלום )

בריאיון לערוץ 14 אמרה גוטליב "קיבלתי את אמון הבוחרים וזה אומר שבוחרי ימין רוצים אותי. ושכמותי ושכדרכי, וככה אני אמשיך. חבל, כי אני כוח אלקטורלי גדול לליכוד. אני לא כוח מחליש, אני כוח מחזק, של עוד ימין ועוד ימין ועוד ימין". כאשר נשאלה אם יש דרך בה תישאר בליכוד, השיבה: "בוודאי, ראש הממשלה מוזמן לקבל את דרישתי, להציב אותי במקום 12 ברשימה שלו".

לטענת גוטליב, אם הליכוד יקבל 19 מנדטים והיא תישאר מחוץ לכנסת, היא "נמצאת במתקני הכליאה של שירות הביטחון הכללי. בתנאי כליאה של שב"כ, על המקורות שלי. אני עשיתי את זה עבור הממשלה. כתב אישום הוגש נגדי. את המאבק הזה ניהלתי לבד, נכון? לבד. ראש הממשלה לא הצביע לי לחסינות, הייתי צריכה אז להבין, יש לזה משמעות".

נגד גוטליב הוגש כתב אישום בגין פרסום שמו של איש שב"כ, בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. אך ועדת הכנסת - ולאחר מכן המליאה כולה - העניקו לגוטליב חסינות בתמיכה של רוב חברי הקואליציה. הענקת חסינות תפטור את גוטליב מלעמוד לדין בתקופת הכנסת הנוכחית, אך בכנסת הבאה היא תידרש לבקש שוב חסינות מוועדת הכנסת.

יתאחדו לקראת הבחירות? השר בן גביר וח"כ גוטליב ( צילום: אלכס קולומויסקי )

חברת הכנסת מהליכוד, שאמנם סיימה במקום ה-12 בפריימריז - אך נדחקה למקום ה-20 בגלל השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כתבה אתמול בערב בחשבונה ברשת X כי לא קיבלה עדיין הצעה מטעם מפלגה אחרת , אבל אם הייתה - הייתה בוחנת מעבר. "נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה בין השאר. "ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ויכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם בוחריי הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. בינתיים אין כזו".

גוטליב הבהירה בציוץ: "לא אסכים להיות אסקופה נדרסת כשאני מנהלת את המאבק העיקש בשלטון הפקידים ובהתפרעות בג"ץ בפסיקותיו המקוממות בעניינים מדיניים צבאיים ופוליטיים", כלשונה. "רה"מ קיבל את עצת סביבתו לסכל אותי בסיכול ממוקד בפריימריז. בקרב דוד מול גוליית ובזכות אמון אנשי הליכוד הימניים הגעתי למקום 12 בפריימריז ובגלל השריונים אני במקום 20".

עם זאת, נראה כי הצעה ממפלגה אחרת אולי כן תעמוד על הפרק. מוקדם יותר, נודע ל-ynet כי לאחרונה התקיימה שיחה בין גוטליב ליו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, שמעוניין לצרפה לרשימתו בבחירות הקרובות. "אני ממתין להחלטת ראש הממשלה בנושא גוטליב", אמר ל-ynet. "לא אעשה צעד אחד לפני זה".