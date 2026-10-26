כשר ההסברה בסוף שנות ה-90, ווצ'יץ' היה זה שפיקח על כלי תקשורת שביקרו את הנשיא דאז

סלובודן מילושביץ'

— ושספגו קנסות כבדים או שנסגרו. אולם בעשור שעבר ניסה למתג עצמו מחדש וערב ניצחונה של מפלגתו בבחירות ב-2012 הוא התרחק מהלאומנות הקיצונית והציג את עצמו כתומך בהצטרפות לאיחוד האירופי. תחילה כיהן כסגן ראש הממשלה, וב-2014 התמנה לראש הממשלה. הוא הציג עצמו מאז וגם בשנים האחרונות כמי שתומך גם באירופה וגם ברוסיה – בעלת בריתה המסורתית של סרביה – אבל מבקריו טוענים כי לקראת הבחירות אתמול הוא "שב לשורשיו" מהימין הקיצוני, ומזכירים בין היתר את החלטתו להתיר קיום

הלוויית ענק עם כבוד מלכים

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רטקו מלאדיץ'