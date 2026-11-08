יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס בצהריים (ראשון) לראשונה לביקורת שמופנית כלפיו מאז שהודיע בשישי האחרון שיהיה מוכן ל"פשרות גם בגיוס" - והסיר את החרם על המפלגות החרדיות. בפתח הפוסט שפרסם כתב כי "מוכנות לפשרה לא אומרת ויתור על ערכים ועקרונות. לא משנה מה אני אומר, מה אני עושה ומהי האמת, הם (מבקריו - י"ק) תמיד עסוקים בייחוס מניעים זדוניים ובהמצאת קונספירציות".
הוא שלח מסר לשותפיו לגוש וטען: "מי שתוקף אותי על הניסיונות להגיע להבנות עם המפלגות החרדיות, נמנה עם אותם אנשים שמעדיפים להקים ממשלה הנשענת על רע"מ והרשימה המשותפת. מפלגות שחלק מהח"כים שלהם מזדהים באופן פומבי עם חמאס, מגדירים אותו ארגון צדקה ומאשימים את מדינת ישראל ברצח עם ובפשעים נגד האנושות". הוא הבהיר שוב כי לא ייתן יד לממשלת מיעוט: "אני רוצה להבהיר באופן חד-משמעי - זה לא יקרה. לא אתן יד להקמת ממשלה כזאת, שלתפיסתי תפגע בביטחון ותחזיר את נתניהו לשלטון".
לדבריו, "במציאות שנוצרה, כדי למנוע בחירות נוספות ולשים קץ לעידן נתניהו, אין מנוס מקבלת החלטות קשות ומהכרעה בסוגיות שבהן ניתן לגלות גמישות ולהגיע להבנות. הבנה אינה ויתור על עקרונות, והידברות אינה מחיקה של קווים אדומים. אני עדיין סבור שהמודל הנכון הוא חוק גיוס לכולם. יחד עם זאת, לנוכח תוצאות הבחירות, עלינו לבחון אפשרויות להגיע להסכמות, גם על בסיס מתווים שגובשו בעבר".
יו"ר ישראל ביתנו אמר כי החוק שהציע ב-2018, שנוסח לדבריו על ידי צה"ל ומערכת הביטחון, הוא "בסיס ראוי לגיבוש הסכמות". עם זאת הוא הודה: "ברור לי שלאחר אירועי 7 באוקטובר גם החוק שהצעתי בשנת 2018 מחייב שינויים והתאמות". ליברמן הדגיש: "לא ויתרתי על עקרון הגיוס, ולא על המחויבות להרחבת ההטבות ולשיפור מעמדם של משרתי המילואים ואנשי הקבע".
ליברמן גם שלח מסר ישיר לגדי איזנקוט, שעליו יוטל הערב המנדט להרכבת הממשלה באופן רשמי: "אני לא פועל מתוך אמביציה אישית להיות ראש ממשלה בכל מחיר. הדגשתי תמיד שמבחינתי זו אופציה ולא אובססיה. מאז 2019 ועד היום אני מקבל אין ספור הצעות מפתות מהצד השני. אני לא עסוק בתרגילים פוליטיים ולא מנסה להכשיל אף אחד. אני פועל ואמשיך לפעול מתוך מחויבות אחת בלבד: טובת מדינת ישראל ועם ישראל. זה מה שהנחה אותי לאורך כל הדרך, ורק זה יעמוד לנגד עיניי בכל החלטה שאקבל".
כאמור, ביום שישי כתב ליברמן כי אין ברירה אלא "להתגמש ולהתפשר" בשורת נושאים כדי להקים ממשלה - גם בנושא חוק הגיוס. "חייבים למנוע חורבן בית שלישי. תוצאות הבחירות מחייבות את כולנו לחשב מסלול מחדש ולהבין שאין בפנינו חלופות טובות או פתרונות קסם. כדי להבין את גודל האחריות המוטלת עלינו ואת המחיר שאנחנו עלולים לשלם על החלטות שגויות, חשוב ללמוד מטעויות העבר ולהסתכל כמה מהלכים קדימה".
ביהדות התורה הגיבו אז לדבריו: "משמח לגלות את הגמישות של כלל השחקנים הפוליטיים בנושא הגיוס. כואב לחשוב כמה הסתה ושנאת אחים אפשר היה לחסוך אילו אותה גמישות הייתה מתגלה בשנים האחרונות". גורמים במפלגה אף הוסיפו כי "אנחנו שמחים לכל יד מושטת".
יו"ר ישר! גדי איזנקוט, שיקבל הערב מידי הנשיא את המנדט להרכבת הממשלה, תקף במרומז את ליברמן: "זהו רגע מבחן למנהיגות ולאהבת המולדת, במלוא מובנן של המילים. מי שינסה למסמס ולטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים - ייזכר בהיסטוריה כמי שלא התעלה לגודל השעה ולא פעל להצלת ישראל בעת חירום. הדבר לא ייסלח לו".