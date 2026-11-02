בתרחיש זה, בו הדמוקרטים משיגים רוב בבית הנבחרים אבל לא בסנאט, הם אומנם לא יוכלו לבלום מינויים או לקדם חקיקה בגלל שהרוב הרפובליקני בסנאט יישמר, אבל בבית הנבחרים הם בהחלט יוכלו לזמן לשימועים ולהניע תהליכי הדחה – שישמשו בעיקר ככלי ניגוח פוליטי. בתרחיש זה תהיה השפעה גם לזהות הסנאטורים הדמוקרטיים שכן ינצחו:

עבדול אל-סעיד ממישיגן