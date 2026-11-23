, מקיימות היום (שני) המפלגות בכנסת ישיבות סיעה כמד יום שני. יו"ר ישר! גדי איזנקוט התייחס בפתח הישיבה למגעים מול הליכוד לממשלת אחדות, ואמר: "אנחנו באים למשא ומתן בנפש חפצה. נעשה הכול למען אחדות אמיתית, לא כזו של סידור פוליטי. כזו שנשענת על קידום ערכים: לא תהיה התפשרות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, על שירות לכל, על שינוי המציאות הביטחונית והגנה על הדמוקרטיה. נעמוד על זה".

, מקיימות היום (שני) המפלגות בכנסת ישיבות סיעה כמד יום שני. יו"ר ישר! גדי איזנקוט התייחס בפתח הישיבה למגעים מול הליכוד לממשלת אחדות, ואמר: "אנחנו באים למשא ומתן בנפש חפצה. נעשה הכול למען אחדות אמיתית, לא כזו של סידור פוליטי. כזו שנשענת על קידום ערכים: לא תהיה התפשרות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, על שירות לכל, על שינוי המציאות הביטחונית והגנה על הדמוקרטיה. נעמוד על זה".

על המתיחות הביטחונית מול איראן אמר איזנקוט: "אני לא רואה היום איום ישיר ומיידי על מדינת ישראל שמחייב פעולה לפני הקמת ממשלה. האיום החמור ביותר מאיראן זה אותם 440 קילוגרם אורניום מועשר שעדיין לא הושמד ולא פונה. צריך להתמקד בהם". ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנשא דברים בישיבת סיעה נדירה של הליכוד, ענה על כך וטען כי "האיום מיידי. מי שמזלזל בו עושה זאת מסיבות פוליטיות".

על המתיחות הביטחונית מול איראן אמר איזנקוט: "אני לא רואה היום איום ישיר ומיידי על מדינת ישראל שמחייב פעולה לפני הקמת ממשלה. האיום החמור ביותר מאיראן זה אותם 440 קילוגרם אורניום מועשר שעדיין לא הושמד ולא פונה. צריך להתמקד בהם". ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנשא דברים בישיבת סיעה נדירה של הליכוד, ענה על כך וטען כי "האיום מיידי. מי שמזלזל בו עושה זאת מסיבות פוליטיות".

על המתיחות הביטחונית מול איראן אמר איזנקוט: "אני לא רואה היום איום ישיר ומיידי על מדינת ישראל שמחייב פעולה לפני הקמת ממשלה. האיום החמור ביותר מאיראן זה אותם 440 קילוגרם אורניום מועשר שעדיין לא הושמד ולא פונה. צריך להתמקד בהם". ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנשא דברים בישיבת סיעה נדירה של הליכוד, ענה על כך וטען כי "האיום מיידי. מי שמזלזל בו עושה זאת מסיבות פוליטיות".

ישיבת הסיעה של הליכוד היא הראשונה מאז הבחירות, כשישיבה שהייתה אמורה להתקיים יום לפני הבחירות בוטלה בהוראת נתניהו. רה"מ התייחס למגעים על ממשלת אחדות, וטען כי "צריך להגיע להסכמות על ישראל כמדינה יהודית, גם על הגיוס יחד עם אחינו החרדים - שצריכים להיות בממשלה". לדברי נתניהו, "חלקים רבים בעם שותפים לדעה - צריך להגיע להסכמות שישימו סוף לפילוג בינינו".

ישיבת הסיעה של הליכוד היא הראשונה מאז הבחירות, כשישיבה שהייתה אמורה להתקיים יום לפני הבחירות בוטלה בהוראת נתניהו. רה"מ התייחס למגעים על ממשלת אחדות, וטען כי "צריך להגיע להסכמות על ישראל כמדינה יהודית, גם על הגיוס יחד עם אחינו החרדים - שצריכים להיות בממשלה". לדברי נתניהו, "חלקים רבים בעם שותפים לדעה - צריך להגיע להסכמות שישימו סוף לפילוג בינינו".

ישיבת הסיעה של הליכוד היא הראשונה מאז הבחירות, כשישיבה שהייתה אמורה להתקיים יום לפני הבחירות בוטלה בהוראת נתניהו. רה"מ התייחס למגעים על ממשלת אחדות, וטען כי "צריך להגיע להסכמות על ישראל כמדינה יהודית, גם על הגיוס יחד עם אחינו החרדים - שצריכים להיות בממשלה". לדברי נתניהו, "חלקים רבים בעם שותפים לדעה - צריך להגיע להסכמות שישימו סוף לפילוג בינינו".

, יו"ר ישר! אמר כי "צריך להוקיע את השיח הארסי שמתקיים נגד משפחות שכולות; דברים חמורים, שלא מתיישבים עם הדיבור על אחדות. לא שמעתי גינוי של ראש הממשלה ושל שרים אחרים לדברי הבלע הללו. את המשפחות השכולות צריך להשאיר מחוץ לוויכוח".

, יו"ר ישר! אמר כי "צריך להוקיע את השיח הארסי שמתקיים נגד משפחות שכולות; דברים חמורים, שלא מתיישבים עם הדיבור על אחדות. לא שמעתי גינוי של ראש הממשלה ושל שרים אחרים לדברי הבלע הללו. את המשפחות השכולות צריך להשאיר מחוץ לוויכוח".

- בחר לסגור את ישיבת הסיעה ולא למסור הצהרה לתקשורת. ל-ynet נודע כי ליברמן, העומד בראש ועדת החוץ והביטחון, אמר בשיחה סגורה בישיבת סיעתו כי "לאחרונה הופיעו בתקשורת האמריקנית והישראלית דיווחים לגבי נשק כימי שאיראן מנסה להשיג. אם זה נכון, מדובר באיום חמור, אבל לא כזה שמחייב ומצדיק פעולה עצמאית ומיידית ללא השתתפות אמריקנית".

- בחר לסגור את ישיבת הסיעה ולא למסור הצהרה לתקשורת. ל-ynet נודע כי ליברמן, העומד בראש ועדת החוץ והביטחון, אמר בשיחה סגורה בישיבת סיעתו כי "לאחרונה הופיעו בתקשורת האמריקנית והישראלית דיווחים לגבי נשק כימי שאיראן מנסה להשיג. אם זה נכון, מדובר באיום חמור, אבל לא כזה שמחייב ומצדיק פעולה עצמאית ומיידית ללא השתתפות אמריקנית".

ראשון ברוטציה. "נפתלי, מי שמשאיר את נתניהו בשלטון מסכן את ביטחון המדינה ואת חיי המשרתים והאזרחים. מי שדואג למשרתים צריך לעשות הכל כדי להוריד את נתניהו מההגה", אמר גולן.

ראשון ברוטציה. "נפתלי, מי שמשאיר את נתניהו בשלטון מסכן את ביטחון המדינה ואת חיי המשרתים והאזרחים. מי שדואג למשרתים צריך לעשות הכל כדי להוריד את נתניהו מההגה", אמר גולן.

בפתח דבריו אמר גולן כי "הציבור נתן לנו משימה ברורה: להחליף את נתניהו בהקדם האפשרי ולהחזיר את ישראל למסלול של ביטחון, אחריות ודמוקרטיה", ופנה לחבריו: "אני פונה לחבריי ראשי גוש השינוי, אני יודע שיש כאבי בטן. לכל אחד מאיתנו יש מאוויים, שיקולים וחששות. אבל עלינו להבין את גודל השעה: ביטחון ישראל, חייהם של חיילות וחיילי צה"ל ואזרחי ישראל עומדים מעל לכל שיקול פוליטי ואישי. זה מה שמונח על הכף. אין לנו פריבילגיה להמשיך להתעכב ולנהל משאים ומתנים אינסופיים".

בפתח דבריו אמר גולן כי "הציבור נתן לנו משימה ברורה: להחליף את נתניהו בהקדם האפשרי ולהחזיר את ישראל למסלול של ביטחון, אחריות ודמוקרטיה", ופנה לחבריו: "אני פונה לחבריי ראשי גוש השינוי, אני יודע שיש כאבי בטן. לכל אחד מאיתנו יש מאוויים, שיקולים וחששות. אבל עלינו להבין את גודל השעה: ביטחון ישראל, חייהם של חיילות וחיילי צה"ל ואזרחי ישראל עומדים מעל לכל שיקול פוליטי ואישי. זה מה שמונח על הכף. אין לנו פריבילגיה להמשיך להתעכב ולנהל משאים ומתנים אינסופיים".

בפתח דבריו אמר גולן כי "הציבור נתן לנו משימה ברורה: להחליף את נתניהו בהקדם האפשרי ולהחזיר את ישראל למסלול של ביטחון, אחריות ודמוקרטיה", ופנה לחבריו: "אני פונה לחבריי ראשי גוש השינוי, אני יודע שיש כאבי בטן. לכל אחד מאיתנו יש מאוויים, שיקולים וחששות. אבל עלינו להבין את גודל השעה: ביטחון ישראל, חייהם של חיילות וחיילי צה"ל ואזרחי ישראל עומדים מעל לכל שיקול פוליטי ואישי. זה מה שמונח על הכף. אין לנו פריבילגיה להמשיך להתעכב ולנהל משאים ומתנים אינסופיים".