לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען שמפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הורה להפעיל אלימות קשה נגד מפגינים חרדים ואף ביקש "לראות דם" , פרסמו חברים בסגל הפיקוד הכללי במשטרה מכתב תמיכה חריג במפכ"ל, שבו הם דוחים בתוקף את טענות השר. כך נודע ל-ynet.

במכתב, שעליו חתומים ניצבים במשטרה, נכתב: "אנו, ניצבים בסגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, מפקדי המחוזות והאגפים, מבקשים להביע את תמיכתנו המלאה והבלתי מסויגת במפכ"ל המשטרה, ולדחות בתוקף את הטענות החמורות שהושמעו כלפיו".

בן גביר ולוי, ארכיון ( צילום: אלכס קולומויסקי )

הניצבים הדגישו כי הם משתתפים באופן שוטף בדיונים ובהערכות מצב עם המפכ"ל ומקבלים ממנו הנחיות מבצעיות. "מעולם לא שמענו מפי המפכ"ל הנחיה או אמירה הקוראת להפעלת אלימות שלא כדין כלפי אזרחים או מפגינים, מכל מגזר שהוא. נהפוך הוא", כתבו.

עוד הוסיפו כי "המפכ"ל מדגיש בפנינו פעם אחר פעם את החובה לפעול במקצועיות, במידתיות, בריסון ובהתאם לחוק ולנהלים, תוך שמירה על כבוד האדם וזכויותיו". בהמשך המכתב מתחו הניצבים ביקורת חריפה על הטענות שהושמעו נגד לוי: "הניסיון לייחס למפכ"ל כוונות פסולות ולהטיל דופי ביושרתו ובשיקול דעתו המקצועי אינו מתיישב עם המציאות המוכרת לנו מקרוב".

בסיום המכתב הצהירו הניצבים: "אנו עומדים מאחורי המפכ"ל, נותנים אמון מלא במנהיגותו ובדרכו המקצועית, ומבהירים כי לא ניתן יד לניסיונות לערער את עצמאותה המקצועית של משטרת ישראל או לפגוע במפקדיה ובשוטריה".

הפגנת חרדים, שבוע שעבר ( צילום: יוסף כהן )





בן גביר, כאמור, טען אתמול שלוי ביקש "לראות דם" בפיזור הפגנות החרדים שהתקיימו לאחרונה. רנ"צ לוי פרסם תגובה חריפה לטענה של בן גביר ואמר שהיא "מופרכת, חסרת כל בסיס ומקוממת". בין השר למפכ"ל שוררת מתיחות בימים האחרונים, ובן גביר טוען כי לוי הפסיק לבצע את מדיניותו מאז הבחירות. לאחר פרסום התגובה של רנ"צ לוי פרסם השר הודעה שבה הצהיר כי הוא "עומד מאחורי כל הדברים שאמר".

בן גביר השמיע את הטענה נגד המפכ"ל בבקשה שהגיש לבג"ץ לביטול צו הביניים האוסר עליו להתערב בטיפול המשטרה בהפגנות. השר לא צירף פרוטוקולים או הוכחות לטענותיו - ואמר כי יציג הוכחות לבג"ץ. בן גביר ציין בין השאר כי המפכ"ל הורה ישירות לקצינים בשטח להשתמש באלות וברימוני הלם.

בן גביר, שבין היתר גיבה בעבר שוטרים שזרקו רימוני הלם בהפגנות נגד המהפכה המשפטית, ביקש שיבטלו את הצו כדי שיוכל להתערב ו"לרסן את האלימות המשטרתית". לא מדובר בהפגנה הראשונה שבה מתועדים עימותים אלימים בין מפגינים חרדים לשוטרים, אך הפעם השר האשים: "דני לוי היה מפכ"ל שביצע את המדיניות עד לתוצאות הבחירות וכרגע הוא מכין עצמו לסגלוביץ מרע"מ".

בתגובתו אמש, מסר לוי: "הטענה שלפיה מפכ"ל המשטרה הנחה להפעיל אלימות כלפי מפגינים חרדים ממניעים פסולים או בניגוד לחוק ולנהלים, היא טענה מופרכת, חסרת כל בסיס ומקוממת. מדובר בהאשמות חמורות, הזויות ומבישות, החוצות כל גבול, דווקא מצד השר האמון על המשטרה, שבמקום לגבות את שוטריה ומפקדיה, בוחר להכפישם, להטיל דופי במקצועיותם ולפגוע באמון הציבור במי שאמונים על ביטחונו.