איראן מגבשת תוכניות לפגוע בבכירים בממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באמצעות פיצוץ "פצצה מלוכלכת" המכילה חומר רדיואקטיבי, או שימוש בנשק כימי, בוושינגטון הבירה. כך דיווחה הלילה (בין שני לשלישי) רשת CNN, מפי שבעה גורמים אמריקניים. לפי הדיווח, המודיעין האמריקני חשף תוכניות הכוללות יעדים ומיקומים ספציפיים, והמידע עורר דאגה רבה בוושינגטון והוביל לשורת דיונים והיערכויות ביטחוניות. עם זאת, גורמי מודיעין מדגישים כי אין בשלב זה ראיות לכך שטהרן החליטה להוציא את התוכניות לפועל, וכי לא ידוע על איום מיידי.

גלריה ( צילום: Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS, REUTERS / Jonathan Ernst, shutterstock )

מקורות המעורים במידע המודיעיני החדש הסבירו כי לפי שעה נראה שאיראן מבקשת להכין לעצמה אפשרויות לפעולה, ולא בהכרח מתכוונת לבצע מתקפה בזמן הקרוב. עם זאת, שניים מהמקורות ציינו כי רמת הפירוט של התוכניות חריגה, וכי הן כוללות התייחסות למטרות ולמקומות שבהם ניתן יהיה לבצע את הפיגועים. גורמים אמריקניים חלוקים בשאלה אם לאיראן יש את היכולת המבצעית להוציא לפועל מתקפה כזו על אדמת ארה"ב. "השאלה אם יש להם בכלל את האנשים המתאימים בשטח כדי לבצע זאת עדיין נתונה למחלוקת", אמר אחד המקורות.

בבית הלבן ניסו להרגיע את החששות, והדוברת לורן ביס מסרה כי הממשל "עוקב אחר כל איום אפשרי, אך בשלב זה אין איומים אמינים על המולדת". אלא שמאחורי הקלעים, לפי CNN, מתייחסים גורמים בממשל למידע החדש כסימן מדאיג לנכונותה של איראן להסלים את העימות - על רקע התקיפות הצבאיות האמריקניות והמצור הכלכלי הכבד שמוטל עליה. המודיעין החדש מלמד, לדברי המקורות, כי טהרן בוחנת כעת באופן פעיל אפשרויות לתקוף בתוך שטח ארה"ב, ולא רק לפגוע באמריקנים השוהים מחוץ למדינה. בשבוע האחרון נערכו כמה דיונים בהשתתפות גורמי ביטחון ומודיעין אמריקניים, שבחנו כיצד ניתן לסכל מתקפה אפשרית ולהתמודד עם השלכותיה. אחד המקורות הגדיר את ההיערכות כ"צעד זהיר ומתבקש".

החששות מפני פעולות נקמה איראניות כבר הובילו לצעדים חריגים להגנה על בכירים בממשל. בשבוע שעבר הועבר שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, להתגורר בבסיס צבאי בעקבות איומים שנקשרו לאיראן. בסנט, שמוביל את מאמצי הממשל להפעיל לחץ כלכלי על טהרן, הוא רק אחד הבכירים שהוגברה האבטחה סביבם.

סקוט בסנט, שר האוצר האמריקני. עבר להתגורר בבסיס צבאי ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

הדיווח החדש מגיע לאחר שנים שבהן ניסתה איראן, לפי גורמי מודיעין אמריקניים, לפגוע בבכירים אמריקניים מכהנים ולשעבר. בשנת 2024 נחשפה מזימה איראנית להתנקש בטראמפ , והחשדות הקודמים התמקדו בעיקר בניסיונות לפגוע באישים אמריקניים בעת שהותם בחו"ל. כעת, החשש הוא שהעימות הצבאי המתמשך דוחף את טהרן לבחון פעולות קיצוניות יותר גם בתוך ארה"ב. על פי אחד המקורות, המודיעין האמריקני קלט גם תקשורת בין גורמים איראניים שבה נטען כי חומרים להכנת מטענים כבר הוסתרו בשטח ארה"ב. עם זאת, אין הסכמה בין גורמי המודיעין באשר למהימנות המידע, ולא הוצגו ראיות פומביות לכך שאיראן אכן הצליחה להכניס למדינה חומרים רדיואקטיביים או כימיים לצורך מתקפה. חלק מהגורמים מעריכים כי לא ניתן לשלול שחומרים כאלה כבר נמצאים בארה"ב, אך מדובר בהערכות ולא בממצא מאומת.

אחד הגורמים המעורים במידע הסביר כי ארה"ב הייתה פגיעה לאפשרות של מתקפה כזו גם בעבר, וכי מה שהשתנה כעת אינו בהכרח היכולת האיראנית - אלא המוטיבציה של טהרן. לדבריו, ככל שיגבר הלחץ על המשטר האיראני, כך עלול לגדול התמריץ שלו לנקוט צעדים שלא שקל קודם לכן. איראן מצידה דחתה את הטענות: דובר המשלחת האיראנית לאו"ם בניו יורק מסר כי הרפובליקה האיסלאמית רואה בשימוש בנשק כימי בכל נסיבות שהן מעשה בלתי לגיטימי לחלוטין, וכי היא "דוחה באופן חד-משמעי את ההאשמות השקריות והמפוברקות שהופצו בעניין". עם זאת, התגובה האיראנית לא התייחסה במפורש למידע על האפשרות לשימוש ב"פצצה מלוכלכת".

"פצצה מלוכלכת" אינה פצצה גרעינית במובן המקובל. בניגוד לנשק גרעיני, שבו מתרחש תהליך של ביקוע גרעיני שגורם לשחרור אנרגיה אדירה, מדובר במטען נפץ רגיל שנועד לפזר חומרים רדיואקטיביים בסביבתו. עוצמת הפיצוץ עצמו אינה משתווה לזו של נשק גרעיני, אך פיזור החומרים עלול לגרום לזיהום סביבתי, לסכן בני אדם ולחייב פינוי והגבלת גישה לאזורים שנפגעו. מומחים מציינים כי במתקפה מסוג זה, עיקר הנפגעים המיידיים צפויים להיפגע מהפיצוץ עצמו ולא מהקרינה. עם זאת, מעבר לנזק הפיזי, מתקפה כזו עלולה לעורר בהלה ציבורית נרחבת ולשבש את החיים באזור שנפגע. "זהו נשק של טרור, לא נשק מדויק", אמר אחד המקורות המעורים במודיעין החדש. לדבריו, פצצה כזו עלולה לגרום לאנשים לחלות ולהפוך אזורים מסוימים לבלתי ראויים למגורים.

שתי מכליות נפט שעלו באש במצר הורמוז, אתמול





במערכת הביטחון האמריקנית חוששים במיוחד מהקושי לזהות ולסכל מתקפה מסוג זה מבעוד מועד. לפי הגורמים ששוחחו עם CNN, איראן אינה חייבת בהכרח להחדיר לארה"ב חוליית מחבלים מאומנת, והיא עשויה לנסות להסתייע באדם שכבר מתגורר במדינה. החשש הזה מתווסף לחוסר הוודאות סביב השאלה אם כבר קיימות בשטח ארה"ב תשתיות איראניות רדומות שיוכלו לשמש לפיגוע.

החשש הנוסף: מתקפה כימית נגד חיילים אמריקנים במזרח התיכון

במקביל לחשש מפיגוע בוושינגטון, גורמי מודיעין אמריקניים עוקבים אחר מידע נוסף שלפיו איראן עשויה להשתמש בנשק כימי נגד כוחות אמריקניים המוצבים במזרח התיכון. החששות הללו דווחו לראשונה ב"ניו יורק טיימס", וכמה גורמים אמריקניים הזהירו כי לחלק מהחיילים באזור אין ציוד מגן והכשרה מספקים להתמודדות עם מתקפה מסוג זה. בעקבות המידע החלה היערכות נוספת, שנועדה להבטיח כי גם אנשי מודיעין ודיפלומטים אמריקנים המוצבים באזור יקבלו ציוד והכשרה מתאימים.

החשש מפני שימוש איראני בנשק כימי כבר עורר חילוקי דעות בוושינגטון, לאחר שבתחילת החודש דווח כי ישראל העבירה לארה"ב מידע מודיעיני שלפיו טהרן שוקלת להשתמש בנשק כזה. חלק מהגורמים האמריקניים התייחסו למידע ברצינות, ואילו אחרים הביעו ספק במהימנותו.

האפשרות של מתקפה איראנית מציבה אתגר נוסף בפני המודיעין האמריקני, דווקא בתקופה שבה פקעה הוראת חוק מרכזית שאפשרה לרשויות לאסוף תקשורת של אזרחים זרים מחוץ לארה"ב. החוק, הידוע כסעיף 702 בחוק המעקב אחר מודיעין זר (FISA), פקע ביוני האחרון בעקבות מחלוקת בין הבית הלבן לקונגרס. צווי מעקב שאושרו לפני פקיעתו יישארו בתוקף עד מרץ 2027, אך גורמי ביטחון מזהירים כי ללא חידוש החקיקה הם עלולים לאבד כלי מרכזי לסיכול מתקפות טרור.

נתניהו. "ישראל העבירה לארה"ב מידע מודיעיני שלפיו איראן שוקלת להשתמש בנשק כימי" ( צילום: Jewel SAMAD / AFP )

בשבוע שעבר שלחו התובע הכללי טוד בלאנש, ראש המודיעין הלאומי ג'יי קלייטון וראש ה-CIA ג'ון רטקליף מכתב למנהיגי שתי המפלגות בקונגרס, ובו קראו לחדש את תוקף החוק. לדבריהם, עיכוב נוסף עלול לסכן את חייהם של אזרחים אמריקנים ושל חיילים המוצבים מחוץ למדינה, במיוחד לנוכח האיומים הביטחוניים הנוכחיים. כמה ימים קודם לכן קיבלו שמונת חברי הקונגרס הבכירים ביותר בתחום המודיעין תדרוך על האיומים מאיראן. עם זאת, לא ברור אם התדרוך כלל גם את המידע על התוכניות לפיגוע בוושינגטון.

החשש מהמתקפות מגיע בשעה שארה"ב ואיראן ממשיכות להתעמת סביב מצר הורמוז, ובזמן שהמגעים הדיפלומטיים לסיום הלחימה ולהסרת המצור האמריקני עדיין לא הניבו פריצת דרך. רק בשבוע שעבר הצהיר טראמפ כי המלחמה צפויה להסתיים "בקרוב למדי", אך מאחורי הקלעים מתמודדים בממשלו עם האפשרות שהמשך הלחץ על טהרן יוביל דווקא להסלמה. מקור אזורי המעורה במגעים הדיפלומטיים אמר ל-CNN כי שני הצדדים מעוניינים להגיע להסכם, אולם בשלב זה אף אחד מהם אינו מפגין נכונות לוויתורים משמעותיים. לדבריו, השבועות הקרובים יהיו קריטיים לניסיונות להגיע להסדר, וקיים חשש שגורמים שונים ינסו לחבל במגעים.