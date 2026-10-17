מפגינים התאספו הערב (שבת) בכיכר הבימה בתל אביב, בדרישה לבירור מלא של מחדלי 7 באוקטובר ולהגנה על ההליך הדמוקרטי לקראת הבחירות. ההפגנה מאורגנת בידי התנועה לאיכות השלטון, מועצת אוקטובר, פורום חומת מגן לישראל, צנחנים למען הדמוקרטיה, 555 פטריוטים ופורום ארגוני המחאה.

גלריה הפגנת התנועה לאיכות השלטון ופורום ארגוני המחאה בכיכר הבימה בתל אביב ( צילום: מיכה ורדי )

( צילום: התנועה לאיכות השלטון )

( צילום: התנועה לאיכות השלטון )

ההפגנה מתקיימת על רקע תביעת הדיבה שהגיש ראש שב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו . ארגוני המחאה ציינו כי הדברים מחדדים את הצורך בבירור עצמאי ומקיף. התנועה לאיכות השלטון דורשת להקים ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את אחריותם של כל הדרגים, ללא הנחות לאיש, ותאפשר להפיק את הלקחים הנדרשים להגנה על אזרחי ישראל.

בימים שנותרו עד הבחירות קראה התנועה לציבור להצטרף למערך המשקיפים בקלפיות ולפעילות לשמירה על טוהר הבחירות. בהפגנה תישמע גם הדרישה לשוויון בנטל ולעמידה לצד המשרתים ומשפחותיהם, הנושאים במחיר הכבד של השירות.

ניצב (בדימוס) משה קראדי, מפכ"ל המשטרה לשעבר, נאם בכיכר בשמם של כ-400 שוטרים וקציני משטרה בכירים בדימוס. לדבריו, "השאלה שעומדת בפנינו איננה רק מי ינהיג את המדינה, אלא איזו מדינה אנחנו רוצים להשאיר לילדינו ולנכדינו". קראדי פירט חמישה נושאים שלדבריו דורשים תיקון: הקמת ועדת חקירה ממלכתית, המאבק בשחיתות, טוהר הבחירות, השוויון בנטל והטרור היהודי ביהודה ושומרון. "אני מאמין בישראל אחרת", אמר, "ישראל שבה אין אדם מעל החוק ואין אזרח מתחת לחוק". על הצורך בוועדת חקירה ממלכתית הוסיף: "מדינה שאינה מסוגלת לחקור את עצמה ביושר, אינה יכולה לתקן את עצמה".

המפכ"ל לשעבר משה קראדי, הפגנה בכיכר הבימה תל אביב ( צילום: התנועה לאיכות השלטון )

את עיקר דבריו הקדיש קראדי לאלימות המתנחלים, ש"מתפשטת כסרטן בגוף האומה". הוא הזכיר את התקיפה של צלמת הוושינגטון פוסט ואת האלימות נגד דיפלומטים , ופנה ישירות לעמיתיו לשעבר: "האירועים והפשעים שמתרחשים ביהודה ושומרון יהיו אות קלון למפקדי המשטרה והצבא באזור". קראדי תקף גם את הממשלה. "יש שרים בממשלה שלא רק תומכים בפעילות הזו אלא גם מממנים אותה, ואחרים אפילו אינם מגנים אותה מהחשש לאבד קולות בבחירות הקרובות", אמר.

איריס שמואלי, תקפה את הממשלה על כך ששלוש שנים אחרי השבת השחורה עדיין לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. "ממשלת ישראל נוהגת בזילות באסון הגדול ביותר שארע מאז הקמת מדינת ישראל", אמרה. לדבריה, היעדר הוועדה "מותיר את המרחב הישראלי פרוץ לשמועות, לספקולציות ולתיאוריות קונספירציה", ומשאיר "חברה משוסעת, מפולגת ומלאת ריב ומדון". היא התייחס גם לעדויות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה וראש שב"כ לשעבר, ואמרה שלתגובות שהן עוררו היא קראה "יריקה בפרצופם, סכין בליבם של קרובי משפחות הנספים".

לטענתה, העדויות מעלות "חשדות בפלילים לעבירות של מרמה והטעיה, של זיוף ושל הפרת אמונים". היא סיפרה שהתנועה פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה, והבטיחה שהתנועה "לא תשקוט עד אשר ייחקרו עובדות מחשידות אלה עד תומן". בסיום קראה לציבור להצביע בבחירות שייערכו בעוד שבוע וחצי, שהן לדבריה "הצבעה על השבת הממלכתיות לחברה הישראלית". שמואלי סיימה בקריאה: "צאו בהמוניכם להצביע, הסתערו על הקלפיות".

עמרי ליפשיץ, בנם של עודד ליפשיץ שנרצח בשבי ויוכבד ליפשיץ ששרדה, הציע דרך להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד אחרי הבחירות. הוא קרא לכל חברי הכנסת הנבחרים, מכל המפלגות, לתמוך בממשלה שתכהן "גם אם כהונתה תהיה רק יום אחד". לדבריו, תהיה זו "ישיבת ממשלה אחת להקמת ועדת חקירה ממלכתית ותחילת ריפוי העם. נקרא לה ממשלת המצפון הלאומי". ליפשיץ הזכיר שבטבח "החמאס ושלל ארגוני הרצח לא שאלו את הקורבנות למי הם הצביעו".

ליפשיץ סיפר שהוא עדיין עונד את הצמידים הצהובים. "אבי יכול היה לחזור בחיים ולא בשק", אמר. לדבריו, אביו שרד ארבע מלחמות בקו החזית ואת יום הטבח עצמו, אבל "הזמן שהופקר בשבי ללא טיפול ותרופות בסיסיות הכריע אותו". הוא הוסיף: "בשבילי, מי שהופקר להירצח בעזה נשאר בעזה לעד". ליפשיץ קרא לנוכחים להתנדב ביום הבחירות, והזכיר את 450 אלף המפגינים שיצאו לרחובות אחרי רצח ששת החטופים. "אנחנו צריכים את הזעם הזה איתנו ביום הבחירות, למענם ולמען עתיד ילדינו", אמר.

עצרת מחאה ברחובות בקריאה לציבור לבחור בבחירות הקרובות כדי להעלות אחוזי הצבעה ולהחזיר את המדינה לדרך הציונות, הדמוקרטיה והליברליזם ( צילום: גלעד פירסט )





המחאה ברחובות ( צילום: גלעד פירסט )

( צילום: גלעד פירסט )

במקביל, מאות הגיעו הערב למחאת רחובות בפארק המדע בעיר לקראת הבחירות. רב-אלוף (במיל') משה (בוגי) יעלון, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, קרא להפוך את הבחירות הקרובות למאבק על דמות המדינה. "לא על 'ימין מול שמאל', אלא על אמת ויושרה מול שקר ושחיתות, בין משרתים למשתמטים, בין אזרחים רציונאליים - דתיים ושאינם דתיים, לבין משיחיים", אמר.

לדבריו, הבחירה היא בין הדרך שבה מובילה הממשלה הנוכחית, "דרך המובילה לחורבן", לבין "חזרה לדרך הציונות, כמדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית ברוח מגילת העצמאות". יעלון קרא לנוכחים לשכנע כמה שיותר אנשים להצביע בעשרת הימים שנותרו, שכן "אחוזי ההצבעה יכריעו את הבחירות".

יעלון התייחס גם לשלוש שנות המלחמה מאז טבח 7 באוקטובר, וטען שהממשלה "לא רוצה לסיים" אותה, "כדי לא לתת דין וחשבון על מחדליהם". הוא הזכיר את עדויות הבכירים ואת התקרית עם טיסת פליידובאי בנתב"ג, שממנה למד לדבריו כי "הם לא למדו ולא תיקנו דבר". יעלון אמר שוועדת חקירה ממלכתית חיונית, אבל לדבריו אין צורך לחכות לה כדי להגיע למסקנה אחת: "נכשלתם. לכו".

"קול זה קול"

מוקדם יותר, התכנסו פעילי מחאה בגשר ההלכה מעל נתיבי איילון בתל אביב, בקריאה לראשי מפלגות האופוזיציה להכיר בכך שקול ערבי וקול יהודי במדינת ישראל הם שווים וראויים. בין השלטים שנתלו על הגשר "קול זה קול. יהודי ערבי. ככה נתחיל לתקן".

המחאה בגשר ההלכה ( צילום: ציפי מנשה )

מהפעילים נמסר: "שותפות היא כוח, והיא הדרך להשפיע על עתיד המדינה שבה כולנו חיים. שותפות אמיתית בין יהודים לערבים אינה רק אפשרית, היא הכרחית, מדינת ישראל היא של כולנו, יהודים וערבים. בואו נפעל בהתאם".