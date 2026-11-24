במקביל לדיונים על הקמת ממשלה - שבמסגרתם עלתה האפשרות לפשרות משמעותיות בחוק הפטור מגיוס - הגיע הבוקר (שלישי) ראש אכ"א, אלוף דדו בר כליפא, להציג לוועדת חוץ וביטחון בכנסת את תמונת המצב של כוח האדם בצה"ל. בדיון, שניהל היו"ר הזמני של הוועדה אביגדור ליברמן, שדוחף להקמת ממשלה עם המפלגות החרדיות, השתתפו נציגי ארגונים שקראו לשוויון בנטל - בהם נשות מילואים והלומי קרב.
חלקו הראשון של הדיון התקיים במתכונת פתוחה ונשמעו בו שורה ארוכה של ארגוני משרתים. חלקו השני יתקיים במתכונת חסויה. אלוף בר כליפא לא הרחיב בדברים בחלק הגלוי, והסתפק באמירה עמומה שלפיה "אני יוצא מפה חמוש במידע".
בדיון השתתף מיכה כץ, לוחם מילואים שמתמודד עם PTSD, שאמר: "אי אפשר להמשיך לקרוא לחיילים ולא לטפל בהם כמו שצריך". הוא התייחס ל"ימי העיבוד" שבמסגרתם טופלו חיילים בעקבות התמודדות עם המלחמה: "בהתחלה היה יומיים ואז קיצרו את זה ליום אחד. אחרי זה שולחים אותם הביתה ל-9-7 יום להסתגלות ואף אחד לא קורא להם חזרה. אין משימה צבאית שלא נגמרת בתחקיר, חוץ משחרור חיילי מילואים.
"תחזירו את הלוחמים שהלכו הביתה ותדברו איתם. שחררנו אותך הביתה להסתגלות. הסתגלת? בוא דבר איתנו. הלומי קרב לא מוחזרים למילואים ואז אומרים שאין אנשים. אז תתחילו להביא אותם ולדבר איתם. אל תגרמו להם להיות איפה שאני. לא טיפלתם בי בשנת 2000, ולאן הגעתי ב-2022, גססתי. מה שהציל לי את החיים זה שקפצתי למילואים".
בר כליפא ציין בהודעתו כי יש להתייחס במיוחד לשתי קבוצות אוכלוסייה. הראשונה היא פצועי צה"ל, שלדבריו "אנחנו צריכים לעשות יותר עבורם ולהיות שם בשבילם. המשפחות השכולות פוגשות אותנו כי יש ימים קבועים בלוח השנה שבהם אנחנו מגיעים אליהן. אבל הפצועים לעיתים נשכחים".
הקבוצה השנייה שאליה התייחס היא של אנשי הקבע. "קבעתי לעצמי כלל", אמר, "אני לעולם לא פותח שיחה על אנשי המילואים לפני שאני אומר משפט על משרתי הקבע. אם אתם חושבים שהם רגילים למצב הזה - הם לא. החוזה הלא כתוב איתם השתנה. במשך שלוש שנים הם לא מגיעים הביתה, המשפחות משתנות והילדים מרטיבים לא פחות מילדיהם של אנשי המילואים. צריך להגדיל את ההשקעה בתחום, להרחיב את התגמולים ואת הזכויות".
מהומה גם בוועדה המסדרת
הלומי הקרב השתתפו גם בדיון בוועדה המסדרת של הכנסת, שם התפתחה מהומה וחילופי דברים עם ח"כ יאיא פינק מהדמוקרטים. "בעוד שבועיים נקים ממשלה ונעזור לכם", אמר הח"כ, הלום הקרב גיא זקן תקף את האפשרות שהממשלה תקום בהישענות על מפלגות ערביות: "איזה ממשלה תביא לנו להקים? למה נלחמנו? כל התומכי טרור תביא עלינו?".
ח"כ אופיר כץ מהליכוד הוסיף: "עם מי אתה רוצה לדאוג להם עם אחמד טיבי ומנסור עבאס?". לימור סון הר-מלך מעוצמה יהודית אמרה על ח"כ פינק: "הוא אסף כסף לחווארה אחרי שמחבלים רצחו את הלל ויגל (האחים הלל ויגל יניב שנרצחו בפיגוע ב-2023- א"א)". פינק השיב: "בתור תומכת טרור שקוראת לעמירם בן אוליאל צדיק, לא הייתי מדבר". בן אוליאל הורשע ברצח בהצתה של שלושה מבני משפחת דוואבשה בכפר דומא ב-2015, ונגזרו עליו שלושה מאסרי עולם. הלום הקרב מיכה כץ צעק: "אתה רוצה לקרוא לי אנס תינוקות? לאן נגיע? אתם יושבים פה על הדם שלנו!".
בהמשך השתתפו הלומי הקרב גם בדיון של הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית בראשות ח"כ מנסור עבאס מרע"מ. הלומי הקרב צעקו לעברו והטיחו בו דברים, עד שקם והלך.
בליכוד תקפו חברי המפלגות הערביות והאשימו את ראשיה שאינם מאפשרים להלומי הקרב לדבר בוועדות, על אף שמקרים דומים של מהומות וצעקות נרשמו גם בדיוני הוועדות השונות בכנסת הקודמת, בין השאר של משפחות שכולות ומשפחות חטופים: "מחזות קשים בכנסת ישראל. בוועדות של תומכי הטרור ג׳בארין ומנסור עבאס, טורקים את הדלתות בפני הלומי קרב, ולא מאפשרים להם לדבר".
"בוועדה המסדרת של גוש השמאל, מפסיקים את הדיון כשהלומי הקרב באים לזעוק את זעקתם", הוסיפו בליכוד. "בשבוע שעבר טיבי העיף לוחמים מהמליאה, אתמול השתיקו את המשפחות השכולות, והיום משתיקים את הלומי הקרב הגיבורים שלנו. כשטיבי אמר 'תתרגלו לכללים החדשים' הוא התכוון לזה. אסור להקים ממשלה שנשלטת על ידי אויבי ישראל שונאי חיילי צה״ל"