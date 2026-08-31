כ-2.6 מיליון תלמידות ותלמידים ברחבי הארץ יחזרו מחר (שלישי) למוסדות החינוך, וכמו כל התלמידים הנרגשים שכבר הכינו את כל מה שנדרש לקראת פתיחת שנת הלימודים כך עשה גם ריאן כמאל אסעד בן ה-16.5 מהכפר כיסרא שבגליל. אלא שימים ספורים לפני תחילת שנת הלימודים, ריאן נהרג בתאונת דרכים סמוך למעלות . בתאונה נהרג גם קצין הכיבוי וההצלה סרור עמאר, בן 53 מחורפיש, שהיה ברכב השני.

גלריה "חלם להתגייס ולעשות שירות משמעותי". ריאן כמאל אסעד לצד זירת התאונה בה נהרג ( צילום: באדיבות המשפחה, תיעוד מבצעי מד"א )

"בשבת הוא נסע עם חבר לאכול בירכא", סיפר בכאב אביו השייח' כמאל אסעד. "ביקרתי את הבת שלי ומשפחתה בדלית אל כרמל, והתקשרו אליי מהמשפחה ואמרו שריאן עשה תאונה עם חברו ויש אנשים במצב קשה", אמר. בהמשך השיחה תיאר את הנסיעה, וחוסר הוודאות: "לא אמרו לי שיש הרוג, אז כל הדרך לבית החולים בנהריה התפללתי שאגיע בשלום, לא אעשה תאונה, ואראה אותו. זו הייתה הנסיעה הכי ארוכה בחיים שלי, כך הדרך ליוו אותי מחשבות - הוא מת או לא מת?".

התאונה קרתה סמוך לשעה 17:00 ליד מושב לפידות. מותם של ריאן כמאל אסעד שישב ליד הנהג וסרור עאמר נקבע במקום. אדם נוסף נפצע באורח קשה. פרמדיק מד"א אדי זוגוט וחובשי מד"א ליאור פדידה ואבראהים חלאילה, סיפרו כי "מדובר בתאונה קשה מאוד בין שני כלי רכב שהיו מרוסקים עם פגיעות פח קשות".

כשהאב הגיע לבית החולים, הבין במהרה את תוצאות התאונה הקשות: "הגעתי לבית החולים בנהריה וראיתי המון אנשים. היתה לי תחושה שהוא כבר לא בחיים". בעודו אוחז בתמונת בנו, הוסיף האב כי "באותו רגע אמרו לי שקרה אסון. ריאן זכרונו לברכה היה מעורב בתאונת דרכים. כאן החיים שלנו השתנו, כל החלומות שלו התנפצו. הוא כבר לא ילך לצבא, לא יעלה לכיתה י"ב, לא יסיים את הלימודים. רק לפני כמה ימים הוא קנה חולצת בית ספר - הכל כבר היה מוכן. בחיים לא חוויתי אסון כזה, זה מפרק משפחות, קשה לכולנו".

"החיים שלי השתנו, בחיים לא חוויתי אסון כזה", האב אוחז בתמונת בנו המנוח ( צילום: באדיבות המשפחה )

תמונתו של ריאן כאמל אסעד לצד חולצת בית הספר שהיה אמור ללבוש ( צילום: באדיבות המשפחה )

אביו של ריאן, שאמור היה לעלות מחר לכיתה י"ב, סיפר כי הוא היה תלמיד טוב וחברותי. "כולם אהבו אותו, הוא אהב לעשות צחוקים והיה ילד אחראי מאוד. הוא חלם להתגייס לצבא ולעשות שירות משמעותי, רק חיכה לבדיקות בלשכת הגיוס, וציפה לתת למדינה את החוב שלו", סיפר האב בכאב. "איבדתי את הלב והנשמה. הוא הגיע אחרי חמש בנות ובן, הוא היה הנסיך של הבית, הכי מפונק - מה שרצה נתתי לו".

בצל האובדן הטרי והקשה, האב ביקשה לפנות לציבור ולנהגים: "ממני ומכל המשפחה, אני קורא לכל עם ישראל, לכל צעיר וצעירה לנהוג בזהירות. אתם הולכים ולא יודעים מה השארתם אחריכם. תחשבו על ההורים, על האחים והאחיות שמחכים לכם בבית. איבדנו את אחד הילדים הטובים מהכפר, נהרסו חיים של צעיר. כל הלילה ישנתי על המיטה שלו וקראתי לו 'ריאן איפה הלכת? רק 16.5, חראם'", זעק האב.

סוף השבוע בו נהרג הנער היה קטלני במיוחד בכבישים, ו גבה את חייהם של ארבעה בני אדם תוך שעות . פרט לאסעד ועמאר שנהרגו בתאונה ליד מעלות תרשיחא, במהלך השבת נהרגו גבר בן 93 בכביש 4 סמוך לצומת רעננה, ורוכבת טרקטורון כבת 40 בתאונת פגע וברח ליד היישוב צוחר שבמועצה האזורית אשכול.

"כולם אהבו אותו, איבדתי את הלב ואת הנשמה" ( צילום: באדיבות המשפחה )

( צילום: באדיבות המשפחה )

לפי אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד), כמעט 300 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים השנה. אף שמספר ההרוגים עדיין נמוך בכ-5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אנשי מקצוע מזהירים כי מגמת השיפור שנרשמה בתחילת השנה הולכת ונשחקת. בקצב הנוכחי, הם אומרים, 2026 עלולה להסתיים עם מספר הרוגים דומה לזה שנרשם בשנת 2025 - אז נהרגו בכבישים 459 בני אדם, הנתון הגבוה ביותר זה יותר משני עשורים.

פילוח ההרוגים לפי גיל מראה כי בני 20 עד 34 הם קבוצת הגיל שנפגעה יותר מכל. גם החלוקה לפי סוג הדרך מצביעה על מגמה מוכרת: רוב ההרוגים נהרגו בכבישים בין-עירוניים, שבהם מהירויות הנסיעה גבוהות יותר וחומרת התאונות קשה יותר. נוסעי ונהגי רכב פרטי ממשיכים להוות את הקבוצה הגדולה ביותר מקרב ההרוגים.