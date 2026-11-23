על רקע המגעים להקמת ממשלה, מקיימות היום (שני) המפלגות בכנסת ישיבות סיעה כמד יום שני. יו"ר ישר! גדי איזנקוט התייחס בפתח הישיבה למגעים מול הליכוד לממשלת אחדות, ואמר: "אנחנו באים למשא ומתן בנפש חפצה. נעשה הכול למען אחדות אמיתית, לא כזו של סידור פוליטי. כזו שנשענת על קידום ערכים: לא תהיה התפשרות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, על שירות לכל, על שינוי המציאות הביטחונית והגנה על הדמוקרטיה. נעמוד על זה".
על המתיחות הביטחונית מול איראן אמר איזנקוט: "אני לא רואה היום איום ישיר ומיידי על מדינת ישראל שמחייב פעולה לפני הקמת ממשלה. האיום החמור ביותר מאיראן זה אותם 440 קילוגרם אורניום מועשר שעדיין לא הושמד ולא פונה. צריך להתמקד בהם". ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנשא דברים בישיבת סיעה נדירה של הליכוד, ענה על כך וטען כי "האיום מיידי. מי שמזלזל בו עושה זאת מסיבות פוליטיות".
ישיבת הסיעה של הליכוד היא הראשונה מאז הבחירות, כשישיבה שהייתה אמורה להתקיים יום לפני הבחירות בוטלה בהוראת נתניהו. רה"מ התייחס למגעים על ממשלת אחדות, וטען כי "צריך להגיע להסכמות על ישראל כמדינה יהודית, גם על הגיוס יחד עם אחינו החרדים - שצריכים להיות בממשלה". לדברי נתניהו, "חלקים רבים בעם שותפים לדעה - צריך להגיע להסכמות שישימו סוף לפילוג בינינו".
אחרי שחברתו למפלגה של איזנקוט, שירה שפירא, קיבלה פוסט מהשר עמיחי שיקלי שהאשים אותה ב"עמידה לצד מי שמעניקים רוח גבית לרוצחי בנה", יו"ר ישר! אמר כי "צריך להוקיע את השיח הארסי שמתקיים נגד משפחות שכולות; דברים חמורים, שלא מתיישבים עם הדיבור על אחדות. לא שמעתי גינוי של ראש הממשלה ושל שרים אחרים לדברי הבלע הללו. את המשפחות השכולות צריך להשאיר מחוץ לוויכוח".
ליברמן: "החלטה לתקוף עצמאית באיראן - בלתי חוקית"
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן - שדוחף להקמת ממשלה עם החרדים ופשרות בחוק הגיוס - בחר לסגור את ישיבת הסיעה ולא למסור הצהרה לתקשורת. ל-ynet נודע כי ליברמן, העומד בראש ועדת החוץ והביטחון, אמר בשיחה סגורה בישיבת סיעתו כי "לאחרונה הופיעו בתקשורת האמריקנית והישראלית דיווחים לגבי נשק כימי שאיראן מנסה להשיג. אם זה נכון, מדובר באיום חמור, אבל לא כזה שמחייב ומצדיק פעולה עצמאית ומיידית ללא השתתפות אמריקנית".
לדברי יו"ר ישראל ביתנו, "אם תתקבל החלטה כזו בקבינט - זו תהיה החלטה שנובעת רק מאינטרסים פוליטיים ואישיים ולכן יש להתייחס להחלטה כזו כפקודה בלתי חוקית בעליל".
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן תקף בישיבת סיעתו את המגעים לממשלת אחדות ואת יו"ר ביחד נפתלי בנט, שהבהיר היום בקולו שהוא תומך ממשלת אחדות כשגדי איזנקוט ראשון ברוטציה. "נפתלי, מי שמשאיר את נתניהו בשלטון מסכן את ביטחון המדינה ואת חיי המשרתים והאזרחים. מי שדואג למשרתים צריך לעשות הכל כדי להוריד את נתניהו מההגה", אמר גולן.
בפתח דבריו אמר גולן כי "הציבור נתן לנו משימה ברורה: להחליף את נתניהו בהקדם האפשרי ולהחזיר את ישראל למסלול של ביטחון, אחריות ודמוקרטיה", ופנה לחבריו: "אני פונה לחבריי ראשי גוש השינוי, אני יודע שיש כאבי בטן. לכל אחד מאיתנו יש מאוויים, שיקולים וחששות. אבל עלינו להבין את גודל השעה: ביטחון ישראל, חייהם של חיילות וחיילי צה"ל ואזרחי ישראל עומדים מעל לכל שיקול פוליטי ואישי. זה מה שמונח על הכף. אין לנו פריבילגיה להמשיך להתעכב ולנהל משאים ומתנים אינסופיים".
"גדי, אנחנו מאחוריך", המשיך גולן. "יש לך גב. מאחוריך עומד מחנה גדול וחזק שדרש שינוי והצביע שינוי. אל תחשוש לחבר את השותפים ולהוביל אותנו להכרעה ולהצלת ישראל. נפתלי, חברי, נשבעת לדאוג למשרתים. ואני יודע שאלה לא סתם מילים. אבל הדבר הראשון בדאגה הזאת הוא למנוע מנתניהו להוביל את הלוחמים למלחמה מיותרת, שעלולה לגבות מהם חיים, פציעות בגוף ובנפש. אי אפשר לשבת איתו או לצידו גם לא ברוטציה. יש לנו 67 מנדטים להחלפת נתניהו. זו חלופה ריאלית שחייבים לבחון ברצינות. עד סוף השבוע חייב להיות מונח על השולחן מתווה ברור: שותפים, רוב פרלמנטרי ולוח זמנים להכרעה".
הכנסת ממשיכה לעבוד אחרי הבחירות, לאחר שגוש איזנקוט זכה לרוב פרלמנטרי והחל לקדם את תוכניותיו. ברקע ממשיך להתקיים המשא ומתן על הקמת הממשלה. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגביר הבוקר את הלחץ על ראש גוש השינוי גדי איזנקוט, וקרא לו להפסיק את המגעים על הקמת ממשלת אחדות, אחרי שאתמול צוותי ישר! והליכוד נפגשו במשך יותר מ-4 שעות. למרות זאת, המשא ומתן יימשך גם היום ואנשי הליכוד וישר! ייפגשו שוב בכנסת.
במקביל, הגוש בראשות יו"ר ישר! גדי איזנקוט הקים היום ארבע ועדות פיקוח בכנסת - שתיים מהן בראשות יו"ר רע"מ מנסור עבאס ויו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין, כפי שנחשף ב-ynet. מדובר בוועדות פיקוח, כלומר ללא סמכות חקיקה, שיעסקו בפיקוח על נושא מוגבל. הקמתן אושרה בוועדה המסדרת, ובהמשך היום הן יעלו לאישור מליאת הכנסת.