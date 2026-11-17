ימים ספורים לאחר התקלה החמורה שהובילה להשבתת התעופה בארצות הברית ולביטול אלפי טיסות, חברת התעופה האמריקנית יונייטד איירליינס התמודדה הלילה (בין שני לשלישי) עם תקלה טכנולוגית נרחבת במערכות המחשוב שלה, שגרמה לעיכובים בהמראות ברחבי המדינה. התקלה השפיעה על מערכות המשמשות את צוותי האוויר לתכנון טיסות ולקבלת מידע חיוני לפני ההמראה, ובחלק מהמקרים נאלצו מטוסים להמתין בשערי העלייה למטוס. כעבור כשעה הודיעה החברה כי התקלה נפתרה.

גלריה מטוס של יונייטד איירליינס ( צילום: Markus Mainka / shutterstock )

התקלה החלה בשעות אחר הצהריים בארה"ב ונפתרה בסביבות השעה 18:00 (שעון החוף המזרחי). בהודעת החברה נמסר כי התקלה הטכנולוגית, שהובילה לעיכובים בהמראות, טופלה - וכי לא הייתה לה השפעה על מטוסים שכבר היו באוויר או על טיסות שמופעלות במסגרת הרשת האזורית יונייטד אקספרס. בחברה הבהירו כי אין אינדיקציה לכך שמדובר באירוע הקשור למתקפת סייבר.

מזכר פנימי של איגוד הטייסים, שהגיע לידי רויטרס ורשת ABC, העלה כי התקלה השפיעה על כמה יישומים המשמשים את הטייסים, בהם מערכות תקשורת והעברת הודעות בין אנשי הצוות. בין היתר נפגעה היכולת של החברה להעביר לצוותי האוויר את נתוני המשקל הסופיים של המטוסים לפני ההמראה. מדובר במידע חיוני לביצוע חישובים הנוגעים לאיזון המטוס ולביצועי ההמראה שלו. בעקבות השיבושים הונחו טייסים לפעול בהתאם להוראות צוותי הקרקע בנמלי התעופה, ולהמתין לקבלת המידע הנדרש לפני שיוכלו להמריא. בהודעה פנימית נוספת, שהופצה לאחר מכן, נמסר כי המערכות החלו לשוב לפעילות תקינה.

לפי דיווח ברשת CNN, התקלה השפיעה גם על מערכות לתכנון טיסות, לקבלת עדכוני מזג אוויר ולניהול צוותים. בחברה אף הזהירו טייסים שלא להתנתק מחלק מהיישומים, מחשש שלא יצליחו להתחבר אליהם מחדש. טייסים שלא הצליחו לגשת לתוכניות הטיסה שלהם הופנו לקבלת המסמכים באמצעות הדואר האלקטרוני.

נוסע מתוסכל בנמל התעופה בלוס אנג'לס במהלך התקלה הנרחבת ביום שישי ( AP )

נוסעים מתוסכלים בנמל התעופה במיאמי ( AFP )

היקף הפגיעה הורגש גם בקרב הנוסעים. לפי אתר מעקב הטיסות FlightAware, עד השעה 18:50 בחוף המזרחי נרשמו 645 עיכובים בטיסות יונייטד, שהיוו כ-20% מלוח הטיסות שלה באותו יום, לצד 25 ביטולים. עם זאת, לא ברור כמה מהעיכובים והביטולים נגרמו ישירות מהתקלה החדשה, שכן חברות התעופה האמריקניות עדיין התמודדו עם השלכות השיבושים הנרחבים מסוף השבוע.

חלק מהנוסעים דיווחו ברשתות החברתיות כי מטוסיהם נאלצו לחזור לשערי העלייה למטוס לאחר שכבר הגיעו למסלולי ההמראה. בהקלטות של תקשורת בין טייסים לפקחי טיסה נשמע גם טייס של יונייטד בנמל התעופה באל פאסו שבטקסס מסביר כי צוות המטוס עדיין ממתין לקבלת נתוני המשקל הסופיים, בעקבות תקלה במערכות החברה.

התקלה החדשה התרחשה בזמן שמערכת התעופה האמריקנית ניסתה לחזור לשגרה לאחר השבתה חריגה ביום שישי האחרון. רשות התעופה הפדרלית (FAA) הורתה אז על עצירה ארצית של המראות בעקבות תקלה חמורה במערכות התקשורת של בקרת הטיסה. ההשבתה נמשכה כמעט חמש שעות וגררה גל של ביטולים ועיכובים שנמשך לאורך סוף השבוע. לפי נתוני חברת ניתוח התעופה Cirium, יותר מ-18 אלף טיסות שתוכננו להמריא מנמלי תעופה בארה"ב בין יום שישי ליום ראשון בוטלו או שלא המריאו בתוך שלוש שעות ממועד ההמראה המתוכנן שלהן. יש לציין כי לא כל השיבושים הללו נגרמו בהכרח מהתקלה במערכות ה-FAA.

שר התחבורה האמריקני. קרא לקדם במהירות השקעות בשדרוג התשתיות המיושנות ( AP )

בחקירת התקלה מיום שישי עלה כי שיבושים בציוד תקשורת, ובהם נתבים שהיו מעורבים בעבודות שדרוג של המערכת, גרמו להצפת רשת התקשורת בנתונים ולפגיעה במערכות בקרת הטיסה. שר התחבורה האמריקני שון דאפי קרא בעקבות האירוע לקדם במהירות השקעות בשדרוג התשתיות המיושנות.