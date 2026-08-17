הלילה בחצות (בין ראשון לשני) חלפו להם 60 הימים שצוינו ב מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין ארה"ב לאיראן , ובהם היו אמורים הצדדים לגבש הסכם סופי לסיום המלחמה. אולם מאז המזכר קרס, ובעוד שבממשל האמריקני ניסו להתמקד בפתיחת מצרי הורמוז , ל מנהיגי הקו הקיצוני בטהרן היו תוכניות אחרות.

גלריה מדיניות דו-כיוונית. מוג'תבא חמינאי ( צילום: Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency)/AFP )

לפי גורמים איראנים וערבים ששוחחו עם "וול סטריט ג'ורנל", לדעת אותם מנהיגים ההסכם היה רק ניסיון של ארה"ב וישראל להוריד לחץ מהכלכלה העולמית ולקנות זמן למתקפה גדולה יותר בהמשך הדרך. במקום לתת אמון בשיחות, הם הקדישו את החודשיים האחרונים להתכונן לקרב גדול יותר.

מאמציהם כוללים מתן שליטה רבה יותר למשמרות המהפכה, מינוי יוצאי המלחמה מול עיראק ומשברים פנימיים נוספים לתפקידים מרכזיים, הרחבת פעולות מודיעין נגדי מקומי והגברת ייצור טילים ומל"טים. ההנהגה תפסה במהירות את היוזמה, תקפה ספינות כדי להדק את אחיזתה של איראן בהורמוז והרחיבה את שדה הקרב לים סוף, שבו השתמשה סעודיה כדי לעקוף את אחיזתה של איראן במפרץ הפרסי.

ב"ג'ורנל" נכתב, מפי מקורות מעורים בפרטים, כי גורמי מודיעין ערבים אספו ראיות - כולל תקשורת בין איראן למיליציות שותפות במדינות כמו תימן ועיראק - לשינוי אסטרטגי בתוך ההנהגה הקשה של המדינה, והכנה של כוחותיהן להרחבת המלחמה והעלאת העלויות עבור ארה"ב. מנהיגי איראן, שמדאיגים מדינות מפרץ חלשות יותר כמו כוויית, מדברים יותר ויותר על "פעולות התקפיות בשטח אויב".

זירת עימות. מצר הורמוז ( צילום: REUTERS/Stringer )

מטרתם העליונה היא לגרום "מספיק כאב" כדי להבטיח שסוג המתקפות שאיראן סבלה מהן במלחמת 12 הימים בשנה שעברה ובסכסוך המתמשך, לא יחזרו על עצמן.

"ישנה גם דעה רווחת באיראן שהמלחמה העיקרית טרם החלה", אמר מוחמד חסן סנגטראש, אנליסט הגנה היושב בטהרן ומקורב לממשלת איראן. "מה שראינו עד כה מתפרש יותר ויותר דרך עדשת טקטיקות 'חיתוך סלמי' - הסלמה מוגבלת והדרגתית שנועדה להחליש את היכולות לפני עימות גדול יותר".

חוסר אמון עמוק

ההכנות האיראניות מצביעות על פער עצום בין האופן שבו וושינגטון וטהרן תופסות את השלב הזה של המלחמה. הפער הוביל לעמדת משא ומתן נוקשה ולחוסר רצון לסגור עסקאות מצד מנהיגי איראן, מה שבלבל שוב ושוב את טראמפ, שכינה אותם "משוגעים" והאשים אותם בשקרים. נכונותה של איראן להילחם מדגישה גם חוסר אמון עמוק, שעלול למנוע משני הצדדים להגיע להסכם בר-קיימא לסיום הסכסוך בקרוב.

בעוד שהבסיס הצבאי והכלכלי של איראן ספג מכות קשות במתקפות האמריקניות וישראליות, חברים פרגמטיים יותר בהנהגה, כולל הנשיא מסעוד פזשכיאן, הזהירו שוב ושוב כי המדינה צריכה לנהל משא ומתן לסיום המלחמה שיביא הקלה בסנקציות, או להתמודד עם קריסת כלכלתה.

עם זאת, איראן בונה מחדש את התשתית שלה ומחזירה את הגישה לבסיסי טילים הרבה יותר מהר מהצפוי - מה שלפי הדיווח מדאיג גורמים ישראלים המעורים בפרטי ההתקדמות. טהרן גם הצליחה לתקוף בסיסים אמריקנים, ויש לה מספיק כוח אש כדי לאיים על ספינות ותשתיות אנרגיה במפרץ. גורמים ערבים נערכים להמשך הלחימה ולהפרעה ממושכת באספקת האנרגיה.

כינה את מנהיגי איראן "חלאות". נשיא ארה"ב טראמפ ( צילום: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

עבור המשטר, "קו הבסיס הוא מלחמה", אמר אלן אייר, דיפלומט אמריקני בכיר לשעבר ומנהל משא ומתן גרעיני עם איראן לשעבר. "איראן תישאר על סף מלחמה, ותתכונן למתקפה נוספת".

כשטראמפ חתם על מזכר ההבנות עם איראן ב-17 ביוני בארמון ורסאי הצרפתי, נראה היה שהמשוכה הגדולה ביותר תהיה ל שכנע את המבקרים האמריקנים שהיא לא הייתה נדיבה יתר על המידה כלפי טהרן. העסקה הבטיחה ויתורים על סנקציות כדי לאפשר לאיראן למכור את הנפט שלה, גישה למזומן מוקפא בשווי מיליארדי דולרים ואפשרות לקרן של 300 מיליארד דולר לשיקום המדינה. התחייבותה העיקרית של איראן הייתה לפתוח את מצר הורמוז לתנועת ספנות ולאחר מכן לנהל משא ומתן בתום לב על תוכנית הגרעין שלה.

כשאיראן החלה לירות על ספינות שארה"ב הניחה דרך המיצר שלושה שבועות לאחר מכן, בתחילת יולי, הדבר תפס את ארה"ב בהפתעה. "האנשים המסוכנים מאוד מאיראן, הם חולים", אמר טראמפ, שגם כינה את מנהיגי איראן חלאות. "יש בהם משהו לא בסדר".

הפגנת תמיכה במשמרות המהפכה ( צילום:West Asia News Agency )

למעשה, איראן נקטה במדיניות דו-כיוונית. בעוד שהדיפלומטים שלה חתרו להסכם עם ארה"ב, נכתב ב"וול סטריט ג'ורנל", מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי נקט צעדים להכנת מנגנון הביטחון לעימות מורחב - שעשוי להיות יזום על ידי טהרן עצמה. משמרות המהפכה ניצלו את השקט שנוצר על ידי מזכר ההבנות כדי להניח את היסודות עם מיליציות בעלות הברית ברחבי האזור ולהגביר את ההתקפות במידת הצורך, ולשלוח יועצים לעיראק, תימן ולבנון כדי לדון בתוכניות. כך אמרו גורמים המעורים בממצאי המודיעין הערביים האחרונים.

המודיעין, שכלל תקשורת שיורטה, הראה כי משמרות המהפכה שולחים מפקדים לאזורים הנשלטים על ידי החות'ים בתימן כדי לתכנן עימות מוגבר עם סעודיה, בתיאום עם מיליציות עיראקיות הנתמכות גם הן על ידי איראן.

הגורמים המעורים אמרו כי משמרות המהפכה פיקחו על פריסות טילים, נשק ימי ומשגרי רחפנים לעמדות המשקיפות על ים סוף. כמו כן, הם סיפקו לחמושים התימנים מודיעין, רשימות מטרות, כולל נמלים ומתקני אנרגיה סעודיים, וייעוץ בנוגע למקלט מפני תגמול סעודי.

התוצאה הייתה לחימה שהסלימה עד סוף יולי. החות'ים תקפו את כוחות הממשלה התימנית הנתמכים על ידי ריאד והכריזו על מצר באב אל-מנדב, המחבר את ים סוף לשווקים העולמיים, כסגור בפני סעודיה. ארגון הטרור ירה על ספינות סעודיות, מה שמסבך את מאמצי הממלכה לייצא את הנפט שלה והגביר את סיכוני האספקה ​​לשווקים הגלובליים. בערך באותו הזמן, סעודיה מסרה כי מיליציות הנתמכות על ידי איראן בעיראק ביצעו תקיפות רחפנים על מתקני הנפט שלה.

משמרות המהפכה איימו על מדינות המפרץ כי יהרסו את מתקני האנרגיה שלהן אם ארה"ב תפגע באתרים דומים באיראן - והגיעו עד כדי שליחת רשימות מפורטות של מטרות בודדות לעמיתיה הערבים, אמרו גורמים רשמיים.

נכנסו לתמונה. המורדים החות'ים בתימן ( צילום: Mohammed Huwais/AFP )

איראן גם הגבירה את התקפותיה על חיילים אמריקנים. טהרן הפתיעה את ארה"ב בירי חמישה טילים בליסטיים לעבר ירדן במהלך רגיעה בסכסוך. התקיפה הגיעה שבועיים לאחר שתקיפה איראנית נוספת בירדן הרגה שלושה אנשי צבא ארה"ב.

בקרב גורמים רשמיים במפרץ גברה הדאגה כשצפו בהיקף התקיפות גדל - ובטילים איראניים מתחמקים מהגנות ארה"ב ופוגעים במטרות בצורה מדויקת יותר בירדן, כוויית ובחריין. הקרבות גלשו עד החודש הזה ממש, כשאיראן תקפה שש ספינות של איחוד האמירויות במהלך השבועיים האחרונים, כשניסו לעבור את מצר הורמוז.

"ניצלנו את תקופת הפסקת האש במלואה", אמר דובר משמרות המהפכה חוסיין מוהבי, בריאיון לסוכנות הידיעות "תסנים" המזוהה עם משמרות המהפכה, בחודש יולי. "שיפרנו את יכולותינו, האצנו את קצב ייצור הטילים שלנו ושיפרנו את דיוק הטילים", אמר.

מאחורי הקלעים, כך נכתב, המנהיג העליון חמינאי הכין את כוחותיו ללחימה אגרסיבית יותר, כשהוא ממנה שבעה מנהיגים ביטחוניים מרכזיים לניהול מוסדות צבאיים ודיכוי אזרחי, בארגון מחדש שנחשף לפני שבוע. המינויים הגיעו עם מטרות אגרסיביות שכללו הידוק שרשרת הפיקוד הצבאית, הפיכת מיליציה אידיאולוגית לסוכנות מודיעין שכונתית, והדגשת גישה התקפית.

השקט שלפני הסערה

יועצי ממשלת איראן רואים את השלב הבא בעימות ככזה שהולך מעבר ללוחמה קונבנציונלית, ויכלול ניסיונות חיצוניים לטפח אי-שקט פנימי. הממשלה דיכאה באכזריות מחאות על המשבר הכלכלי במדינה בינואר, וחוששת שזו רק שאלה של זמן עד שההידרדרות המתמשכת תחת לחץ אמריקני תחזיר את המפגינים לרחובות.

משמרות המהפכה הגדירו תוכניות חדשות להסלמה נוספת, כולל תקיפות מנע, כך לפי גורמים איראנים והצהרות פומביות. בין האפשרויות: חבלה בכבלי אינטרנט במפרץ הפרסי , יצירת אי-שקט פוליטי במדינות עם קהילות שיעיות כמו כוויית ובחריין, ואולי אף פעולות קרקעיות בכוויית.

מתווכים בשיחות אמרו כי דיפלומטים איראנים הסכימו בתחילת החודש על עסקה עם עומאן להקמה ופיקוח על נתיבים דרך הורמוז, שיובילו לפתיחה מחדש הדרגתית של המצר. מאמצים אלו נחסמו על ידי משמרות המהפכה, שחזרו לתקוף ספינות. גורמים אמריקנים ציינו כי לאחר שהמשא ומתן נחסם ואיראן לא נסוגה מהסלמת המאבק, טראמפ לקח צעד אחורה כדי לבדוק האם הלחץ הכלכלי מהסנקציות והמצור של חיל הים ירכך את עמדתה של איראן.

אולם מנהיגי איראן סקפטיים מאוד לגבי מניעיו של טראמפ, וגולשים לכלכלת הישרדות שמטרתה להחזיק מעמד. אנשים המקורבים למשא ומתן הבכירים של איראן הזהירו כי שיחות השלום עשויות להיות רק הפסקה לפני סכסוך נוסף.