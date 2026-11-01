בארצות הברית עורכים היום (א') הכנות אחרונות לקראת פתיחת הקלפיות ב בחירות אמצע הכהונה בעוד כ-48 שעות – בחירות שנתפסות כמשאל עם על תפקודו של הנשיא דונלד טראמפ , ושבהן הוא עשוי בסבירות גבוהה לאבד את השליטה בשני בתי הקונגרס, התרחשות שתקשה עליו לפעול בשנתיים שנותרו לכהונתו כנשיא. היום צפוי טראמפ להשתתף לפחות בשתי עצרות של מועמדים רפובליקניים בניסיון להמריץ את הבוחרים השמרנים לקלפיות ולשכנע אותם לתת את קולם לאנשי המחנה, כשהתקווה שלו היא למנוע "גל כחול" – כלומר מהפך גדול של הדמוקרטים בסנאט ובבית הנבחרים.

גלריה הנשיא טראמפ בעצרת בטקסס בשבוע שעבר. יגיע היום לעצרות במעוזים רפובליקניים ( צילום: Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

התכונה לקראת יום הבוחר ניכרה היטב בעצרות סוף השבוע, כשטראמפ השתתף באירוע בחירות בפלורידה והדמוקרטים גייסו את הנשיא לשעבר ביל קלינטון לעצרת במיסיסיפי. בעצרת בדייטונה אמר טראמפ לקהל כי "אלו בחירות האמצע החשובות ביותר אי פעם", ובעצרת בטופלו העלה קלינטון טיעון דומה, תוך שהוא מגייס לעזרתו נשיא שלישי – רפובליקני דווקא: "ידידי ג'ורג' בוש אמר פעם: 'הדמוקרטיה מתקנת את עצמה'. אנחנו עומדים לגלות במיסיסיפי אם זה נכון".

יותר מ-52 מיליון אמריקנים כבר הצביעו בהצבעה המוקדמת – למעלה מ-10 מיליון יותר מאשר בנקודת הזמן המקבילה בבחירות האמצע של 2022. גידול חד במיוחד נרשם במדינות שבהן מתנהלים מרוצים צמודים לסנאט, כולל אייווה וקנזס, שבהן זינקה ההצבעה המוקדמת בכ-30%. טראמפ מתכנן לבקר בשתי המדינות הללו היום, כשבקנזס הוא מקווה לניצחון של הסנאטור המכהן רוג'ר מרשל, שלפי ממוצע הסקרים של RCP נמצא בפיגור של 2.6% מול יריבו הדמוקרטי אדם המילטון, ובאייווה הוא רוצה בניצחונה של המועמדת הרפובליקנית לסנאט אשלי הינסון, המכהנת כיום כחברת בית הנבחרים ונמצאת ביתרון שברירי ביותר של כ-0.5% מול הדמוקרטי ג'וש טורק.

עם המקדימים להצביע היה בסוף השבוע האפיפיור ליאו ה-14 , שהפך לאפיפיור המכהן הראשון בהיסטוריה שמצביע בבחירות הכלליות בארה"ב: האפיפיור, שהוא גם האמריקני הראשון שמכהן כמנהיג הכנסייה הקתולית, ניצל את אופציית ההצבעה מרחוק דרך הדואר כדי לשלוח את בחירתו מקריית הוותיקן ברומא. הוותיקן מסר כי ליאו ה-14, שנולד בשיקגו בשם רוברט פרבוסט, מאמין בהשתתפות אזרחית ו"מימש את זכותו להצביע כאזרח אמריקני בכל פעם שהיה זכאי לכך", בכלל זה כשהתגורר בפרו, שם חי ככומר מיסיונרי וכבישוף במשך יותר מ-20 שנה.

האפיפיור ליאו ה-14. אמר "אני לא מפחד מממשל טראמפ" ( צילום: REUTERS/Guglielmo Mangiapane )

החוק הפדרלי של ארה"ב מאפשר לאזרחים אמריקנים החיים בחו"ל, גם כאלה העובדים עבור ממשלות זרות (האפיפיור הוא למעשה "שליט" הוותיקן, כלומר מנהיג של מדינה זרה), להצביע בבחירות באמצעות פתק "הצבעה בהיעדרות" (absentee ballot), ואת האופציה הזו ניצל ליאו. לא ידוע כמובן באילו מועמדים תמך, אך בשנה האחרונה התגלעו עימותים בינו לבין טראמפ, ונשיא ארה"ב תקף אותו על שגינה שוב ושוב את המלחמה האמריקנית-ישראלית נגד איראן ועל שקרא ליחס מכבד כלפי מהגרים בעקבות צעדי האכיפה הנוקשים שנקט נגדם ממשל טראמפ באמצעות סוכנות האכיפה ICE. קודם לכן השנה כינה טראמפ את האפיפיור "חלש" ותיאר אותו כמי ששבוי בידי השמאל הרדיקלי. בתגובה אמר האפיפיור: "אינני מפחד מממשל טראמפ ואינני חושש לדבר בקול רם על מסר הבשורה".

קרב הבלימה של טראמפ: לא לרדת מ-50 בסנאט

בחירות האמצע, נזכיר, הן הבחירות הנערכות פעם בארבע שנים באמצע הקדנציה של הנשיא המכהן, והאמריקנים בוחרים בהן את נציגיהם לשלל מוסדות ותפקידים ברמה הפדרלית ובתוך המדינות השונות שמהן מורכבת ארה"ב: בתי המחוקקים, תפקידי מושל, תובעים כלליים ועוד. רבים מחשיבים את הבחירות הללו למשאל עם על תפקודו של הנשיא המכהן, ובאופן מסורתי נוטה מפלגתו לאבד בהן מכוחה. עיקר תשומת הלב בבחירות האמצע מופנית אל ההצבעה לשני בתי הקונגרס – הסנאט ובית הנבחרים – משום שכאשר מפלגתו של הנשיא שולטת בשניהם קל לו יותר לקדם חוקים ויוזמות, ואילו במצב שבו המפלגה היריבה זוכה בהם לרוב – הוא הופך ל"ברווז צולע".





הסנאט הוא הבית העליון של הקונגרס, ויש בו 100 מושבים – שניים לכל אחת מ-50 מדינות ארה"ב. הוא אחראי בין השאר לאשר מינויים שעושה הנשיא – משרים ועד שגרירים ושופטים – ובידיו מסור גם הכוח להדיחו. כל חבר בסנאט נבחר לתקופה בת שש שנים, ואחת לשנתיים עומדים לבחירה מחדש שליש מהמושבים בו. בית הנבחרים הוא הבית התחתון, ובו יש 435 חברים, העומדים כולם לבחירה מחדש פעם בשנתיים. מספר המושבים שמקבלת כל מדינה בבית זה נגזר מגודל אוכלוסייתה (כך למשל לקליפורניה מוקצים 52, ואילו לאלסקה – אחד בלבד), והחוקים הנחקקים בו צריכים לקבל את אישור הסנאט ואת חתימת הנשיא.

בוחרים נותנים את קולם בהצבעה המוקדמת באלסקה בשבוע שעבר ( צילום: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בקונגרס היוצא נהנים הרפובליקנים מיתרון בשני הבתים: בבית הנבחרים הם מחזיקים ברוב דחוק של 218 מושבים לעומת 214 לדמוקרטים (מחוקק נוסף מגדיר עצמו עצמאי אך נוטה לצד הרפובליקני, ושני המושבים הנותרים אינם מאוישים כרגע); ובסנאט הם מחזיקים ברוב מוצק יותר של 47-53, כששם הם יכולים להרשות לעצמם להפסיד עד שלושה מושבים (במצב של תיקו 50-50 הקול שובר השוויון יהיה שמור לסגן הנשיא ג'יי די ואנס). לבחירות מגיעה המפלגה הרפובליקנית עם הגב לקיר: כבר חודשים שהסקרים מלמדים כי הדמוקרטים בדרכם לחולל מהפך בבית הנבחרים, ומאז הזינוק במחירי הדלק שהביאה עמה המלחמה באיראן זינקו גם סיכוייהם בקרב על הסנאט, עם קרבות צמודים מהצפוי במעוזים שמרניים כמו טקסס, קנזס ואלסקה.

הקמפיין של אל-סייד לסטיבנס: "אל תבואי לכנסייה"

במחנה הדמוקרטי חזרה בסוף השבוע לכותרות המתיחות בין אנשי המפלגה במישיגן, שגם המרוץ הצמוד שלה לסנאט, בין מועמד הדמוקרטים עבדול אל-סייד לבין מועמד הרפובליקנים מייק רוג'רס, צפוי להיות אחד המרוצים שיכריעו את השליטה בסנאט. אחרי פריימריז סוערים שבהם גבר אל-סייד, מוסלמי אנטי-ישראלי ואיש השמאל הרדיקלי, בפער של פחות מאחוז אחד על אשת האגף המתון במפלגה הדמוקרטית היילי סטיבנס, שקיבלה תמיכה מהשדולה הפרו-ישראלית איפא"ק והביעה בעצמה עמדות פרו-ישראליות, קיוו במפלגה לאחד כוחות ולהשאיר את הקרבות הפנימיים מאחור, אבל בימים האחרונים התקווה הזו מתפוגגת.

( צילום: Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP, Robin Buckson/Pool via REUTERS )

אחרי ההפסד בפריימריז הצהירה סטיבנס כי תצביע לאל-סייד וקראה גם לתומכיה לעשות כן, אבל בימים האחרונים התגלע ביניהם קרע הולך ומעמיק. הוא החל כשהארוס של סטיבנס, ג'ייסון טורקיש, הודיע שיצביע דווקא לרוג'רס, יריבו של אל-סייד, וכששעות אחר כך התייצבה סטיבנס לריאיון ברשת CNN ואף שהדגישה שוב כי היא עצמה תצביע לאל-סייד – ניצלה את המעמד כדי לקרוא לקמפיין שלו "לבלום את השנאה ולגנות אותה", וכן לשקם את היחסים עם מצביעים יהודים ושחורים.

ביום חמישי נראה לזמן קצר שהשניים מיישרים את ההדורים, והם אף תיאמו הופעה משותפת שלהם באירוע בחירות שיתקיים היום בכנסייה בדטרויט, אך ביום שישי פרסמה סטיבנס ברשתות החברתיות הצהרה ארוכה שבה מתחה ביקורת על אל-סייד ודרשה ממנו בין השאר לגנות את תשדיר הבחירות הדמוקרטי שקושר בין התמיכה האמריקנית בישראל לבין עליית מחירי המזון. בתשדיר, שעורר בשבוע שעבר סערה, מוצג זוג אמריקנים עומד בסופרמרקט ומנסה להחליט על אילו מצרכים לוותר כדי לגמור את החודש. האישה מבקשת מבעלה להחזיר למדף את הביצים שקנה לילדים, וכשהוא שואל "הם כבר לא אוהבים ביצים?" היא משיבה: "הם אוהבים, אבל אנחנו צריכים לשמור את שבעת הדולרים האלה כדי להרוג פלסטינים". בהמשך היא מסבירה שארה"ב מעבירה לישראל מיליארדי דולרים למימון המלחמה בעזה, וכי כל משלם מיסים אמריקני נדרש לשלם על כך מכיסו. כשהבעל מזכיר שלישראלים יש גם ביטוח בריאות ממלכתי, היא עונה: "כן, אנחנו כנראה משלמים גם על זה". לאחר מכן הוא מחזיר למדף גם את הבננות.

הפרסומת שעוררה סערה בארה"ב: "ביצים? צריך לשמור 7 דולר כדי להרוג פלסטינים"





סטיבנס, שמייצגת מחוז בפרברי דטרויט שבו יש קהילה יהודית משמעותית, כתבה בהצהרתה כי "עבדול מבטיח להוציא את הכסף מהפוליטיקה. הוא יכול להתחיל בלהוציא את ישראל מההסבר שלו לכל דבר שתושבי מישיגן אינם יכולים להרשות לעצמם". בעקבות ההצהרה שפרסמה סטיבנס ביקש ממנה הקמפיין של אל-סייד שלא להגיע לאירוע בכנסייה היום, וכשאל-סייד נשאל על-ידי עיתונאים אם הוא מעוניין שתופיע לצדו הוא התחמק והשיב כי היא "רוצה לדבר על דברים אחרים". כשנשאל ישירות אם סטיבנס "מנסה לחבל במכוון" בקמפיין שלו הוא צחק ואמר: "זו לא שאלה שמיועדת אליי".

אל-סייד אמנם התנצל לאחרונה על חלק מהתבטאויות העבר שלו בניסיון לאחד את שורות הדמוקרטים, אבל בהצהרה שפרסם ביום שישי הוא התגאה בניצחונו על סטיבנס ואמר אף כי נראה שהיא "נחושה לדון מחדש בפריימריז". הוא קרא: "בואו נתמקד כולנו במשימה שלפנינו: לנצח את מייק רוג'רס". רוג'רס, שלפי הסקרים נמצא בפיגור של כ-3.5% אחרי אל-סייד, ופועל לחזר אחר מצביעים דמוקרטים יהודים, שיבח מאוחר יותר את סטיבנס וכינה אותה "מנהיגה אמיצה הראויה להערכתו של כל מצביע במישיגן". הוא אמר כי סטיבנס "צודקת לחלוטין בקריאתה" לאל-סייד לגנות את הפרסומת האנטי-ישראלית. "זה מביש ומאכזב שתגובתו לדבריה מראה בבירור שלא אכפת לו מהחששות הללו", כתב רוג'רס ברשת X, ואמר כי ישמח לקבל את סטיבנס באירועי הקמפיין שלו.

"היא מנסה לחבל בקמפיין? זו לא שאלה שמיועדת אליי". המועמד הדמוקרטי אל-סייד ( צילום: REUTERS/Rebecca Cook )

אל-סייד, נזכיר, הפך לאחרונה יעד להתקפות בוטות מצד הנשיא טראמפ. בהצהרות נגדו הבליט הנשיא את שיוכו המוסלמי של אל-סייד, כינה אותו "ג'יהאדיסט" , טען שהוא עומד לצדם של טרוריסטים – ואף השווה אותו למחבלים שביצעו את פיגועי 11 בספטמבר.

דן סאליבן נגד דן סאליבן: J יגנוב קולות מ-S?

במקביל מסלימה המהומה באלסקה סביב מועמדותו של דן ג'יי סאליבן במרוץ לסנאט: סאליבן, מורה ועובד שירות היערות האמריקני לשעבר, הוא אישיות לא מוכרת ונטולת רקע פוליטי, ולכן כשהצטרף למרוץ בקיץ האחרון הוא עורר מיד את חשדם של הרפובליקנים כי הוא משמש למעשה כשתול דמוקרטי וכמועמד סרק, שנועד לבלבל את המצביעים ולגרום לפחות לחלקם להצביע בשוגג לו במקום לסנאטור הרפובליקני המכהן דן ס' סאליבן, וכך לגרוע ממנו קולות קריטיים. בלבול כזה יקל על מועמדת הדמוקרטים מרי פלטולה להשיג רוב ולהיבחר לסנאט במקום הסנאטור הנוכחי. המרוץ הצמוד באלסקה צפוי להיות אחד המרוצים שיכריעו את השליטה בסנאט, ולפי הסקרים האחרונים פלטולה מובילה בו בכ-1.2%.

הסנאטור דן ס' סאליבן, שמנסה להיבחר לעוד כהונה מטעם מדינת אלסקה ( צילום: AP Photo/Mark Schiefelbein )

דן ג'יי סאליבן, המועמד הלא מוכר שצץ במרוץ. טראמפ רוצה העמדה לדין ( צילום: AP Photo/Becky Bohrer, File )

בסוף השבוע אישר התובע הפדרלי של ארה"ב באלסקה מייקל היימן כי נפתחה חקירה בעניין מועמדותו של דן ג'יי סאליבן, וציין כי היא מתנהלת זה כמה חודשים. היימן הוסיף שרשויות אכיפת החוק העבירו בשבוע שעבר לאלסקה משאבים נוספים, לאחר שה"ניו יורק טיימס" דיווח כי נראה שהקמפיין של הדמוקרטית פלטולה היה מעורב בגיוסו של המועמד המתעתע. משרד המשפטים האמריקני כבר הודיע כי במסגרת קידום החקירה הפלילית הוא הוציא צווים המזמנים עדים להתייצב בפני חבר מושבעים לצורך מתן עדות, וכן צווים המחייבים להמציא בפני מנהלי החקירה מסמכים שונים ולשמר רישומים העשויים לסייע לבירור האמת.

הנשיא דונלד טראמפ קרא בשבוע שעבר להעמיד לדין פלילי את פלטולה ואת מנהלי הקמפיין שלה, והתובע הכללי של ארה"ב טוד בלאנש האשים את הדמוקרטים ב"רמאות", ואמר: "הם מנסים לקחת קולות מהסנאטור המכהן, לא על-ידי ניהול מערכת בחירות ולא על-ידי התמודדות סביב סוגיות, אלא על-ידי הצבת אדם בעל שם זהה". מושל אלסקה מייק דאנליבי, רפובליקני בעצמו, הורה לפתוח גם בחקירה מדינתית מטעם הרשויות באלסקה, חקירה נפרדת מהחקירה הפדרלית, ואמר כי הדיווח ב"ניו יורק טיימס" חושף "ראיות מטרידות חדשות למאמץ מאורגן לבלבל במכוון את המצביעים ולהטות את קולותיהם".

המועמדת הדמוקרטית פלטולה. "אין לי שום עניין להטעות מצביעים" ( צילום: AP )

ביום חמישי הכחישה המועמדת הדמוקרטית פלטולה כי ידעה על מאמץ כלשהו להכניס את דן ג'יי סאליבן למרוץ כדי לבלבל את מצביעי המועמד הרפובליקני, והצהירה כי אין לה "שום עניין להטעות מצביעים". פלטולה עצמה טענה באותו היום כי הסערה בעניין היא ניסיון הסחת דעת של הרפובליקנים: "הם לא יכולים לנצח על בסיס הרקורד שלהם, ולכן הם מנסים להפחיד אותי כדי שאסוג. זו רק עוד הסחת דעת כשהם מתחמקים ממתן דין וחשבון על יוקר המחיה המאמיר שאנו מתמודדים איתו בגלל המכסים ומלחמות הנצח שלהם. זה לא יעבוד".