. בפתח הפוסט שפרסם כתב כי "מוכנות לפשרה לא אומרת ויתור על ערכים ועקרונות. לא משנה מה אני אומר, מה אני עושה ומהי האמת, הם (מבקריו - י"ק) תמיד עסוקים בייחוס מניעים זדוניים ובהמצאת קונספירציות".

. בפתח הפוסט שפרסם כתב כי "מוכנות לפשרה לא אומרת ויתור על ערכים ועקרונות. לא משנה מה אני אומר, מה אני עושה ומהי האמת, הם (מבקריו - י"ק) תמיד עסוקים בייחוס מניעים זדוניים ובהמצאת קונספירציות".