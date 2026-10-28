שר הפנים הסרבי איביצה דאצ'יץ' מסר כי האירוע התרחש מעט אחרי חצות לפי השעון המקומי, וכי המשטרה מתייחסת לתקרית כאל "פיגוע טרור" והעלתה את רמת הכוננות לאיומי טרור לדרגה הגבוהה ביותר והגבירה את הנוכחות באתרים מרכזיים.

שר הפנים הסרבי איביצה דאצ'יץ' מסר כי האירוע התרחש מעט אחרי חצות לפי השעון המקומי, וכי המשטרה מתייחסת לתקרית כאל "פיגוע טרור" והעלתה את רמת הכוננות לאיומי טרור לדרגה הגבוהה ביותר והגבירה את הנוכחות באתרים מרכזיים.

שר הפנים הסרבי איביצה דאצ'יץ' מסר כי האירוע התרחש מעט אחרי חצות לפי השעון המקומי, וכי המשטרה מתייחסת לתקרית כאל "פיגוע טרור" והעלתה את רמת הכוננות לאיומי טרור לדרגה הגבוהה ביותר והגבירה את הנוכחות באתרים מרכזיים.

השר דאצ'יץ' אמר כי התוקף הוא קטין שלפי שעה לא זוהה, וכי במהלך הפיגוע הוא צעק "אללהו אכבר" ותקף את השוטר בשתי סכינים. לדבריו השוטר חיסל את התוקף ונפצע באורח קל.

השר דאצ'יץ' אמר כי התוקף הוא קטין שלפי שעה לא זוהה, וכי במהלך הפיגוע הוא צעק "אללהו אכבר" ותקף את השוטר בשתי סכינים. לדבריו השוטר חיסל את התוקף ונפצע באורח קל.

השר דאצ'יץ' אמר כי התוקף הוא קטין שלפי שעה לא זוהה, וכי במהלך הפיגוע הוא צעק "אללהו אכבר" ותקף את השוטר בשתי סכינים. לדבריו השוטר חיסל את התוקף ונפצע באורח קל.

הפיגוע ליד השגרירות לפנות בוקר הוא הפעם השנייה לפחות מאז טבח 7 באוקטובר ותחילת המלחמה בעזה שבה מתבצעת מתקפת טרור ליד הנציגות הישראלית בבירת סרביה. הפיגוע הקודם היה ביוני 2024, אז ירה גבר באמצעות קשת מוצלבת לעבר שוטר שהוצב לאבטח את השגרירות ופצע אותו בצווארו. אף שהשוטר נפצע באופן שסיכן את חייו הוא הצליח להתעשת וירה בתוקף למוות.

הפיגוע ליד השגרירות לפנות בוקר הוא הפעם השנייה לפחות מאז טבח 7 באוקטובר ותחילת המלחמה בעזה שבה מתבצעת מתקפת טרור ליד הנציגות הישראלית בבירת סרביה. הפיגוע הקודם היה ביוני 2024, אז ירה גבר באמצעות קשת מוצלבת לעבר שוטר שהוצב לאבטח את השגרירות ופצע אותו בצווארו. אף שהשוטר נפצע באופן שסיכן את חייו הוא הצליח להתעשת וירה בתוקף למוות.

הפיגוע ליד השגרירות לפנות בוקר הוא הפעם השנייה לפחות מאז טבח 7 באוקטובר ותחילת המלחמה בעזה שבה מתבצעת מתקפת טרור ליד הנציגות הישראלית בבירת סרביה. הפיגוע הקודם היה ביוני 2024, אז ירה גבר באמצעות קשת מוצלבת לעבר שוטר שהוצב לאבטח את השגרירות ופצע אותו בצווארו. אף שהשוטר נפצע באופן שסיכן את חייו הוא הצליח להתעשת וירה בתוקף למוות.