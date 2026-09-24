לפי גרסה של סופיאן אבו זיידה, "עיני פחם", 22 ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר, בפגישה שקיים עם מנהיג חמאס בעזה יחיא סינוואר, הכתיב לו האחרון מסר שיועד להעברה לצד הישראלי. אבו זיידה כתב את הדברים על פתק, ובהמשך העביר אותם לישראל בעברית ובערבית. אמש (חמישי) הוא חשף את הפתק הזה לראשונה.

גלריה "נניח את הקלפים על השולחן. תתרחש רעידת אדמה". הפתק שהכתיב סינוואר

לפי הפתק, שהוצג במסגרת סרט תעודה ששודר אמש בערוץ הטלוויזיה הערבי "אל-רד", אמר סינוואר: "עוד לפני סוף חודש ספטמבר, נניח את הקלפים על השולחן. תתרחש רעידת אדמה בכל הקשור לנושא המשא ומתן, ועליהם (הישראלים) להיערך לריקון בתי הכלא".

אזהרתו של סינוואר, כפי שנוסחה בפתק בכתב ידו של אבו זיידה, זהה לזו שחשף רונן ברגמן ב-ynet ו"ידיעות אחרונות" . לפי הפרסום, באמצע ספטמבר 2023 הגיע לישראל מידע מסווג ביותר ולפיו סינוואר אמר ש"עד סוף חודש ספטמבר חמאס יציג משהו שיגרום לרעידת אדמה ולשחרור כל האסירים".

המודיעין הזה הגיע בצינור העברת מידע ומסרים מגורם בכיר בחמאס לישראל, אחד מכמה ערוצים של קשר בין גורמים בחמאס לבין ישראל, שנתפסו כערוצים של back channel, כלומר חשאיים וישירים, אבל כאלה שאפשר להכחיש אותם ואין להם נוכחות בתוך ערוצי קשר ואמצעי קשר רשמיים.

סופיאן אבו זיידה בפגישה עם מנהיג חמאס יחיא סינוואר לפני מתקפת 7 באוקטובר

לפי עדותו של אבו זיידה, הדברים נאמרו בפגישה שהתקיימה ב-14 בספטמבר 2023, פחות משלושה שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר. לפי אותה עדות, סינוואר ביקש ממנו להעביר את המסר לישראלים, והדגיש כי הוא מכתיב אותו "מילה במילה, אות באות", כדי שלא יהיה מקום לשינוי בתרגום.

אבו זיידה, שר פלסטיני לשעבר ואסיר משוחרר, היה באותה תקופה חלק מערוץ אחורי שניהל מגעים בין חמאס לישראל בניסיון לקדם עסקת חילופי אסירים. לדבריו, הערוץ החל לפעול במרץ 2022, לאחר שראזי חמד, חבר הלשכה המדינית של חמאס, פנה אליו וטען כי הוא מוסמך לפעול בנושא מטעם סינוואר.

לדברי אבו זיידה, מיד לאחר הפגישה עם סינוואר הוא העביר את המסר לגורמים ישראליים. בתוך פחות מחצי שעה התקשרו אליו מהצד הישראלי כדי לוודא שסינוואר אכן התכוון שהמסר יועבר, ובהמשך נקבעה לו פגישה דחופה בבוקר שלמחרת. בשעה 9:30 בבוקר, סיפר, הוא נפגש באשקלון עם מפקד פיקוד הדרום אוסקר ועם ראש צוות המשא ומתן, עדי רותם.

לדברי אבו זיידה, הישראלים אמרו לו: "האם אתה יודע שאף אחד בישראל, כלומר במערכת הביטחון, לא ישן הלילה?". הם ביקשו לדעת מה עומד מאחורי הביטוי "רעידת אדמה", אילו "קלפים" מתכוון סינוואר להניח על השולחן ואם הוא היה כועס או נסער בזמן הפגישה. אבו זיידה השיב כי סינוואר היה רגוע לחלוטין.

החשיפה של אבו זיידה מתייחסת לערוץ מגעים לא רשמי שנועד לקדם עסקת חילופי אסירים בין חמאס לישראל. לדבריו, ראזי חמד פנה אליו במרץ 2022 וביקש את עזרתו לאחר שהמשא ומתן בנושא היה תקוע במשך יותר משבע שנים.

אבו זיידה סיפר כי לפני שהסכים לפעול ביקש מחמד לוודא שיש בידיו אישור מסינוואר. חמד, לדבריו, השיב כי קיבל את הסכמתו של "אבו איבראהים", הכוונה ליחיא סינוואר.

בהמשך החל הערוץ לפעול, והצדדים עברו מדיונים כלליים לשלב שבו הוחלפו שמות ורשימות של אסירים. אבו זיידה סיפר כי המגעים נמשכו מספטמבר 2022 ועד ספטמבר 2023, עם תקופות של התקדמות לצד עצירות ומשברים. לפי עדותו, בפגישה שקיים עם סינוואר ביולי 2022, בנוכחות ראזי חמד ורוחי מושתהא, שחוסל בתקיפה ישראלית בעזה ב-23 ביולי 2024, הוא שאל אותו מה הדרישות המרכזיות של חמאס.

נפגש עם אבו זיידה וקיבל את המידע. רונן בר ( צילום: אלכס קולומויסקי )

לדברי אבו זיידה, סינוואר הגדיר את העסקה כ"עסקה הומניטרית" ודרש שחרור של נשים, קטינים, אסירי עסקת שליט, וכן מתן עדיפות לחולים ולאסירים ותיקים שריצו שנות מאסר רבות. בהמשך נפגש אבו זיידה גם עם ראש שב"כ רונן בר והעביר לו את עמדת חמאס.

לדבריו, הוא אמר לבר כי סינוואר לא יסכים לעסקה ללא התייחסות לאסירים הוותיקים וללא הסרת ההתנגדות לשחרור אסירים פלסטינים שהורשעו בהריגת ישראלים או שנידונו למאסרים כבדים. במקביל, לדבריו, הצד הישראלי דיבר על שורת הקלות לרצועת עזה במקרה של עסקה, ובהן הכנסת עובדים, שיקום תשתיות החשמל וקידום פרויקטים של שיקום ובנייה.

לפי אבו זיידה, הפגישה ב-14 בספטמבר הייתה למעשה המפגש האחרון במסגרת ערוץ המגעים. הוא חזר לעזה ב-5 באוקטובר ותכנן להיפגש שוב עם סינוואר ב-8 באוקטובר. 22 ימים לאחר הפגישה שבה הכתיב סינוואר את הפתק, חמאס פתח במתקפת 7 באוקטובר.