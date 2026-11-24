ח"כ אופיר כץ מהליכוד הוסיף: "עם מי אתה רוצה לדאוג להם עם אחמד טיבי ומנסור עבאס?". לימור סון הר-מלך מעוצמה יהודית אמרה על ח"כ פינק: "הוא אסף כסף לחווארה אחרי שמחבלים רצחו את הלל ויגל (האחים הלל ויגל יניב ש

נרצחו בפיגוע ב-2023

- א"א)". פינק השיב: "בתור תומכת טרור שקוראת לעמירם בן אוליאל צדיק, לא הייתי מדבר".

בן אוליאל

הורשע ב

רצח בהצתה של שלושה מבני משפחת דוואבשה