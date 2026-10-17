האירוע האלים שבו פורעים יהודים תקפו היום (שבת) דיפלומטים אירופיים באזור הכפר טייבה ביו"ש - עורר זעם בקרב שגרירים בכירים של ישראל ברחבי העולם. לדבריהם, התמונות שהופצו בתקשורת הבינלאומית מהוות "פיגוע אסטרטגי והסברתי של ממש" ומקשות עליהם להציג את עמדות ישראל בזירה הבינלאומית. מנגד, במשרד ראש הממשלה הביעו ספק בכך שהתקיפה אכן התרחשה.

התקיפה ביו"ש ( צילום: עמית אורפלי, רוני פדרמן )





גלריה התקיפה היום ביו"ש ( צילום: עמית אורפלי, רוני פדרמן )

לדברי השגרירים, האירועים פוגעים לא רק בתדמיתה של ישראל, אלא גם במפעל ההתנחלויות עצמו, שהפורעים מתיימרים לפעול למענו. כבר עתה מטילות מדינות אירופיות סנקציות על מוצרי ההתנחלויות, ועוד מדינות באיחוד מתכננות צעדים דומים. לדבריהם, אירוע מסוג זה יאיץ את המהלכים, ובהמשך עלול להוביל לפגיעה מקיפה יותר בכלכלה הישראלית כולה. הפורעים האלימים פוגעים בלגיטימציה של מפעל ההתנחלויות. הערב, לאחר התקרית הקשה, שר החוץ של בלגיה מקסים פרבו פרסם הצהרה שלפיה ארצו "תמשיך ללחוץ על סנקציות של האיחוד האירופי נגד האחראים לאלימות זו ואלה שתומכים בהם".

השגרירים הוסיפו כי מאמצים ממושכים ליצירת קשרים ולחיזוק שיתופי פעולה עלולים להיפגע בעקבות אירוע אלים אחד. "הנזק אינו מסתכם בכותרת שלילית", אמרו. "הוא משפיע על השיח הציבורי ועל האווירה שבה מתקבלות החלטות מדיניות וכלכליות הנוגעות לישראל".

הם הזהירו שהחרפת הלחץ על מוצרי ההתנחלויות עלולה להרתיע חברות ושותפים עסקיים מקשרים עם ישראל, להרחיב קריאות לחרם ולפגוע בעסקים ובעובדים ברחבי הארץ. "מי שסבור שהוא מגן כך על ההתיישבות, מסכן בפועל את עתידה ואת מקורות הפרנסה של תושביה".

בקרב הדיפלומטים נמתחת ביקורת קשה גם על פסק ההלכה של הרב דב ליאור, שמזוהה עם עוצמה יהודית. על פי פסק ההלכה שפרסם הרב ליאור מותר למסוק זיתים של פלסטינים, וכי לא מדובר בגזל אלא ב"מעלה יתרה".

דניאל מרון, שגריר ישראל ליד מוסדות האו"ם בג'נבה ואחד מבכירי וותיקי הדיפלומטים הישראלים אמר: "כדיפלומט ישראלי ותיק, המייצג את ישראל על הבמות הקשות ביותר ואשר גדל בחינוך דתי, אני קובע שפסק ההלכה של הרב ליאור והמשך מעשי האלימות ללא פרובוקציה של יהודים ביהודה ושומרון, לא רק מגבירים את האנטישמיות אלא גם עלולים להביא לצעדים קשים נגד מדינת ישראל וכנגד הישוב היהודי ביו"ש".

"הממשלה נותנת להשתולל"

בכיר ישראלי השווה את האירוע לפרשת הריגתה של העיתונאית שירין אבו עאקלה שגרמה נזק אדיר לישראל ואמר: "זה פיגוע אסטרטגי". בכיר ישראלי לשעבר אמר: "הזורע רוח, קוצר סופה. אלה הפירות הבאושים של ממשלת נתניהו-סמוטריץ'-בן גביר. כולנו נשלם על זה מחיר".

הבכיר מתח ביקורת חריפה על הממשלה: "הממשלה הזאת נותנת לאנשים האלה להשתולל, כי היא לא רוצה לריב איתם לפני הבחירות ולא לאבד את הקולות שלהם. אתה רואה את השתיקה של הממשלה. זה חוסר אחריות והפקרות ממשלתית. בעולם נורמלי כל הפורעים האלה היו נעצרים, והמרכזיים שבהם היו עוברים למעצר מנהלי ומורחקים מהשטח".

דיפלומט ישראלי בכיר אחר לשעבר אמר כי "כל מועמד זוטר במערכת בחירות בארה"ב חובט בישראל. לחבוט בישראל זה הדבר הכי פופולרי, ואנחנו משחקים לידיים שלהם. זה פשוט לא ייאמן מה שקורה”.

מתנחלים תקפו דיפלומטים צרפתים

בתגובה שפרסמה לשכת ראש הממשלה הובע ספק בתקיפת הדיפלומטי. ראש הממשלה לא פרסם התייחסות בקולו והתגובה פורסמה בשפה האנגלית בלבד. הנה התגובה כלשונה : "התקפה לכאורה על דיפלומטים אירופיים: האשמות חמורות דורשות ראיות חמורות. אנו קוראים לזהירות לפני הסקת מסקנות מדיווחי היום שדיפלומטים אירופיים הותקפו על ידי ישראלים רעולי פנים ביהודה ושומרון. כל אלימות נגד דיפלומטים אינה מקובלת. ככל שההאשמה חמורה יותר, כך גוברת הדרישה לראיות משכנעות.

"הנה מה שאנו יודעים: המשלחת הדיפלומטית נכנסה לאזור רגיש עם היסטוריה של עימותים ללא תיאום מראש עם צה"ל, כפי שאושר רשמית על ידי הצבא. תיאום כזה חיוני להגנה על דיפלומטים מבקרים ולמניעת אלימות. הביקור כלל את ברנרד בודו, ראש עיריית מפלגת הקומוניסטים הצרפתית שבעבר תלה את דגל פלסטין על בניין העירייה שלו, מה שעורר את הרשויות הצרפתיות להורות על הורדתו. קטעי וידאו שפורסמו מראים אנשים רעולי פנים מתעמתים עם רכב דיפלומטי. תמונות נפרדות מראות חלון מנופץ ואדם שוכב על הקרקע. תמונות אלה לבדן אינן קובעות את רצף האירועים המלא או האחריות האישית. נסיבות אלה נמצאות עדיין בחקירה. משטרת ישראל וחוקרי זיהוי פלילי פתחו בחקירה כדי לקבוע את העובדות ולזהות את האחראים. דיווחים אלה מגיעים על רקע חששות ממסע מתואם לרמיסת ישראל ותושבי יהודה ושומרון היהודיים במהלך קציר הזית השנתי, תוך הסתמכות על כותרות סנסציוניות לפני שמתבררים כל העובדות.

"ייתכן שנראה האשמות נוספות בימים הקרובים. עד שתיבחן הראיה באופן מלא, הנזק התדמיתי מהמסקנות המוקדמות עלול כבר להיות גמור. אנו קוראים לציבור ולעיתונאים אחראיים לדרוש ראיות שניתן לאמת, לדחות שמועות, ולהימנע מלהפוך האשמות לא מוכחות להאשמה קולקטיבית של תושבי יהודה ושומרון היהודיים". כך נמסר מלשכת ראש הממשלה.

הגינויים של צה"ל ושר החוץ

נציין שבתגובת צה"ל, שנמסרה קודם לכן, לא הוטל ספק בדבר התקיפה. מצה"ל נמסר: "צה״ל מגנה בתוקף את אירוע האלימות החמור שהתרחש במרחב הכפר טייבה שבחטיבת בנימין, במהלכו הותקפו נציגים דיפלומטיים על ידי פורעים ישראלים. משטרה וחוקרי הזיהוי הפלילי ממחוז ש"י נכנסים למרחב באבטחת כוחות צה"ל ויחלו באיסוף ממצאים, ראיות וכן גביית עדויות לטובת חקירה שנפתחה. הסיור של הקונסוליה לא תואם עם צה"ל, תיאומים אלו חשובים למניעת מקרים מסוג זה. מתחקיר ראשוני, לא היו כוחות בנקודה בעת התקיפה. הדיווח אודותיה נשלח לחשבון החמ"ל החטיבתי, שמיועד לקבלת דיווחים מאנשי ביטחון בלבד, ולא מאזרחים. למוקד מתקבלים עשרות רבות של דיווחים מבצעיים ביום, וניתן בו מענה רק לגורמים המוסמכים, שאינם אזרחים. נדגיש כי ישנם מוקדים אחרים שיעודם לקלוט תלונות מאזרחים. כלל האירוע ייבדק".

( צילום: Leonardo MUNOZ / AFP, Darko Vojinovic / AP )

גם במשטרה לא הטילו ספק בתקיפה ופרסמו הודעה שבה נאמר בין היתר: "מפקד מחוז ש״י, ניצב משה פינצ׳י, קיים הערכת מצב עם סגל פיקוד המחוז וגורמים נוספים מגופי הביטחון אודות מקרי אלימות קיצוניים שהתרחשו במהלך סוף השבוע. במסגרת הערכת מצב זו, חקירת המקרים של תקיפת אשת התקשורת אתמול ותקיפת הדיפלומטיים היום הוטלה על היחידה המרכזית במחוז ש״י. בנוסף, עם קבלת הדיווחים אודות המקרים הוזעקו חוקרי המשטרה וחוקרי המערך הזיהוי הפלילי לזירות ואספו ממצאים וראיות וכן גבו עדויות לטובת החקירות שהחלו". עוד נמסר: "משטרת ישראל מגנה בכל תוקף אירועי אלימות מכל סוג שהם. נמשיך לפעול בהתאם לתחומי האחריות ולחקור אירועים אלו במטרה להעמיד לדין כל מי שיטול חלק".

חבר הממשלה שגינה את התקיפה ולא הטיס בה ספק היה שר החוץ גדעון סער, שכתב: "אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות החמורים שביצעו מתפרעים ישראלים באזור טייבה". לדבריו, נפתחה חקירה משטרתית, וחוקרי זיהוי פלילי ממחוז יהודה ושומרון נמצאים במקום לאיסוף ראיות. משרד החוץ בקשר עם שגרירי המדינות הנוגעות בדבר כדי לסייע לרשויות אכיפת החוק בזיהוי התוקפים ובהבאתם לדין. סער הוסיף: "בלי לגרוע מחומרת המקרה, חבל שהביקור לא תואם מראש עם צה"ל. תיאום כזה היה יכול לסייע בשמירה על ביטחון המבקרים". שר החוץ אמנם מרבה לגנות את אלימות המתנחלים אך זה נשמע טיפה בים, ולא נראה שמשפיע על מדיניות הממשלה שרק מסתפקת בגינויים ולא מבינה את גודל האירוע.

באופוזיציה נשמעו גינויים חריפים יותר, כשבוע וחצי לפני הבחירות, כולל ביקורת על מדיניות הממשלה. יו"ר ישר! גדי איזנקוט כתב: "מה שקורה ביו״ש זה טרור יהודי בחסות ממשלת ישראל. פעם נוספת, בתוך יממה אחת בלבד, חוליות של פורעי חוק אלימים תוקפות אזרחים זרים - והפעם דיפלומטים ובעלי תפקידים רשמיים. מול עינינו מתרחש פיגוע מדיני וביטחוני חסר תקדים. קומץ עבריינים שורף את מעט הלגיטימציה שנותרה למדינת ישראל, מסכן את כוחות הביטחון ופוגע בהתיישבות ביהודה ושומרון ובביטחון הלאומי. אף אחד בהנהגה לא יוכל לטעון שלא העירו אותו בזמן ושלא התריעו בפניו".

הרצוג ללוין: "התייסרתי מוסרית"

צה"ל והמשטרה לא מנעו בימים האחרונים כמה תקיפות חמורות של פלסטינים שמוסקים זיתים באזורים שונים ביהודה ושומרון, כשאתמול תקפו פורעים יהודים כאמור גם את צלמת העיתונות היידי לוין . הצלמת עברה היום ניתוח באצבע בידה השמאלית, שלדברי בתה אשלי מילנר כמעט נקטעה בעקבות התקיפה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הערב עם לוין ואמר לה: "כנשיא מדינת ישראל, אני מגנה בתוקף את תופעת האלימות המקוממת והמזעזעת הזו - הן באירוע התקיפה הנוראי שעברת, והן במקרים חמורים נוספים כמו מה שקרה היום בטייבה. התייסרתי מוסרית במהלך השבת כשחשבתי על כך, ואני מביע צער עמוק ומתנצל על מה שעברת. התנהגותם הבזויה של העבריינים הללו אינה מייצגת את אזרחיה ואת ערכיה של מדינת ישראל״.

היידי לוין לאחר התקיפה ( צילום: REUTERS/Ali Sawafta )

עוד הוסיף הנשיא: ״ישראל היא מדינת חוק דמוקרטית ועליה לפעול ביד ברזל כנגד כל תופעה של אלימות. אני יודע שחוקרים את הנסיבות לעומק של כל מקרה ונצפה למסקנות החקירה. על כל גורמי הממשלה, הביטחון והאכיפה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת לחקור לעומק, להגיע אל פורעי החוק ולמצות עמם את הדין. כולנו מחבקים אותך ואת משפחתך, ואני מאחל לך בשם העם כולו בריאות איתנה והחלמה מהירה״.

בנה של לוין, מיכאל מילנר סיפר בשיחה עם ynet, כי אמו "כאובה מאוד, כי היא חטפה מכות משמעותיות, למרות שהיא לבשה שכפ"ץ וקסדה, עדיין היא ספגה המון פגיעות בגוף וכואב לה". מילנר ציין כי אמו עברה ניתוח ביד, לאחר שאחת מאצבעותיה נחתכה באופן קשה. "ממש ליטשו חלק נכבד מהאצבע שלה. האצבע נחתכה, כל העור התקלף, והייתה בעיה גם עם התפקוד. למזלה זה ביד שמאל והיא ימנית, אבל עדיין היא כמובן לא תוכל לעבוד בשבועות הקרובים. היא טסה לפה מאוקראינה, היא כיסתה את המלחמה באוקראינה ובאה לפה לכסות את הבחירות ועכשיו היא לא תוכל".

מי שהתייחס לאירועים האלימים מהנהגת המתנחלים הוא יו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ. לדבריו: "ביומיים האחרונים קבוצות פרובוקטורים ומחבלים מחוללות כאוס בתירוץ המסיק. הן מגיעות למוקדי חיכוך כדי להתסיס את השטח ולייצר עימותים. במקרים רבים הם התוקפים בפועל, משתוללים ופוגעים בישראלים. אסור לאפשר להן להמשיך לפעול באין מפריע. לצד זאת, ישראלים שנוקטים אלימות משחקים לידיהם ופוגעים באנשים, בהתיישבות ובמדינה".