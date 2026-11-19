הפעילות החריגה אתמול (רביעי) של צה"ל ושב"כ מעבר לקו הצהוב במרכז רצועת עזה התמקדה בהשמדת מנהרת טרור שהתגלתה במרכז הרצועה. אחרי יותר מ-12 שעות, כוחות אוגדה 162, צק"ח 10, שריון, הנדסה ושב"כ השמידו את המנהרה באזור מחנה נוסיראת, שארגון הטרור ניסה בתקופה האחרונה להשמיש מחדש.

גלריה "כל תשתית טרור תטופל - גם מעבר לקו הצהוב". כוחות צה"ל בגבול עזה, ארכיון ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

בעקבות זאת, חמאס קרא לממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להתערב בטענה כי הפעילות מפרה את הסכם הפסקת האש ועלולה להביא לעקירת תושבים מהאזור. מינהלת התיאום והקישור לעזה הפיצה לפני כן הודעת אזהרה לתושבים, וקראה להם להימנע מלהגיע לאזור.

בצה"ל הבהירו כי המנהרה כשלעצמה היוותה איום מיידי על הכוחות והפרה של ההסכם, ולכן יפעלו לסכל אותו. אלא שהמהלך משקף את העלייה בחיכוך בתקופה האחרונה, כמו בגבול הצפון - אם כי בקצב ובמאפיינים שונים.

רצף האירועים האחרונים, בתוכם גם ציד המח"טים והסיכולים הממוקדים ברצועה, מצביע על מדיניות תקיפה יותר של פיקוד הדרום נגד ניסיונות חמאס לשקם את תשתיותיו ולבסס מחדש את יכולותיו הצבאיות. לצד המשך הנוכחות של צה"ל בקו הצהוב ועיבוי המוצבים, הצבא פועל גם נגד תשתיות המנהור שחמאס מנסה להחזיר לשימוש.

גורמי ביטחון הזהירו בתחילת השבוע כי בעוד העיניים נשואות לאיראן, חמאס ממשיך את מאמציו לשקם את כוחו ברצועה. במערכת הביטחון זיהו שני מאמצים מרכזיים של הארגון: הגברת השימוש בבתי החולים ובמתחמים הרפואיים לצרכים צבאיים, מודיעיניים ושלטוניים.

תוכנית טראמפ תקועה ( צילום: AP Photo/Jehad Alshrafi )

השני, שיקום התשתיות התת-קרקעיות שנפגעו במהלך המלחמה. לצד ניסיונות לשמר מקורות הכנסה ולהחזיר לעצמו יכולות שלטוניות, הארגון שב לפרקטיקה שהייתה מוכרת היטב במהלך המלחמה - ניצול בתי חולים והמרחב שסביבם לפעילות של פעיליו ומפקדיו. במערכת הביטחון זיהו כי חמאס לא מסתפק בשימור שרידי התשתיות שנותרו, אלא פועל להחזיר לעצמו בהדרגה יכולות שנפגעו במהלך הלחימה.

"הפסקת האש לא תוכל להחזיק לנצח"

בתוך כך, במועצת השלום מנסים לשמר את המסגרת ההסכמית כדי להתקדם בתכנית טראמפ לעזה, והאשימו הן את ישראל והן את חמאס בכך שלא עמדו בהתחייבויות. כך עלה בדוח בן 12 עמודים שהגיש ה"בורד" למועצת הביטחון של האו"ם והגיע אתמול לידי סוכנות הידיעות רויטרס. ממצאי הדוח צפויים להיות מוצגים במועצת הביטחון בסוף נובמבר.

"יש פער בין מה שסוכם לבין מה שקורה בשטח", נכתב בדוח, שהזהיר כי "הפסקת אש שאינה מניבה דבר מוחשי לא תוכל להחזיק מעמד לנצח". הדוח הצביע למעשה כי תוכנית השלום תקועה: אין לחימה נרחבת, אך חמאס לא פורק מנשקו, צה"ל לא נסוג ושיקום הרצועה טרם החל.

ברויטרס ציינו כי חמאס הסכים ביולי למפת דרכים של מועצת השלום למסירת נשקו ולהעברת השלטון בעזה לרשות מעבר אזרחית, אך ישראל דחתה את מפת הדרכים, משום שחמאס עדיין לא פורק מנשקו. "בכל יום שבו ישראל ממשיכה בתקיפות, היא מעכבת את הסכמתו של חמאס למפת הדרכים", נכתב בדוח שהציב מנגד גם את אי-עמידתו של חמאס בהסכם. "הפעילות החמושה נמשכת, והאוכלוסייה ניצבת בפני חורף נוסף באוהלים ובהריסות".

"ישראל פגעה ביכולת של העזתים להיערך לחורף" ( צילום: REUTERS/Ramadan Abed )

חאן יונס, אתמול ( צילום: REUTERS/Ramadan Abed )

הדוח מתח ביקורת גם על היעדר ההחלטה של הממשלה בכל הנוגע להסדרים לאימון ופריסה של כוח משטרה פלסטיני אזרחי שיחליף את חמאס כרשות אכיפת החוק בעזה. בדוח צוין כי ההגבלות שהטילה ישראל על הכנסת אספקה וציוד פגעו ביכולתם של תושבי עזה להיערך לחורף. לשכת ראש הממשלה ודוברו לא הגיבו לבקשת רויטרס לתגובה.

בכיר חמאס באסם נעים דחה את הדוח כ"דיסאינפורמציה טהורה", והאשים את מועצת השלום במתן כיסוי לישראל. דובר חמאס חאזם קאסם מתח ביקורת על מועצת השלום ועל נציגה ניקולאי מלדנוב, שלטענתו אימץ את עמדתה של ישראל.

איום שלא ניתן להמתין איתו

בינתיים, בצה"ל הבהירו כי הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים בהתאם להסכם, אך ימשיכו לפעול להסרת איומים מיידיים ולסיכול ניסיונות של חמאס לפגוע בכוחות ובאזרחי ישראל או להפר את ההסכם. בפיקוד הדרום הבהירו כי תשתיות טרור דומות, ככל שיזוהו, יטופלו גם מעבר לקו הצהוב.

במערכת הביטחון מסתכלים מקרוב על מאמצי השיקום של ארגון הטרור, שכוללים בין היתר את תשתיות המנהור והיכולות הצבאיות, ולא רואים בכך איום שניתן להמתין איתו עד שיתפתח לממד משמעותי יותר. בהתאם לכך, לצד הסיכולים הממוקדים, גוברת הפעילות הצבאית נגד התשתיות שחמאס מנסה לשקם.

כך, התמונה המתגבשת ברצועה היא של הפסקת אש שאינה מונעת חיכוך, אלא מחייבת את צה"ל לפעול באופן מתמשך נגד ניסיונות חמאס לשנות את המציאות בשטח. לצד זאת, מועצת השלום פועלת לשמר את המצב מבלי שייצא משליטה על מנת לקדם בכל זאת את תכנית הנקודות של טראמפ.