שמו של א' עדיין לא מותר לפרסום. בית המשפט לעניינים מנהליים

התיר בשבוע את פרסום זהותו

, אולם הוא עתר לעיכוב ביצוע ההחלטה מאחר שהוא נחשב למשרת במערך המודיעין של צה"ל. א' עתר גם נגד ההליך להדחתו, אך בית המשפט קבע בחודש יוני האחרון כי

יש לאפשר את המשך ההליך