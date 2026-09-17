סא"ל א', ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, הודח סופית מצה"ל. בצבא הודיעו על כך הערב (חמישי) ומסרו כי ראש אכ"א החליט על התרת התחייבותו ועל סיום שירותו בצה"ל. "ההחלטה נמסרה לקצין כמקובל. באפשרותו של הקצין להגיש ערעור על ההחלטה לרמטכ"ל", נמסר.
שמו של א' עדיין לא מותר לפרסום. בית המשפט לעניינים מנהליים התיר בשבוע את פרסום זהותו, אולם הוא עתר לעיכוב ביצוע ההחלטה מאחר שהוא נחשב למשרת במערך המודיעין של צה"ל. א' עתר גם נגד ההליך להדחתו, אך בית המשפט קבע בחודש יוני האחרון כי יש לאפשר את המשך ההליך. זאת לאחר שהרמטכ"ל זמיר קבע בנובמבר שעבר כי א' הוא בין המפקדים שנושאים באחריות פיקודית לטבח.
בפסק הדין שניתן ביוני האחרון נקבע כי הליך סיום שירותו "בוצע כדין ובסמכות מלאה". בית המשפט דחה אז את טענותיו של א', וקבע כי על-פי פקודות הצבא, "רשויות הצבא יכולות ליזום התרת התחייבות משירות בצה"ל של חייל, אשר כשל כשל מקצועי ופיקודי".
מצה"ל נמסר כי בחודשים האחרונים התנהלו הליכים לסיום שירותו של א', וכעת הליכים אלה הגיעו לסיומם: "במסגרת ההליך להתרת התחייבותו, נבחנו כלל השיקולים הרלוונטיים בעניינו, ובכלל זה חוות דעתו של סגן הרמטכ"ל, הממצאים שעלו בתחקירים ובהתייחסות גורמי המקצוע ביחס לכשלים בתפקודו, בתקופה שקדמה לאירועי 7 באוקטובר, וכן נשקלו כלל טענותיו ביחס למידת אחריותו, כפי שהובאו בפני הוועדה המייעצת להתרת התחייבות בע"פ ובכתב".
כאמור, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט בעבר כי שורה של מפקדים בכירים נושאים באחריות פיקודית לאירועי 7 באוקטובר, וכי יש מקום לנקיטת צעדים פיקודיים בעניינם. הוא הורה לזמן אליו בדחיפות חלק גדול ממי ששימשו בתפקידים בכירים במטכ"ל - בתקופה שקדמה ועד למתקפת הפתע של חמאס ב-7 באוקטובר - וזאת בעקבות מסקנות ועדת תורג'מן.
בין השאר, זומנו אליו אז לשיחה ראש אמ"ן שלומי בינדר; מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר; מפקד חיל הים, אלוף דוד סלמה; ראש אגף המבצעים בזמן המתקפה, אלוף עודד בסיוק; ראש אמ"ן בזמן המתקפה אהרון חליוה; מפקד אוגדת עזה ב-7/10, תת-אלוף אבי רוזנפלד; מפקד 8200 לשעבר יוסי שריאל; ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באמ"ן, תת-אלוף ג'; ראשי אגף המודיעין ומפקדי יחידות מרכזיות בו; וכן אלוף ירון פינקלמן, ששימש ראש חטיבת המבצעים במטכ"ל עד כמה חודשים לפני האסון - ואלוף פיקוד הדרום במהלכו.