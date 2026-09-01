מיליוני תלמידים שבו היום (שלישי) אל ספסל הלימודים, ולרגע החגיגי התלוו אליהם גם הפוליטיקאים - שלא פספסו הזדמנות להופעה ציבורית אוהדת לקראת הבחירות שייערכו בחודש הבא. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר לבית הספר "בן ציון נתניהו" ברמלה, שנחנך לפני כשלוש שנים ונקרא על שם אביו. אליו התלווה שר החינוך יואב קיש, והשניים התקבלו שם בשטיח אדום.
בית הספר ניזוק במהלך המלחמה מפגיעת טיל איראני, ונפתח הבוקר מחדש לאחר שעבר עבודות שיקום ושיפוץ. לנתניהו וקיש התלווה ראש העיר רמלה מיכאל וידל, יחד עם הנהלת בית הספר, הצוות החינוכי והתלמידים. "הביקור נערך בסימן של חוסן, התחדשות וחזרה לשגרה, עם פתיחת שנת הלימודים במבנה ששוקם והוחזר לתלמידים", נמסר מרה"מ.
יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט הגיע לסיור בבתי ספר בנהריה, יחד עם ראש העיר רונן מרלי, ומסר כי "נהריה ויישובי הצפון צלחו שנים לא פשוטות בזכות הנהגת מופת שלקחה אחריות, נתנה דוגמא אישית ועמדה בפני אתגרים קיצוניים. תלמידים רבים לא חוו עדיין שנת לימודים אחת רציפה. עלינו להבטיח שהשנה זה יהיה אחרת - שתהיה שנת לימודים רציפה, רגועה ובטוחה".
לדבריו, "אחרי שנים של מלחמה, עלינו לספק לתלמיד, למורה ולהורה, ביטחון ויציבות שיאפשרו להם לבנות, להיבנות ולהגשים את עצמם ללא חשש. מכאן אני מאחל לכל תלמידי ישראל שנת לימודים מוצלחת ופוריה".
יו"ר ביחד נפתלי בנט הגיע לבית הספר בשכונת נרקיסים בראשון לציון, ונפגש שם עם התלמידים, ההורים והמורים. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל הגיעו הבוקר לבית הספר "גוונים" במועצה האזורית מטה אשר, והפריחו בלון אדום בתפילה למציאתה של היימנוט קסאו.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע לישיבת בני עקיבא החדשה בכפר תפוח, ומסר כי "בשנים האחרונות השקענו מיליארדים בתחום החינוך, מתוך הבנה עמוקה של חשיבותו לעיצוב הדור הבא של מדינת ישראל. תלמידים יקרים - בהצלחה!".
יו"ר הרשימה המשותפת ויו"ר חד"ש פרופ' יוסף ג'בארין, מסר עם פתיחת שנת הלימודים כי ״אנו פותחים את השנה בתקווה ובאופטימיות, ובאמון רב בתלמידים ובצוותים החינוכיים. בחרנו במדע ובחינוך כאמצעי וכמטרה, מתוך אמונה שהחינוך הוא הדרך שלנו לבנות עתיד טוב יותר לילדינו ולחברה שלנו. נזכור כי הידע בונה בתים שאין להם עמודי תווך".
הספר של בן גביר והסטיקרים נגד אוחנה
ברחבי הארץ נפרסו הבוקר מחוץ לבתי הספר דוכנים שחילקו בחינם את ספר הילדים של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, "השר שלא עצר". זאת לאחר שיו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג דחה הבוקר את העתירה שביקשה לאסור על כך.
התנועה לאיכות השלטון בישראל עתרה נגד הפצת הספר בחינם, בטענה שיש בכך שלוש הפרות של חוק הבחירות: תעמולת בחירות שניתנת במתנה, שיתוף ילדים בתעמולת בחירות, ושימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות - משום שבכריכת הספר מופיע איור של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה וניידת משטרה. סולברג ביקש תשובה רק בסוגיית המתנות, ולאחר שזו התקבלה מהשר וממפלגתו, החליט כאמור לדחות את העתירה.
בתל אביב פעילים נגד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הדביקו סטיקרים בגנותו בדרך לבית הספר שבו לומדים ילדיו. בין היתר נכתב: "אין כפרה למשת"פ של מממן החמאס".
אוחנה כתב ברשת X כי "אין מחנה אלים, מתועב וכעור נפש כמו המחנה שמסוגל להכתים כך את היום הראשון ללימודים של ילדיי, אלה ודוד שעולים הבוקר לכיתה ו'. כך - כל המסלול מהבית עד לבית הספר. זה לא מיועד לי - זה מיועד להם, ולחבריהם לכיתה ולבית הספר. האם זו דמותה של המדינה שאנו רוצים לחיות בה? האם כך נרצה לברר את המחלוקות הפוליטיות שבינינו? זה בידכם".